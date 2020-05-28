2020-05-28T14:14:56+03:00
Происшествия

Стащил ключи у матери, чтобы покататься: на Урале 16-летний подросток на «ВАЗ» протаранил полицейскую машину

На него составили 11 административных протоколов
Мария Трапезникова
Поделиться:
Как только подросток понял, что ему не скрыться от полицейских, он на полном ходу выскочил из машины. Фото: скриншот с видеоКак только подросток понял, что ему не скрыться от полицейских, он на полном ходу выскочил из машины. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Минувшим вечером по улицам Асбеста, что в Свердловской области, с «сигналками» ездила патрульная машина, явно за кем-то спеша. Все дело в том, что около 20:00 на площади одного из ТЦ сотрудники ДПС заметили подозрительный «ВАЗ». По громкоговорителю инспекторы попросили автомобиль остановиться, но тот слушаться не стал.

Увеличивая скорость, он поспешил прочь, свернув на узкие внутридворовые улочки и пешеходные тротуары. Тогда полицейские начали преследование, передав информацию о машине всем нарядам полиции города.

Подросток угнал у мамы машину, чтобы покататься.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Неоднократно по громкой связи сотрудники ГИБДД призывали водителя отечественного автомобиля остановиться, но водитель игнорировал требования сотрудников, и, нарушая ПДД и требования знаков, продолжал движение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Водителя удалось задержать через 15 минут погони: испугавшись, он на ходу открыл дверцу и, высочив из салона, бросился бежать. И в этот момент его неуправляемый автомобиль протаранил остановившийся рядом полицейский «УАЗ». К счастью, за все время погони никто из людей не пострадал, а водителя быстро поймали.

Подросток протаранил полицейский "УАЗ". Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов Online"

Подросток протаранил полицейский "УАЗ". Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов Online"

Им оказался 16-летний учащийся 9 класса одной из школ Асбеста. «ВАЗ» принадлежал его матери, которая в тот же вечер приехала с работы и оставила автомобиль на парковке. Воспользовавшись ситуацией, подросток стащил ключи и поехал кататься. Женщина узнала о случившемся только спустя два часа – от самих полицейских. По данному факту инспекторами ДПС уже в присутствии материи в отношении подростка было составлено 11 административных протоколов за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Просто взял и ушел: появилось видео побега пятилетнего мальчика из дома в Екатеринбурге
Уралец задолжал своим детям 820 тысяч по алиментам
По Екатеринбургу на летнем Параде Победы проедут 300 единиц военной техники
Уральца отправили на два года в тюрьму за избиение брата молотком
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
«Семья только недавно переехала в Екатеринбург»: полицейские ищут пятилетнего Феликса, сбежавшего с детской площадки
В Екатеринбурге весеннюю самоизоляцию со словами Летова обернули в колючую проволоку
Зачем с 1 июля начнут маркировать лекарства: отвечает прокуратура
На берегу Исети обнаружили огромное количество мертвой рыбы
Около 500 км пути будет отремонтировано на СвЖД в 2020 году
Бизнесмены из Екатеринбурга собирают одежду для нуждающихся семей
Трудовая инспекция проверяет склад «Красное и Белое» в Екатеринбурге после вспышки коронавируса
Достучаться до небес: смертельно больной екатеринбуржец мечтает уехать на море, чтобы красиво умереть
«Нашли COVID-19 у медиков и пациентов»: в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения ОКБ №1
В Свердловской области начали готовиться к Параду Победы
За сутки медики вылечили от коронавируса еще 127 свердловчан
ВИЗ-Сталь поздравила выпускников подшефного центра социальной помощи
Проверили больше 200 человек: в Екатеринбурге поймали мигрантов-нелегалов
Старую ограду сдали в музей: в Екатеринбурге возобновили реконструкцию сквера на Шейнкмана
«Придется писать в прокуратуру»: в Зеленой Роще грузовики разворотили землю, где нашли старинное кладбище
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
Ночью на трассе «Пермь – Екатеринбург» перекроют движение
В Нижнем Тагиле иномарка сбила девятилетнего мальчика на самокате
Летели с пересадкой в Новосибирске: из Армении эвакуировали 101 уральца
В Екатеринбурге пьяный охранник украл с работы 845 тысяч
В День пограничника в Екатеринбурге закроют ЦПКиО имени Маяковского
На Среднем Урале водители мотоблоков стали чаще попадать в аварии
Уралец пытался продать антикварный штык-нож за 10 тысяч, но угодил в руки полиции