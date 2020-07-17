2020-07-17T17:24:26+03:00
История современности

Почему в деле группы Дятлова рано ставить точку: мнение эксперта

Историк Андрей Ермоленко считает версию следователей наиболее убедительной из всех
Лев ИСТОМИНРоман СУХИХАндрей Белоусов
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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человекЗимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек
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В 20-х числах января 1959 года группа опытных туристов из числа студентов Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова выехала на поезде из Свердловска, доехала до Серова, там пересела на другой поезд до Ивделя, после чего отправились на грузовике до поселка лесозаготовителей.

Там один участник группы Юрий Юдин заболел, его отправили обратно в Свердловск. Остальные девять человек выдвинулись по замерзшим речкам в сторону современной границы Свердловской области с Пермским краем и республикой Коми на гору Отортен. Позже это место назовут перевалом Дятлова.

За несколько дней группа студентов дошла до горы. К наступлению сумерек 1 февраля участники похода не успели перейти за гору, поэтому остановились на ее склоне и около 17 часов разбили палатку на высоте около 300 метров. Это был склон с уклоном местности в 30 градусов. Палатка стояла очень неудобно. Поэтому туристам пришлось подрезать снег. Потом поужинали, спели песни, сфотографировались и легли спать.

В ночь с 1 на 2 февраля что-то случилось. Вот это «что-то» привлекает наше внимание уже 61 год.

Перевал Дятлова: точка в деле гибели туристов или многоточие? Мнение историка из Екатеринбурга

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- Из трагедии Дятлова сегодня сделали туристический бренд Свердловской области. Это все равно, что чудовище озера Лох-Несс. Поэтому, может быть, не нужно ставить окончательную точку. При всем уважении к памяти людей, воспринимать это как чудо, невероятное происшествие. Скучно на свете жилось бы без тайн, - считает историк и археолог Андрей Ермоленко. Свое мнение он высказал на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

К ЭТОЙ ВЕРСИИ МЕНЬШЕ ВСЕГО ВОПРОСОВ

По словам эксперта, итоговая версия СКР о том, что группу Игоря Дятлова убила снежная лавина или другое природное явление, имевшее необратимые последствия, наименее противоречивая из всех представленных. А их не меньше сотни.

- Почему гибель группы Игоря Дятлова остается тайной, будоражащей сознание историков, путешественников, обывателей? Потому что нет однозначного ответа на вопрос: что же произошло. Любая из версий оставляет вопросы, но к этой их меньше всего, - рассказывает Андрей Ермоленко.

Андрей Ермоленко озвучил вопросы к официальной версии

Андрей Ермоленко озвучил вопросы к официальной версии

Однако, по его словам, в эту версию не вписываются некоторые особенности установки палатки, которую поисковая группа обнаружила почти полностью засыпанной снегом. Но один из ее коньков в верхней части крыши был виден из-под снега. И лыжи, которые использовались как колышки, не упали. Это смущает в лавинной версии больше всего.

Кроме того, телесные повреждения у четырех из девяти членов группы, по мнению противников этой версии, похожи на повреждения, причиненные при жизни другими людьми со спецподготовкой.

Отсутствие языка у одной из погибших по фамилии Дубинина наталкивает любителей паранормальных явлений на шаманизм или на версию о пытках. На самом деле там все прозаично: труп девушки пролежал в ручье до начала мая, то есть несколько месяцев. Поэтому мягкие ткани трупа просто вымыло водой.

ДЕЛО НЕ БЫЛО ЗАСЕКРЕЧЕНЫМ

Все материалы по делу Дятлова рассекречены. Точнее, они никогда и не были засекречены. Все документы в рамках следствия в 1959 году после закрытия дела были сданы в обычном ведомственном порядке в архив. Там дело находилось на хранении. Причем, через 25 лет его вполне могли бы уничтожить по правилам хранения подобных документов.

- Что может напугать за пределами палатки? Дикий зверь, либо шум непонятного происхождения. Ключевой вопрос: почему участники похода стали очень быстро отдаляться от палатки. Все остальное – прозаично, - говорит Андрей Ермоленко.

3D модель перевала Дятлова.

В 2019 году проводился натурный эксперимент в похожих погодных условиях. Оказалось, то видимость на 15-20 метров полностью дезориентирует человека. Группа Дятлова переместилась от кедра, у которого они разжигали костер, примерно на 1,5 километра при температуре в минус 30 градусов.

Единственный факт, которые мог бы поставить окончательную точку в этом деле – это записка одного из погибших членов группы. Но в тех условиях писать записки вряд ли кому то придет в голову.

- В деле есть на трех листах радиологическая экспертиза предметов одежды. На нескольких вещах обнаружено некоторое количество радиационного фона, который превышал местный радиационный фон местности, - говорит эксперт. - Если бы случился радиационный взрыв, то радиация была бы на всех предметах одежды. Но это же были студенты УПИ, которые работали в лабораториях, объяснить радиацию можно этим. Тогда от нее защищались не так, как сейчас.

Информация на трех листах о радиации перед сдачей дела в архив была изъята и помещена в особый архив. Этот документ вернули в дело только десять лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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