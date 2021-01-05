В Свердловской области выявили 392 новых случаев COVID-19. Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, самый большой прирост больных зафиксирован в Екатеринбурге (+243).Общее число случаев COVID-19, зафиксированных в Свердловской области, по последним данным, достигло 60 584.- Состояние 589 госпитализированных оценивается как тяжелое, 324 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 218 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе.Более трех тысяч человек с коронавирусом сейчас продолжают оставаться в больницах области и Екатеринбурга. Их состояние врачи оценивают, как среднее.Также за минувшие сутки из лечебных учреждений были выписаны 400 человек. Общее число пациентов, которые прошли лечение в свердловских больницах, достигло 52 949.По данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 1 596.