«Каждый имеет право заниматься музыкой»: студентка из Екатеринбурга придумала, как научить слабовидящих играть на пианино

Пока уральские студенты отдыхают от учебы на летних каникулах, 19-ти летняя екатеринбурженка Дарья Маркова изобретает полезные для мира вещи. Студентка первого курса УрФУ придумала, как помочь слабовидящим людям играть на музыкальных инструментах. Девушка создала устройство, которое импульсами передает ноты и текст.

Работать над проектом свердловчанка начала три года назад. Тогда Дарья была еще школьницей и летом работала в Верхнепышминской школе-интернате для слабовидящих детей. Она наблюдала, как детям было сложно освоить музыкальные инструменты. Девушка решила им помочь.

- Каждый имеете право заниматься музыкой. Ведь незрячие люди тоже могут обладать прекрасным музыкальным слухом. В случае чтения нот по Брайлю, в отличие от зрячих людей, незрячий музыкант разбирает партитуру правой руки, прощупывая при этом выпуклый нотный текст левой рукой. Следовательно, учащимся недоступно чтение с листа без задействования рук, что можно исправить с помощью моего устройства. Единая тактильная нотная система будет подаваться через вибросигналы, которые незрячий человек сможет распознавать. Не нужно будет проводить пальцем по дисплею. Благодаря этому появится возможность играть на клавишных инструментах, будь то фортепиано или синтезатор, - объясняет Дарья Маркова.

Устройство в виде перчатки, на которую передаются импульсы. Фото: Фонд содействия инновациям в Свердловской области.

Девушка собрала специальную печатку, на которую передаются импульсы. Нотная грамота закодирована по системе Брайля. Графические ключи нанесены на браслет в определенном порядке, к каждому подключен вибромотор, который в определенный момент подает импульс. Человек, который ее надел чувствует, какой именно символ «загорелся» и тогда сможет его воспроизвести.

Аналогов изобретения уральской студентки нет нигде в мире. Тем более стоимость одной перчатки не превышает 20 тысяч рублей. Разработку уже поддержали в научном сообществе. Недавно Дарья Маркова выиграла гранд в 500 тысяч рублей по программе «УМНИК» от Фонда содействия инновациям в Свердловской области. На эти деньги девушка будет совершенствовать устройство.

Фото: Фонд содействия инновациям в Свердловской области

– Сейчас мы будем работать над созданием усовершенствованной модели устройства, – делится планами Дарья Маркова. – Выигранный грант потратим на закуп современных микроконтроллеров и плат, чтобы довести технические характеристики до оптимальных показателей. Например, нам важно, чтобы устройство могло работать без подзарядки не менее 4 часов, была возможность корректировки скорости передачи символов и наличие Bluetooth-модуля, - добавила изобретательница.

Сама девушка перешла на второй курс и планирует дальше изобретать. Свою жизнь Дарья Маркова решила посвятить науке.