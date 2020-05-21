2020-05-21T10:37:28+03:00
Происшествия

Остались без денег на самоизоляции: в Екатеринбурге бывший спортсмен избил жену за покупку дешевого масла в кредит

Девушке удалось сбежать от тирана и вызвать полицию
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
После инцидента девушка переехала к подруге и заблокировала мужа во всех мессенджерахПосле инцидента девушка переехала к подруге и заблокировала мужа во всех мессенджерахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело по статье «Угроза убийством» на 32-летнего мужчину, который набросился с кулаками на гражданскую жену. Как рассказали «КП» в правозащитной организации «Зона права», причиной ссоры стало дешевое масло, которое девушка купила на взятые в кредит деньги.

Пара осталась без заработка на период самоизоляции и едва сводила концы с концами.

- Мы оба без работы, каждая копейка была на счету, и я старалась экономить, - рассказывает потерпевшая. - Поэтому купила масло не за 100 рублей, понимая, что будет скандал, а за 29 рублей.

Пьяный ухажер заметил дешевую покупку и стал избивать девушку руками и ногами. Но все же жертва сумела вырваться от тирана и выбежать из квартиры, параллельно закрыв дебошира на внешний замок.

- Она вызвала полицейских и зафиксировала телесные повреждения в больнице. Сейчас в рамках расследования проводится судебно-медицинская экспертиза, - добавили правозащитники.

После инцидента девушка переехала к подруге и заблокировала мужа во всех мессенджерах. Если уголовное дело дойдет до суда, то мужчине будет грозить до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Среднем Урале под суд отправили браконьера, хладнокровно застрелившего и разделавшего лосиху
«Набор самоизоляции»: стало известно, сколько потратили екатеринбуржцы, чтобы обустроить удаленную работу
В Екатеринбурге на полтора года закрыли парк XXII Партсъезда
Долой «чернуху»: Милонов пояснил, почему в России надо запретить негативные новости
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на создание горельефа на городской плотине
Екатеринбуржца отправили в тюрьму за прописку 105 мигрантов
На Урале нарушителей ПДД теперь будут ловить с воздуха
Медики за сутки выписали еще 86 уральцев, переболевших COVID-19
Ураза-Байрам на карантине: духовные лидеры мусульман Урала просят остаться на праздник дома
На скорости врезался в ограждение: на свердловской трассе насмерть разбился водитель мопеда
В свердловских отделениях почты установили гигантские защитные экраны
Нарушали самоизоляцию: полицейские Екатеринбурга разогнали кальянщиков на Вознесенской горке
Выпускникам УрФУ на такси доставят мантии и шапочки для онлайн-выпускного
У екатеринбурженки забрали иномарку из-за долга в 250 тысяч
В уральской колонии начали шить противочумные костюмы
В Екатеринбург прилетели рабочие из якутского месторождения, где зафиксировали вспышку COVID-19