«Искренними были лишь слова о матери»: эксперт по лжи разоблачил Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Являются ли извинения Михаила Ефремова перед семьей погибшего водителя «Газели» искренними и можно ли ему верить. На это вопрос в эфире радио «Комсомольская правда – Екатеринбург 92.3 FM» ответил эксперт по лжи Илья Онищенко.

Напомним, что актер театра и кино устроил аварию на Смоленской площади в Москве, выехав на полосу встречного движения. Экспертиза показала, что в момент столкновения Ефремов был пьян, а также в состоянии наркотического опьянения.

Уже после того, как суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, горе-водитель записал большое видеообращение. Многим оно показалось трогательным, но у экспертов другое мнение.

ДОЛГО РЕПЕТИРОВАЛ

По словам профайлера Онищенко, на записи Ефремов говорит не от всей души, а повторяет четко вызубренный заранее текст. Что не удивительно, учитывая его род деятельности.

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- Если говорить моим языком, в данном заявлении мне не понравилось то, что оно было очень сильно отрепетировано или заучено, - рассказал в прямом эфире специалист по лжи. - Слишком красиво расставлены слова. С моей точки зрения, если ты извиняешься, то ты это говоришь от души и с одного дубля. А если ты все прописал заранее, то это не является для тебя правдой. Как пресс-релиз, в котором все красиво прописали. Еще немаловажный момент, когда Ефремов неуверенно говорит, что его «будут отмазывать, но я отмазываться не собираюсь – нет смысла. Вы сами все видели». То есть если бы никто не видел, то он бы отмазывался. Он не говорит, что его мучает совесть.

СЛАВА БОГУ МАМА НЕ ВИДЕЛА

Отдельного внимания заслуживает отрывок речи Ефремова, в котором он говорит: «Слава Богу, мама моя не видела». Эксперт по лжи уверен – если что-то и было искренним в его заявлении, то именно эти слова.

Актер Михаил Ефремов и его мама Алла ПокровскаяФото: Борис КУДРЯВОВ

- Вся речь выглядит сильно подготовленной, а слова о матери выделяются из общего текста. Видно, что слова идут от сердца и связаны с его реальными переживаниями, - добавил Илья Онищенко.

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