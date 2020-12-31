Медики Свердловской области полны сдержанного оптимизма. В последний день 2020 года статистика по заболеваемости коронавирусом в регионе впервые за долгое время опустилась ниже 400 случаев за сутки.- По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в регионе выявлено 394 новых случая COVID-19, - уточняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Этот и ряд других показателей свидетельствуют о стабилизации ситуации с заболеваемостью.Коронавирус был подтвержден еще у 91 жителя Екатеринбурга. Остальные случаи приходятся на другие города области. 571 пациент находится в тяжелом состоянии. Из них 354 лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях. 234 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в оперштабе отмечают, что за сутки было выписано 400 человек. Всего с начала пандемии от коронавируса на Среднем Урале излечились 50 924 человека.- Мы с осторожностью говорим о позитивных тенденциях, - отмечает Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - О них свидетельствует некоторое снижение по внебольничным пневмониями, не намного, но меньше стало у нас амбулаторных больных. Плюс стабильно количество выписанных превышает число новых случаев. Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Но многое зависит от того, насколько ответственно все мы отнесемся к мерам предосторожности в праздники.