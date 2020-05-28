Стащил ключи у матери, чтобы покататься: на Урале 16-летний подросток на «ВАЗ» протаранил полицейскую машину

Минувшим вечером по улицам Асбеста, что в Свердловской области, с «сигналками» ездила патрульная машина, явно за кем-то спеша. Все дело в том, что около 20:00 на площади одного из ТЦ сотрудники ДПС заметили подозрительный «ВАЗ». По громкоговорителю инспекторы попросили автомобиль остановиться, но тот слушаться не стал.

Увеличивая скорость, он поспешил прочь, свернув на узкие внутридворовые улочки и пешеходные тротуары. Тогда полицейские начали преследование, передав информацию о машине всем нарядам полиции города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781778" frameborder="0"></iframe> Подросток угнал у мамы машину, чтобы покататься.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Неоднократно по громкой связи сотрудники ГИБДД призывали водителя отечественного автомобиля остановиться, но водитель игнорировал требования сотрудников, и, нарушая ПДД и требования знаков, продолжал движение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Водителя удалось задержать через 15 минут погони: испугавшись, он на ходу открыл дверцу и, высочив из салона, бросился бежать. И в этот момент его неуправляемый автомобиль протаранил остановившийся рядом полицейский «УАЗ». К счастью, за все время погони никто из людей не пострадал, а водителя быстро поймали.

Подросток протаранил полицейский "УАЗ". Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов Online"

Им оказался 16-летний учащийся 9 класса одной из школ Асбеста. «ВАЗ» принадлежал его матери, которая в тот же вечер приехала с работы и оставила автомобиль на парковке. Воспользовавшись ситуацией, подросток стащил ключи и поехал кататься. Женщина узнала о случившемся только спустя два часа – от самих полицейских. По данному факту инспекторами ДПС уже в присутствии материи в отношении подростка было составлено 11 административных протоколов за нарушение ПДД.