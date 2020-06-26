С «сигналками» и без пробок: в Екатеринбурге заболевшую 11-месячную малышку полицейский кортеж довез до больницы

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД доставили малышку с высокой температурой в больницу. Родители решили не вызывать скорую, а самостоятельно отвезти 11-месячную девочку в больницу самостоятельно. На перекрестке улиц Донбасская – Автомагистральная к дежурившей машине ДПС подбежал напуганный мужчина, отец ребенка.

- Взволнованный водитель попросил помощи в сопровождении его автомобиля до детской больницы, расположенной на улице Нагорной. Мужчина рассказал, что у ребенка поднялась высокая температура, которая грозила возникновением судорог, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Проехав немного по городу самостоятельно, мужчина понял, что движение на улицах достаточно плотное, кругом были пробки. Ждать времени не было, и капитан полиции Вячеслав Булатов, включив звуковые и световые «сигналки», помчался вперед.

- По пути полицейский по громкой связи обращался к водителям с просьбой быть внимательнее и освободить проезд для сопровождения автомобиля, - добавили в ГИБДД.

Малышку привезли в больницу очень быстро, после чего передали медикам. К счастью, закончилось все благополучно – девочку вылечили, и она вместе с мамой отправилась домой.