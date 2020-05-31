«Это будут использовать, чтобы сорвать Трампу выборы»: американист – о беспорядках в США после убийства афроамериканца

Одной из главных тем последней недели являются беспорядки в США, спровоцированные убийством 46-летнего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Афроамериканец стал жертвой 44-летнего полицейского Дерека Чавена, который посчитал, что Флойд расплатился в магазине фальшивыми купюрами.

Кадры с камер очевидцев, как Чавен душит задержанного коленом, облетели все соцсети. Полицейского сразу же отстранили от службы, а по стране начались акции протестов. Сначала в Миннеаполисе сожгли участок, в котором работал Чавен, потом в город была прибыла Национальная гвардия, призванная разгонять демонстрантов.

БОЛЬШЕ ЧЕРНЫХ СТРАДАЮТ ТОЛЬКО ИНДЕЙЦЫ

Чтобы узнать о происходящем с точки зрения международных отношений, «Комсомолка» обратилась к эксперту, доценту Уральского федерального университета, Дмитрию Победашу. Он уверен - происходящее на улицах Миннеаполиса и Вашингтона не что иное как результат многолетнего проявления расизма.

В качестве примера вспоминает убийство 43-летнего Эрика Гарнера. Чернокожий мужчина, отец шестерых детей, был задушен полицейским в в Томпкинсвилле (Нью-Йорк, боро Статен-Айленд). Протесты охватили весь штат, когда суд присяжных отказался предъявлять обвинения полицейскому, применившему удушающий прием.

- Таких случаев как с Гарнером и Флойдом огромное множество, но о большинстве мы никогда не узнаем, - рассказывает доцент УрФУ. – То, что мы видим сейчас – лишь верхушка айсберга. В США расизм никуда не делся. Да, сейчас не середина прошлого века, но отношения к этой группе людей, которая составляет более 12-13% населения, все такое же предвзятое. Например, если белый человек заблудится в незнакомом районе или городе, то он спокойно обратится к полицейскому, а тот ему подскажет дорогу. Черный же побоится общаться с полицейским. Среди последних не мало афроамериканцев. Но число случаев, когда против черных полиция применила силу несоизмеримо выше, когда так задерживали белых. Тоже самое касается числа заключенных в тюрьмах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

Преподаватель из Екатеринбурга также уверен, что большим нападкам, чем афроамериканцы, в США подвергаются коренные индейцы.

- Если бы на месте убитого 25 мая был индеец, то такой шумихи бы не было. Индейцы – это лишь 1,6% от населения страны, их не слышно. Они знают, что если будут отстаивать земли своих резерваций то их обстреляют резиновыми пулями со слезоточивым газом, - добавляет Дмитрий Победаш.

Доцент УрФУ Дмитрий Победаш - о беспорядках в США 00:00 00:00

«КАРТА» ПРОТИВ ТРАМПА

Политики же в свою очередь видят во всем происходящем попытку подорвать авторитет Дональда Трампа за полгода до новых президентских выборов. Американский лидер и вовсе обвинил в произошедшем «мэра-демократа» Миннеаполисам.

- Национальная гвардия была задействована в Миннеаполисе, чтобы выполнить работу, которую не смог сделать мэр-демократ. Ее должны были задействовать два дня назад, и там не было бы повреждений, и полицейское управление не было бы захвачено и разрушено. Отличная работа со стороны Национальной гвардии. Никаких игр! - написал Трамп 31 мая в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782263" frameborder="0"></iframe> Во время беспорядков сгорел клуб, где работали Флойд и обвиняемый в его убийстве полицейский.

Эксперт в области США уверен, что конфликт на улицах Миннеаполиса скоро сойдет на нет и каждая из двух партий будет стараться присвоить эту «победу» себе.

- Все происходящее, безусловно, на руку демократам. Афроамериканцы – это их электорат. Трампу будет это сделать сложнее, но не невозможно. Он же неспроста уже сейчас обвинил во всем мэра Миннеаполиса. Но конечно же в конце года эту историю будут вспоминать и всячески стараться разыграть эту «карту», чтобы сорвать ему выборы.

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