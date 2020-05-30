«Пытались сдержать смех над нашим фальшивым пением»: школьники из Екатеринбурга стали героями «Вечернего Урганта» и рассмешили всю страну

Хоть Последние звонки уже и отзвучали, но эхо его доносится до сих пор. Вот, например, выпускники 9-го класса из Екатеринбурга прославились на всю страну, потому что недавно их показали в программе «Вечерний Ургант». Сергей Куркин и Николай Паркулаб записывали ролик для школьного видео, а в итоге их показали на Первом канале.

Выпускники и Ургант. Коллаба! Вечерний Ургант. 29.05.2020.

- Больше всего запоминаются творческие подарки, которые делают выпускники учителям. Они самые трогательные и искренние. Нам на Первый канал прислали видео, на котором два ученика 88-го лицея города Екатеринбурга Сережа Куркин и Николай Паркулаб поют песню, - начал программу Иван Ургант. - И вы знаете, когда мы увидели, как ребята это делают… Даже если вы человек с самым черствым сердцем, для вас школа и последний звонок не значат ничего, даже если вы мразь - вы все равно что-то должны почувствовать внутри.

После на экране появилось видео, где парни поют песню о последнем звонке. Но делают это совершенно не эмоционально. Иван Ургант подыграл Сереже и Коле на рояле, а после слова подхватила группа «Фрукты». После блистательного выступления на школьников обрушился шквал поздравлений. Семье начали звонить родственники и одноклассники, все и радовались успеху.

До свидания, школа!!! Сергей Куркин и Коля Паркулаб школьники из Екатеринбурга. .Видео: Nikolay Parkulab:

Как рассказал участник дуэта Николай Паркулаб, видео на телеканал прислала его сестра. Но они не ожидали, что ролик попадет в выпуск.

- Мы посмеялись всей семьей. Ургант молодец, конечно, - отвечает выпускник. - Снимали для школы, для выпускного. Это было на балконе. Рядом со мной Сергей, мой брат. У нас были такие безэмоциональные лица, потому что мы изо всех сил пытаемся сдерживать смех над нашим фальшивым пением.

Оба парня учатся в 88-ом лицее Екатеринбурга. Планируют идти в десятый класс. Помимо школы Сергей увлекается веб-дизайном, а Николай моделированием и поделками из дерева.