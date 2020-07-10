Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»

В 1983 году «железный занавес» СССР приоткрылся для 11-летней американской школьницы Саманты Смит. Приехать и посмотреть на Советский Союз в письме ее пригласил лично генсек ЦК КПСС Юрий Андропов.

Дело в том, что за полгода до того Саманта с детской непосредственностью написала Андропову письмо, в котором спросила не начнется ли ядерная война между Россией и США - отношения между двумя странами в ту пору были не лучшие. Андропов в ответном письме не только предложил ей приехать и посмотреть Советский Союз лично (и лучше всего летом), но и заверил, что наша страна старается делать все для того, чтобы не было войны.

В итоге 7 июля 1983 года самолет с Самантой, ее родителями и американскими журналистами приземлился в Москве. Девочка должна была посмотреть столицу, Ленинград и провести несколько дней в Крыму в детском лагере «Артек». В нем отдыхали дети со всей страны, включая Свердловскую область. «Комсомолке» удалось найти некоторых из них.

Юрий Андропов и Михаил Горбачев. Снимок с выставки, посвященной 130-летию ФСО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПИСАЛИ НА ПЛАКАТЕ «WELCOME, SAMANTHA!»

- Вот я на фотографии стою в пилотке прямо за Самантой, а вторая слева – моя подруга Людмила из Сургута, - показывает фотографию Елена Корытова, отдыхавшая в 1983 году в «Артеке». - Я была в то время в составе дружины «Хрустальная» во 2-м отряде. Помню, перед приездом американских гостей наш лагерь готовился. В нашем корпусе шел небольшой ремонт. Со второго этажа нас переселили на четвертый, нежилой.

Провести в «Артеке» Саманта должна была четыре дня. Для нее приготовили место в «Морском» лагере, который считался самым элитным и красивым. Вожатой к девочке приставили Ольгу Сахатову, хорошо говорившую на английском языке. О том, что в лагерь скоро приедет американская девочка, детям объявляли вожатые.

- В канун приезда Саманты из ребят нашей дружины был выбран организационный комитет, они ушли готовиться к встрече, - вспоминает Елена Корытова. – В него попала девочка из моего отряда Аня из Москвы. Она и пригласила меня идти вместе с ней. Где-то в саду, разместившись на скамейках и столиках, ребята писали на плакате «Welcome, Samantha!».

В детский лагерь Саманта приехала вечером 9 июля. Встречали ее все дружины «Артека».

- Встречали на костровой площади «Морского». Обычно мы там кино всегда смотрели, так как там экран на фоне моря стоял, - вспоминает Тамара Колесина, отдыхавшая в 1983 году в «Артеке». – Нам наши вожатые выдали транспаранты с лозунгами «Здравствуй, Саманта!» и «Артек! Мир! Дружба!». До приезда Саманты и ее родителей мы сидели и пели песни. Потом приехала машина и артековский автобус с ребятами из штаба, которые встречали ее в аэропорту. Группа девушек в русских нарядах преподнесли Саманте хлеб с солью и станцевали танец «Русская березка». Мы помахали шариками и поулыбались корреспондентам.

Саманта Смит с вожатой Ольгой Сахатовой. Фото: личный архив Ольги Волковой (Сахатовой)

«ЗА НАМИ НИКТО НЕ СЛЕДИЛ»

После торжественной церемонии на костровой площади, Саманту с родителями и детьми из организационного комитета повели на ужин в «Морской» лагерь.

- Ее папа, Артур Смит, был огромный здоровый мужчина и рядом с ним хрупкая мама Джейн Смит, - добавляет Елена Корытова. - Саманта была в Артековской форме. Мы дарили Саманте значки, она очень радовалась, улыбалась нам и громко смеялась. Неважно, что мы не понимали друг друга. Не все ребята изучали в школе английский язык. Общались через переводчика. Мы рассказывали Саманте о своих делах, а она нам о своей стране, школе, классе…

Последующие дни Саманта в лагере была обычной девочкой, а не знаменитой на весь Союз американской школьницей. Носила, как и все, форму, за исключением красного галстука – его могли надевать лишь пионеры. В лагере она подружилась с ленинградской девочкой Наташей Кашириной и вместе с другими детьми ела все, что готовили в столовой. Только желтоватые советские сосиски ей не приглянулись, как вспоминала ее вожатая Ольга Сахатова:

- Ольга, - спрашивает, - это что.

- Сосиски, - отвечаю.

- А почему они желтые?

- Я призадумалась... Мне раньше этот вопрос как-то в голову не приходил. И я ошибочно решила, что, наверное, в Америке сосиски делают из мяса, а у нас - из туалетной бумаги.

- Это просто такой сорт такой, желтый, - говорю.

- Хорошо, - отвечает Саманта. - Только можно, я этот сорт не буду есть?

В лагере «Артек» в память о Саманте Смит открыли аллею.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В «Артеке» при этом не было охраны, которая бы следила, как бы с иностранными гостями чего не случилось. По крайней мере, дети ее не замечали.

- Мы жили своей обычной жизнью, только приходили на мероприятия, на которых была Саманта с мамой, - вспоминает Тамара Колесина. - Она также ходила в пионерской форме и участвовала в наших общих плановых мероприятиях. В плане наших занятий специально под нее ничего не меняли. Такого что нас сторожили, не было никогда. В Артек ведь всегда приезжали лучшие отличники, активисты. Все соблюдали порядок и правила. Такого что вот сюда не ходи, туда не ходи, не было. Да и потом, мы все делали отрядом. Отрядом ходили в столовую. Отрядом ходили на занятия. У нас оторваться то никак нельзя было. Занятость была большая.

На память об «Артеке» Саманте Смит подарили форму. Вернувшись на родину, она стала одной из самых знаменитых девочек в мире. Ее приглашали на телевидение, она снималась в сериалах, правда, в эпизодических ролях. Эта востребованность закончилась тем, что Саманта погибла. Спустя всего два года после поездки в СССР самолет, на котором Саманта возвращалась со съемок сериала в Великобритании, разбился.

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