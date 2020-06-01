2020-06-01T20:21:21+03:00
Общество

Уральский историк обнаружил фрагменты костей по делу о гибели Романовых, которые были сданы в Госархив РФ

По словам Вадима Винера, Следственный комитет России уже изъял их из фондов
Илья МОХОВ
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Император Николай II на охоте. Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. КлераИмператор Николай II на охоте. Фото: проект "Трагедия семьи... Трагедия Родины...", Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера
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В Государственном архиве РФ прошла выемка документов, касающихся истории гибели Николая II Романова и его семьи. Об этом рассказал историк из Екатеринбурга Вадим Винер. По его словам, он обнаружил в Госархиве фонд «Материалы следствия об убийстве императора Николая II, членов его семьи и их окружения», в котором помимо обычных бумажных документов хранились некие человеческие останки.

- Я нашел эти архивные документы. В них лежат кости. 48 полиэтиленовых пакетов с фрагментами костей и зубов, - говорит Вадим Винер.

По словам историка, в описи находились документы предварительного следствия судебного следователя Николая Соколова, который в 1919 году по поручению Верховного правителя России Александра Колчака выяснял обстоятельства гибели семьи Николая II в Екатеринбурге. Также опись содержала вещественные доказательства по делу – фрагменты керамических сосудов, в которых большевики могли принести серную кислоту для уничтожения останков Царской семьи и пули из револьверов, изъятые на Старой Коптяковской дороги под Екатеринбургом. Их нашли при раскопках в 1991 году. При этом по данным Вадима Винера, в описи также упоминались и фрагменты костей.

- По этим останкам была экспертиза? Если была, то где она? – говорит Вадим Винер. - И я задал вопросы в Следственный комитет, чтобы эти останки были изъяты. И я знаю из своих источников, что изъятие состоялось. Их изъяли из архива с участием службы физической защиты. Причем изъяли еще описи, акты приема передачи этих документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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