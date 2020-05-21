Остались без денег на самоизоляции: в Екатеринбурге бывший спортсмен избил жену за покупку дешевого масла в кредит

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством» на 32-летнего мужчину, который набросился с кулаками на гражданскую жену. Как рассказали «КП» в правозащитной организации «Зона права», причиной ссоры стало дешевое масло, которое девушка купила на взятые в кредит деньги.

Пара осталась без заработка на период самоизоляции и едва сводила концы с концами.

- Мы оба без работы, каждая копейка была на счету, и я старалась экономить, - рассказывает потерпевшая. - Поэтому купила масло не за 100 рублей, понимая, что будет скандал, а за 29 рублей.

Пьяный ухажер заметил дешевую покупку и стал избивать девушку руками и ногами. Но все же жертва сумела вырваться от тирана и выбежать из квартиры, параллельно закрыв дебошира на внешний замок.

- Она вызвала полицейских и зафиксировала телесные повреждения в больнице. Сейчас в рамках расследования проводится судебно-медицинская экспертиза, - добавили правозащитники.

После инцидента девушка переехала к подруге и заблокировала мужа во всех мессенджерах. Если уголовное дело дойдет до суда, то мужчине будет грозить до 2 лет лишения свободы.