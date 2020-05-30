Двое подростков в Нижнем Тагиле потушили водой Вечный огонь

В Нижнем Тагиле неизвестные подростки затушили Вечный огонь. Акт вандализма случился 29 мая на Площади Славы. Два молодых парня подошли к огню вылили туда воду из бутылки. К слову, это было сделано в дневное время и при многочисленных свидетелях. После этого молодые вандалы скрылись, но момент осквернения Вечного огня попал на видео камер наблюдения. Делам уже занимаются правоохранительные органы.

- По данным администрации города, в настоящее время функционирование Вечного огня восстановлено. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку, вплоть до инициирования уголовно-правовой оценки, по факту осквернения символа воинской славы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Нижнем Тагиле подростки затушили Вечный огонь.Видео: ИА Между строк

Найти подростков и их родителей пытаются полицейские и следователи. Дело уже взял под личный контроль прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Как только хулиганы будут найдены, следственный комитет примет решение по подросткам.

- В случае принятия прокуратурой положительного решения о передаче материалов проверки, сотрудниками СКР будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников, выяснение обстоятельств и точных мотивов, дачу противоправным действиям принципиальной правовой оценки, а также на выяснение причин и условий, способствовавших данному кощунственному деянию, - сказали в следственном комитете Свердловской области.

В региональном отделении МВД отмечают, родители подростков, которые это совершили, будут также наказаны.

- Очевидно, что это явная недоработка в плане воспитания подрастающего поколения как со стороны родителей, так и со стороны учебного заведения, в котором обучаются эти «вундеркинды». В случае установления тех, кто совершил этот противоправный поступок, их поставят на профилактический учет. А в отношении их родителей или иных законных представителей, скорее всего, заведут административное делопроизводство по факту ненадлежащего воспитания детей, - заявил начальник пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.