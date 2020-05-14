Дачный сезон в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: где купить хорошие семена и как ухаживать за саженцами

В Свердловской области уже второй месяц идет дачный сезон. Из-за того что весна была довольно теплой, плюс больше месяца горожане не работали, многие уехали на свои садовые участки и занялись посадками. В связи с этим сегодня, 14 мая, эксперты рассказали, как правильно проводить летний сезон на грядках.

ЗА СЕМЕНАМИ - В МАГАЗИН СЕМЯН

Так, покупать семена они рекомендуют лишь в специализированных магазинах, чтобы не запустить случайно вредителей и паразитов на свой участок.

- Карантинные мероприятия в связи с коронавирусом изменили ситуацию на рынке семян. Специализированные магазины не сразу попали в перечень объектов, которым можно было не закрываться, дней десять они не работали, - напоминает Зухра Барбакова, начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области. - Из-за этого большой вал посадочного материала появился в хозяйственных и продовольственных магазинах. Это беспокоит.

В этом году садоводы больший интерес проявили к выращиванию не декоративных, а съедобных растений.Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что контроль качества семян в специализированных магазинах ведется уже много лет. О том, насколько качественный посадочный материал можно встретить в других магазинах, или в палатках у дороги, они не знают. Тем более, что не редко в них торгуют саженцами и семенами южных сортов, которые на Урале скорее всего погибнут.

- Рекомендую покупать саженцы и посадочный материал районированных уральских сортов. У нас достаточно питомников, - говорит Зухра Барбакова. - Не надо покупать саженец, который по своему развитию превосходит те, что у вас на участке. Это скорее всего южный сорт. Второй совет - перед тем как использовать семена из пакетика, высыпите на стол посмотрите, нет ли там чужих семян. Уберите чужие, уничтожьте. Вы не специалист, чтобы определить, к какой категории они относятся.

В Россельхознадзоре добавляют, что и саженцы, и семена должны сопровождаться документами, сертификатами. Покупатели вправе в магазине запросить свидетельства на них.

- Если по документу с момента проверки семян прошло больше 12 месяцев, то должна была быть повторная проверка, - отмечает Зухра Барбакова.

ПОЧВУ ПОД РАСТЕНИЯМИ НУЖНО МУЛЬЧИРОВАТЬ

Агрономы прогнозируют хороший урожай в этом году. Связано это, опять же, с теплой весной и высокой температурой.

- Зима была теплой. Весна пришла рано. По перезимовке всех плодовых ягодных растений проблем нет. Самого страшного - перепадов температуры от холодного к более теплому - не происходило, - говорит Михаил Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета. - По прогнозу урожайности плодовых и ягодных культур - сегодня все развивается прекрасно. Все зацветает примерно в один срок. Даже сирень уже набрала бутон. И возвратных заморозков, которые по многолетним данным могут быть до 13 июня, тоже пока нет.

Агрономы прогнозируют хороший урожай овощей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако из-за довольно высокой температуры, растения на садовых участках могут испытывать недостаток влаги, так как она будет быстро испаряться. Для этого нужно поливать растения.

- Нужно и мульчировать их торфом, перегноем, соломой, чтобы снизить непродуктивное испарение у растений, - добавляет Михаил Карпухин.

ПОМЕНЬШЕ ХИМИИ - БОЛЬШЕ ЗДОРОВЬЯ

Несмотря на то, что специалисты советуют выбирать для своих участков не южные саженцы, тем не менее многие не свойственные нашим краям культуры уже прекрасно себя чувствуют на наших земля.

- С каждым годом у нас определенная часть южных культур продвигается на север, - отмечает Михаил Карпухин. - Сегодня мы имеем несколько сортов абрикоса, который у нас зимует и может давать плоды. Есть сорта винограда, который может зимовать у нас.

А вот при борьбе с вредителями специалисты рекомендует реже использовать химические средства, чтобы овощи и фрукты приносили пользу организму. В этом году, кстати, агрономы отмечают рост интереса садоводов к семенам съедобных растений, а не декоративных, вроде цветов.

- Идет увеличение в сторону плодово-овощных культур, - говорит Михаил Карпухин. - Коронавирус внес изменения в работу страны. В такие периоды всегда происходит рост продовольственного сектора. Люди начинают увеличивать свою продовольственную безопасность.