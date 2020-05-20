«Какая же глупость»: «Русское географическое общество» о сенсационном открытии уральской «пирамиды Хеопса»

- Сенсация! На приполярном Урале найдена пирамида точь-в-точь повторяющая пирамиду Хеопса в Гизе, - трубили накануне уральские путешественники из клуба «Дикий Север».

По их словам новая пирамида в четыре раза большей египетской. А находится она в тех местах, где не ступала нога человека – на территории Народо-Итьинского кряжа в ХМАО. Необычный объект группа увидела сначала с вертолета, когда готовила маршрут для заброски рыбаков. А затем и со спутников. Высота «пирамиды» якобы 774 метра, а длина каждой грани — порядка километра.

Чтобы проверить сенсационное заявление «Комсомолка» связалась с председателем Историко-краеведческой комиссии Свердловского отделения «Русского географического общества» Евгением Тамплоном.

В ТЕХ МЕСТАХ ДЕЙСТВОВАЛ ЛЕДНИК

Оказалось, что уральская «пирамида Хеопса» ни что иное, как часть горного хребта.

- Какая же глупость, - говорит Евгений Тамплон. – Характерные формы в виде пирамиды часто встречаются в горах. Это следствие действия ледников. У таких гор в виде пирамид есть конкретное название - карлинг. Конечно, если человек не учился в школе, то он о таких и не слышал. Поэтому ему кажется, что они нашли в тайге «пирамиду Хеопса», да еще рукотворную... На самом деле это природное образование, ничего уникального в этом нет. Там где активно действовал ледник можно найти десятки таких пирамид.

Вид на пирамиду с другого ракурса. Фото: Евгений Тамплон

Горы – карлинги имеют острые ребра, сходящиеся в одной точке. Они могут быть правильной треугольной или четырехугольной формы. Образуются они, когда смыкаются стенки нескольких ледниковых каров.

- Как бы понятнее объяснить… Это когда два ледника во время таяния идут под углом друг к другу, - продолжает исследователь. – Один ледник отшлифовывает одну сторону, другой другую. И в результате образуется прямой либо острый угол. В крупных горных системах таких природных образований десятки.

"Пирамида" находится на территории Народо-Итьинского кряжа в ХМАО. Фото: Евгений СВИТОВ

ПИРАМИД ТАМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

«Пирамида» будем называть ее так, входит в систему горного Урала. Расположена она восточнее основного Уральского хребта на территории Народо-Итьинского кряжа в ХМАО. Там действительно непроходимые места до которых очень редко добираются туристы. С одной стороны горы, с другой – болота.

- Понятно, что уникальных животные там не обитают, но там сохранились древние природные комплексы, которые в других местах уже сильно повреждены и побиты человеком, - рассказывает Евгений Тамплон. – Мы хотим оформить документы, чтобы придать этой территории статус особо природоохранной, чтоб сохранить это место.

Год назад исследователи уже совершали 10-дневную экспедицию в эти места. Причем вместе с клубом «Дикий север» - команда помогала доставить двух ученых на вертолете. Но тогда это была лишь разведка перед большой заброской, которая должна состоятся уже в этом году.

- Экспедицию под эгидой «Русского географического общества» мы планируем сделать с другой целью: исследовать местность, вершины, дать им название, - объясняет Евгений Тамплон. – Мы же не сумасшедшие, чтобы искать в тех местах какие-то пирамиды… Да их там просто быть не может. А та гора, о которой идет речь вообще не очень выразительная. Она возвышается над уровнем рельефа всего метров на 200.