«Зенит» минимально обыграл «Химки» в финале Кубка России

Этот матч мог и даже должен был стать красивой историей третьего «похода» екатеринбургского «Урала» за заветной победой в финале Кубка страны. «Шмели» дважды были в шаге от группового этапа Лиги Европы УЕФА, но в обоих случаях уступали московскому «Локомотиву».

В этом году надежды фанатов были растоптаны в пух и прах – главный клуб Свердловской области безвольно проиграл в полуфинале «Химкам» (1:3) и остался без домашнего финала на родном стадионе.

Целесообразность решающей игры на «Екатеринбург Арене» внезапно оказалось под вопросом. «Зенит» даже направил в Российский футбольный союз письмо с просьбой перенести матч в «Химки». Мол, так и команде из Подмосковья будет приятней, да и петербуржцам проще добраться. Но футбольные чиновники ответили отказом. Принцип «финал Кубка в регионах» сохранили.

Большая часть фанатов на стадионе поддерживали "Зенит". Поддержать "Химки" приехали лишь 50 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

Что же касается интриги, то ее лучше всего охарактеризовала бы цитата из повести Алексея Толстого про Буратино: «Пациент скорее мертв, чем жив». На изумрудном поле столицы Урала предстояло сыграть лучшей команде страны и клубу, который до последнего не был уверен, что найдет деньги для выступления в Премьер-Лиге на следующий сезон (по итогам первенства ФНЛ «Химки» заняли второе место и напрямую вышли в РПЛ – прим.ред.).

Ждать от коллектива Сергея Юрана чуда, как в матче с «Уралом», было не просто самонадеянно – бессмысленно.

БИЛЕТЫ РАЗОБРАЛИ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018

За несколько часов до матча центр Екатеринбурга окрасился сине-бело-голубые цвета. Поддержать любимый клуб в день важной игры решили не только фанаты из Санкт-Петербурга, но и местные поклонники.

- Мы приехали чтобы победить! – все громче и громче слышно по пути к стадиону. Пообщавшись с болельщиками выясняется, что достать билет на финал было крайне непросто. Но это неудивительно – из-за пандемии коронавируса на стадионы пускают лишь 10% от общей вместимости арены. В нашем случае – 3 500 человек.

Перед входом фанатам выдавали маски и перчатки - это обязательное требование при посещении матчейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы не могли не поддержать любимую команду! – рассказывает екатеринбуржец Алексей. – «Зенит» приезжает к нам раз в год, а тут финал Кубка! И не важно, что соперник из ФНЛ, главное – увидеть голы Дзюбы. Уверен, что все решится еще в первом тайме.

- А билет было сложно достать? - поинтересовался я у парня в лазурной майке.

- Еще бы! Даже на матчи Чемпионата мира было проще купить! Я обновлял сайт с билетами каждую минуту, и купил билет себе и девушке как только стартовали продажи. Через полчаса уже ничего не было.

Первое впечатление оказалось более чем верным. На матче «Зенит» ждала поддержка полноценного виража. На секунду можно было даже засомневаться, что чемпион страны играет не в родных стенах.

Почти всю игру вираж скандировал "Вперед за Питер!"Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ С ПРИВКУСОМ ТОВАРИЩЕСКОГО

Семак не стал экперементировать и выставил сильнейший состав из всех возможных. Разве что место в воротах досталось Михаилу Кержакову, а не Андрею Луневу. Второй страж ворот питерцев на протяжении всего пути к финалу выходил в стартовом составе. С первых минут на поле вышли: Ракицкий, Сантос, Иванович, Караваев, Барриос, Кузяев, Оздоев, Азмун, Малком и Дзюба.

Традиционный сбор "Зенита" перед началом игрыФото: Алексей БУЛАТОВ

Всех выше перечисленных осенью ждет групповой этап Лиги чемпионов. Казалось, что расправа над «Химками» станет вопросом времени. Арбитр Владимир Москалев дает стартовый свисток, и номинальные хозяева почти всем составом переходят на чужую половину поля в надежде на быстрый гол, но «Химки» выглядят готовыми к такому натиску.

Артем Дзюба тепло поприветствовал Сергея Юрана перед игройФото: Алексей БУЛАТОВ

Понимая, что до Дзюбы с Азмуном мяч низом по центру не доставить, «Зенит» задействует быстрые фланги. Но навесы Караваева с правого края также почти бесполезны – Азмуну не хватает роста, а Дзюбу опекают сразу два защитника. Лишь в середине первой сорокапятиминутки мяч в буквальном смысле попадает в голову Артему, но после предательски летит в штангу ворот Ильи Лантратова.

Складывается полное ощущение, что чемпионы решили провести тайм в режиме энергосбережения. Словно уже началась предсезонка и играют товарищеский матч где-нибудь на Кипре, а не борются за трофей.

Например, четыре месяца назад к этому времени «Урал» уступал «Зениту» уже в четыре мяча.

АТАТКУЕТ ВСЯ КОМАНДА, А ЗАБИВАЕТ – ДЗЮБА

Вторая половина матча с первых секунд показала, что разговор в перерыве у Семака с командой был не из приятных. Уж не знаю, что Сергей Богданович сказал своим подопечным, но это принесло свои плоды. Лишь усилиями вратаря «Химки» не пропустили в первой же атаке, когда мяч отскочил к прибежавшему в штрафную Ракицкому. Центральный защитник дважды в упор пробил в Лантратова. А через пять минут уже Дзюба мастерски расправился с защитником, но не смог на замахе перехитрить голкипера. Свой шанс отличиться имел и Далер Кузяев, однако и его удар головой завершился сейвом.

На игру одних было приятно смотреть, а вторые - выстроили на своей половине поля полноценный «автобус».

Под занавес матча на поле вышел воспитанник уральского футбол Олег Шатов. Это был его последний матч за "Зенит", полузащитник переходит в "Рубин"Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 13 минут до конца основного времени на очередной сольный проход решился Малком: бразилец мастерски ворвался в штрафную соперника, собрал на себе двух защитников и был сбит ударом по ногам. Москалев все видел и сразу же указал на точку – пенальти.

Бить одиннадцатиметровый традиционно отправился Дзюба. Медленный разбег и капитан сборной России разводит мяч и Илью Латнтратова по разным углам! Долгожданный гол, который все ждали намного раньше.

Артем Дзюба уверенно реализовал пенальтиФото: Алексей БУЛАТОВ

Понимая, что времени остается всего ничего, «Химки» решили продать победу «Зениту» подороже и организовали финальный штурм. У ворот Кержакова впервые за полтора часа стало жарко. За 30 секунд до финального свистка команда из Московской области получила право на последний угловой, уже и вратарь прибежал на помощь.

Подача. Удар! Штанга! После удара круглый отскочил в руки к вратарю «Зенита» и почти сразу после этого звучит финальный свисток. Сергей Юран без чувств лежит в технической зоне, а его игроки обескураженно садятся на газон. Все становится понятно без лишних слов – «Зенит» трехкратный обладатель Кубка России по футболу.

КСТАТИ

Уже мало кто помнит, но Екатеринбург уже принимал финал Кубка страны. Было это в 2009 году, на поле еще старого стадиона «Центральный» встречались казанский «Рубин» и московское «Динамо». Та встреча закончилась минимальной победой клуба из Татарстана, гол в дополнительное время забил Роман Еременко. А лучшим бомбардиром «Химок» в истории Кубка России является нынешний комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь фактов о клубе «Химки»: списанные игроки, тренер – угасшая звезда и бюджет в 35 раз меньше «Зенита» (подробнее)