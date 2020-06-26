2020-06-26T15:09:33+03:00
Общество

С «сигналками» и без пробок: в Екатеринбурге заболевшую 11-месячную малышку полицейский кортеж довез до больницы

Родители решили отвезти ребенка в больницу самостоятельно, но встали в пробку
Мария Трапезникова
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У малышки поднялась температура, и родители решили не дожидаться скорой и самостоятельно везти ребенка в больницуУ малышки поднялась температура, и родители решили не дожидаться скорой и самостоятельно везти ребенка в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД доставили малышку с высокой температурой в больницу. Родители решили не вызывать скорую, а самостоятельно отвезти 11-месячную девочку в больницу самостоятельно. На перекрестке улиц Донбасская – Автомагистральная к дежурившей машине ДПС подбежал напуганный мужчина, отец ребенка.

- Взволнованный водитель попросил помощи в сопровождении его автомобиля до детской больницы, расположенной на улице Нагорной. Мужчина рассказал, что у ребенка поднялась высокая температура, которая грозила возникновением судорог, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Проехав немного по городу самостоятельно, мужчина понял, что движение на улицах достаточно плотное, кругом были пробки. Ждать времени не было, и капитан полиции Вячеслав Булатов, включив звуковые и световые «сигналки», помчался вперед.

- По пути полицейский по громкой связи обращался к водителям с просьбой быть внимательнее и освободить проезд для сопровождения автомобиля, - добавили в ГИБДД.

Малышку привезли в больницу очень быстро, после чего передали медикам. К счастью, закончилось все благополучно – девочку вылечили, и она вместе с мамой отправилась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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