В Екатеринбурге в праздничные дни с 1 по 10 января 2021 года амбулаторная помощь оказывается пациентам по графику, утвержденному в каждом медицинском учреждении. Вот как работают главные поликлиники Екатеринбурга в новогодние каникулы.Территориальные поликлиники МБУ ЦГБ №2 Екатеринбурга1 - 3 января: поликлиника №2 на улице Московской, 2, с 9 до 15 часов ведется прием пациентов всех поликлиник ЦГБ №2.4 января: поликлиника №2 на Московской, 2, с 9 до 15 часов - прием пациентов поликлиник № 2 и №4 – с Опалихинской, 21. Прием в поликлинике №3 на Посадской, 37 пациентов поликлиник №1 (Удельная, 5а), №3 (Посадская, 37) и №5 (Рябинина, 21) с 9 до 15 часов.5 – 7 января: поликлиника №2 на Московской, 2: прием пациентов всех поликлиник МБУ ЦГБ №2 с 9 до 15 часов.8 января: поликлиника №2 на Московской, 2: прием пациентов поликлиник №2 и №4 на Опалихинской, 21 с 9 до 15 часов. Поликлиника №3 на Посадской, 37 – прием пациентов поликлиник №1 (Удельная, 5а), №3 (Посадская, 37) и №5 (Рябинина, 21) с 9 до 15 часов.9 – 10 января: поликлиника №2: прием пациентов всех поликлиник МБУ ЦГБ №2 с 9 до 15 часов.Территориальные поликлиники ЦГКБ №6 Екатеринбурга1 – 10 января: поликлиника №1 (переулок Саперов, 3) – дежурный врач принимает с 9 до 15 часов.1 – 10 января: неотложная помощь на дому с 8 до 22 часов.8 января: прием врача-хирурга с 9 до 15 часов.4, 6 и 8 января: выписка льготных рецептов с 9 до 15 часов.1 – 9 января: поликлиника №4 (Серафимы Дерябиной, 34) дежурный врач с 9 до 15 часов.1 – 10 января: неотложная помощь на дому с 8 до 22 часов6 января: прием врача-хирурга с 9 до 15 часов.3 января: прием врача-невролога с 9 до 15 часов.Выписка льготных рецептов 4 и 8 января с 9 до 15 часов.Дежурный врач Женской консультации №1 на 8 марта, 126 принимает 4 и 9 января с 9 до 14 часов.Дежурный врач Женской консультации №2 на Амундсена, 58 принимает 5 и 9 января с 9 до 14 часов.Территориальные поликлиники ЦГБ №31 – 10 января с 8 до 20 часов прием неотложных больных ведется по адресу: Братьев Быковых, 16. Неотложная помощь на дому оказывается с 8 до 22 часов при записи по телефону 272-27-70 с 8 до 21 часа.Поликлиника №1 по адресу Бебеля, 160 работает 4, 5 и 8 января с 9 до 15 часов.Поликлиника №2 по адресу Братьев Быковых, 16 работает 6 января с 9 до 15 часов.Дневной стационар на Бебеля, 160 работает 4 и 8 января с 9 до 15 часов.График работы всех структурных подразделений ГКБ №14 (улица 22 Партсъезда, 15А)Прием дежурных врачей с 1 по 10 января с 9 до 15 часов, запись по телефону 227-00-90. Обслуживание на дому с 8 до 20 часов, запись по телефонам 227-27-14, 380-13-99, 380-13-99.Вызов врача на дом с 8 до 19 часов по телефону 227-27-14.Территориальные подразделения ЦГБ №20С 1по 10 января в поликлинике №1 по улице Зои Космодемьянской, 42 ежедневно принимает дежурный врач-терапевт с 9 до 15 часов, 3 и 6 января также принимают с 9 до 15 часов хирург и невролог.3 и 6 января в Поликлинике №3 по адресу переулок Короткий, 2: 3 и 6 января будет принимать терапевт, в Женской консультации по адресу: переулок Гончарный, 5: 4 и 8 января будет принимать акушер-гинеколог.В Отделении неотложной помощи вызова принимаются ежедневно с 8 до 21 часа, кабинеты неотложной помощи в поликлиниках работают ежедневно со 2 по 10 января с 9 до 15 часов.Единый телефон регистратуры: 227-49-27.Травмпункт по улице Зои Космодемьянской, 42 работает ежедневно с 8 до 20 часов. Справки по телефону 258-22-34.Работа подразделений ЦГКБ №24 (переулок Рижский, 16)Отделения неотложной помощи работают 1 и 2 января с 10 до 15 часов.Отделения неотложной помощи в поликлиниках больницы и женской консультации – с 3 по 10 января с 9 до 15 часов.Вызова на дом принимаются по телефону Единого контактного центра 301-24-00 во все праздничные дни без исключения с 8 до 19 часов.График работы «Новой больницы» (Заводская, 29)Центр медицинских услуг2 января: с 8 до 18 часов3-5 января: с 7:30 до 20 часов6 января: с 7:30 до 18 часов8-10 января: 7:30 – 20 часов.Вызвать врача на дом можно по телефону 302-36-26.Домашние вызова обслуживают по графику:1 января: до 19 часов.2-5 января: с 8 до 20 часов.6 января: с 7:30 до 18 часов7 января: с 8 до 15 часов8 – 10 января: с 8 до 20 часов.