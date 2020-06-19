Оставила прощальное послание: в Екатеринбурге 17-летняя студентка покончила с собой из-за несчастной любви

В Екатеринбурге свела счеты с жизнью 17-летняя студентка медицинского колледжа. Юлия Гомель (имя и фамилия девушки изменены. – Прим. Ред.) родилась и выросла в Богдановиче – городок в 90 километрах от Екатеринбурга. Когда она окончила школу, то решила поступить в медицинский колледж. Родители сняли для девушки квартиру – прямо напротив учебного корпуса на Сиреневом бульваре, 6.

Учеба Юлии давалась легко, а вот в личной жизни дела складывались не так гладко.

- У нее был молодой человек в Екатеринбурге, но кто он, сколько ему лет и так далее, мы не знаем. Юля об этом не рассказывала. Незадолго до произошедшего она просто обмолвилась, что они расстались, - рассказывает «КП»-Екатеринбург родственница погибшей девушки. – Но никто не придал этому значения.

По словам женщины, Юля никогда не была оптимисткой. А любые неудачи вводили ее в состояние депрессии. Так, еще зимой мама девочки заметила на ее страничке «Вконтакте» странные посты. Например, девушка писала, что за всю жизнь ей так и не удалось найти друзей и, что она постоянно плачет. Мама забила тревогу и поделилась бедой со школьным психологом. Юля начала ходить к специалисту и вскоре призналась, что выкинула дурные мысли из головы. Но оказалось, что это было не так.

4 июня Юлия гостила в Богдановиче у родителей. Но неожиданно резко засобиралась в Екатеринбург. Маме дочка объяснила, что записывалась на прием к стоматологу и забыла про него. Дочь уехала, а спустя какое-то время перестала отвечать на звонки.

Как выяснится позже, Юля вернулась в свою съемную квартиру, написала прощальный пост у себя на страничке в соцсетях, а после покончила жизнь самоубийством.

-Я планировала написать огромный пост для каждого из важных людей в моей жизни, но, скажу честно, я не могу найти на это сил. Боюсь, буду слишком много плакать… - написала девочка. – Если для вас это важно (вдруг): на похороны приходить не обязательно (если мои родители вообще вас об этом оповестят, лол). Не хочу ничего говорить для родителей, потому что мало не получится, а много я не осилю. Простите мама и папа. Ключи от квартиры под ковриком.

В конце прощального послания Юлия сказала родителям, что оставила ключи от квартиры под ковриком. Фото: соцсети

Мама успела прочитать это сообщение, когда дочка еще была жива. Женщина сразу же поехала в Екатеринбург, но предотвратить необдуманный шаг своей дочери, она не смогла.

- По предварительным данным, криминала в смерти девушки нет. Основная версия произошедшего – несчастная любовь, - говорит «КП» источник в правоохранительных органах. – К сожалению, сейчас в регионе возросло число подростковых суицидов, поэтому к каждому такому случаю относятся особенно внимательно и такие дела стоят на контроле в Москве. Уголовное дело по 110 статье УК РФ «Доведение до суицида» завели, чтобы наиболее тщательно разобраться в произошедшем и понять, могли ли быть причастны к этому случаю третьи лица. Пока дело безфигурантное.

В следственном отделе СКР по Кировскому району Екатеринбурга не стали комментировать произошедшее, в связи с тем, что речь идет о несовершеннолетней.

ПОДРОСТКИ ИДУТ НА ТАКОЙ ШАГ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА

Елена Ряплова, психолог:

- На мой взгляд, увеличение числа суицидов среди подростков может быть связано с самоизоляцией. Между детьми происходит меньше общения. Дети чувствуют себя более одинокими, они нуждаются в поддержке, а родители ее дать могут далеко не всегда.

Не потому, что не хотят, а потому что сами находятся в стрессе и пытаются решить какие-то свои проблемы, в том числе материальные.

Чтобы предотвратить страшные трагедии важны доверительные отношения с подростком. Если оно есть, то подросток будет делиться хотя бы чем то. Тогда родители смогут ему вовремя помочь. Советами или вмешательством психолога.

Ситуацию усиливает подростковый возраст. С одной стороны подростки хотят больше свободы, а с другой они ощущают свою зависимость. И это противоречие раздирает их изнутри.

Подростки идут на такой страшный шаг из-за того, что у них недостаточно жизненного опыта - они не знают, как пережить эмоциональный стресс и выйти из него с багажом ценного опыта. При этом у них есть желание свободы, независимости самостоятельности и любви. Любви не только платонической, а в том числе и сексуальной, и настоящих отношений. Но поскольку у них нет опыта переживаний подобного опыта, то неразделенная любовь для них это просто катастрофа и конец жизни. Часто они не отдают себе отчет, что попытка суицида может закончиться смертью. У них еще нет взрослого понимания, что они уходят навсегда.

Поэтому, чем больше с ребенком с детства говорили о ценности жизни, чем больше ребенок ощущает поддержку родителей, чем больше он общается с ними про отношения, тем меньше вероятность того, что трагедия подобного рода произойдет.

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