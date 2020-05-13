2020-05-13T12:44:29+03:00
Общество

Мэр уральской глубинки открыл 13 торговых центров вопреки указу губернатора

Глава Тавдинского округа посчитал эпидемиологическую обстановку достаточно хорошей, чтобы возобновить работу магазинов
Олег ГАЛИМОВ
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В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом уже заявили, что глава Тавды превысил свои полномочьяВ свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом уже заявили, что глава Тавды превысил свои полномочьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Необычная ситуация развернулась в Тавдинском округе Свердловской области, где глава местной администрации разрешил открыться 13 торговым центрам и завершить учебный год. Решения за подписью Виктора Лачимова опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

Градоначальник также разрешил возобновить работу спортивно-технической школе ДОСААФ России и курсантскому корпусу «Ювента». Однако, кафе и салоны красоты по-прежнему под запретом до особого распоряжения. При этом в округе сохраняется масочный режим.

- Всего в округе зарегистрировано семь подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией, один из них был зарегистрирован сегодня, - пишет Виктор Лачимов в Instagram. - В больнице находятся шесть человек, в том числе трое детей. Два человека находятся на самоизоляции под наблюдением участкового терапевта, и один человек выздоровел.

Такое решение противоречит указу губернатора региона Евгения Куйвашева, который продлил режим самоизоляции до 18 мая с возможностью постепенного снятия ограничений. В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом уже заявили, что глава Тавды превысил свои полномочия.

- Это решение, выходящее за рамки полномочий главы муниципалитета, - рассказывают «КП»-Екатеринбург в оперштабе. - Режим ограничительных мер, а также этапы их смягчения, на всей территории Свердловской области устанавливаются указом губернатора. До вступления в силу новой редакции оперштаб рекомендовал бы воздержаться от поспешных решений.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зафиксировано 2298 случаев COVID-19. Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное. Врачи вылечили 534 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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