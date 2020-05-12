Ночь музеев в Екатеринбурге 16 мая 2020: программа мероприятий, адреса и время

Пусть «Ночь музеев» в этом году и проходит в онлайн-формате, но экскурсионная программа точно никому не даст поспать. Виртуально побывать в кулуарах музеев Екатеринбурга и других городов Свердловской области можно уже 16 мая.

Главной темой «Ночи музеев 2020» стала 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Многие участники марафона попытаются с головой погрузить нас в историю Урала времен войны. Но будет много еще других мастер-классов, прогулок по городу. Рассказываем, как пройдет «Ночь музеев-2020» в Екатеринбурге 16 мая.

СЕКРЕТЫ ТЕАТРА КУКОЛ

Теплым майским вечером екатеринбургские кукольники ждут в гости тех, кто готов отправиться в незабываемое театральное путешествие. Заскучать не получится, потому что артисты сначала покажут отрывки уже из знакомых спектаклей, а затем посетители познакомятся поближе с каждым героем. Дальше идем в закулисье, где узнаем тайны создания театральных чудес. Марионетки и перчатки, планшетки и трости, тени и маски – видов кукол множество, но все они созданы руками человека и оживают благодаря человеческим рукам.

Где: Екатеринбургский театр кукол,

Во сколько: 11:00 - 18:00 для детей, 19:00 - 02:00 для взрослых.

Цена вопроса: бесплатно

Ссылка: Ютуб канал, ВКонтакте, Фейсбук, Instagram

Хотите погрузиться в закулисье кукольного театра?Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАНЬТЕ ЮВЕЛИРОМ НА ОДИН ДЕНЬ

Если вас привлекает сияющий блеск камней или вы девушка, чьи лучшие друзья - бриллианты, вам точно сюда. В «Ночи музеев» в этом году решил поучаствовать ювелирный завод «РИНГО». Онлайн-посетители узнают много нового об изумрудах, увидят необработанные камни, а также уникальные украшения, которые существуют в единственном экземпляре. Также можно попробовать себя в ювелирном деле, создать драгоценное украшение. Как будет проходить мастер-класс – организаторы пока держат в секрете.

Где: Ювелирный завод «РИНГО».

Во сколько: 11:00 - 18:00 для детей, 19:00 - 02:00 для взрослых.

Цена вопроса: бесплатно

Ссылка: на официальном сайте компании, YouTube, ВКонтакте, Фейсбук, Instagram

Узнайте больше о ювелирных изделияхФото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ МУСОР, А ВТОРСЫРЬЕ

Знаете ли вы, почему чеки не принимают в макулатуру? Что является мусором, а что вторсырьем? Секреты переработки содержимого урны расскажут сотрудники «Немузея мусора». Любопытные слушатели станут участниками онлайн-викторины в Инстаграм и проверят свои знания об осознанном потреблении. Организаторы обещают подарки для самых активных виртуальных посетителей.

Есть программа и для малышей. Для них приготовили проект глазами детей «Зачем нужен #немузеймусора?». Вместе с ребенком вы можете создать видеоролик до 1 минуты и показать, как ваш ребенок видит зачем нужен #немузеймусора. Из готовых роликов музейщики смонтируют большой фильм.

Где: «Не музей мусора».

Во сколько: 11:00 - 18:00 для детей, 19:00 - 02:00 для взрослых.

Цена вопроса: бесплатно

Ссылка: Instagram-аккаунт

Страстная бачата от профессиональных танцоров. Фото: группа "MaxDance Танцы Сальса Бачата Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

ДВИГАЕМ ТЕЛОМ ПОД ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ РИТМЫ

Что сейчас нужно человеку, который уже полтора месяца сидит на самоизоляции? Конечно же, размять мышцы и суставы. 16 марта присоединяйтесь к танцевальному марафону.

Школа танца «MaxDance» устраивает мастер-класс по бачате от Чемпионов Мира и участников шоу Танцы на ТНТ - Максима и Екатерины Щербаковых. Обещают, что будет зажигательно.

Где: «MaxDance».

Во сколько: 19:00.

Цена вопроса: бесплатно

Ссылка: Вконтакте

ОНЛАЙН-РАЗВЕДКА

Антимузей компьютеров и игр погрузит вас в мир тайн. Вы узнаете историю спецсвязи особых отделов, контрразведки, историю вербовки разными странами агентов и многое другое интересное. Посетители познакомятся с рассекреченными фактами биографии уральского разведчика Николая Кузнецова. А в конце можно поиграть в любимые ретро игры онлайн.

Где: Антимузей компьютеров и игр.

Во сколько: 11:00 - 18:00 для детей, 19:00 - 02:00 для взрослых.

Цена вопроса: бесплатно

Ссылка: http://cyber-museum.ru/live-tv/

Приготовьтесь стать онлайн-разведчикомФото: Алексей БУЛАТОВ

НОСТАЛЬГИРУЕМ ПО 90-М

Как жили люди в конце 20-го столетия, многие из нас еще хорошо помнят. Но это не повод перестать ностальгировать по 90-м. Тем более там было столько всего прекрасного: кассетные магнитофоны и приставки «Дэнди», жевательные резинки «Turbo», Тетрис, соки Zuko. Перечислять можно долго. Для всех любителей вспомнить лихие девяностые в «Ельцин Центре» 16 мая виртуальная выставка Клуб «Мои 90-е»: рассказы о вещах и домашних обстановках.

А вы знали, что в музее «Ельцин Центре» вас подслушивают? Оказывается, что всех посетителей Зала Свободы записывают. В «Ночь музеев» можно узнать, что говорят люди.

Где: Ельцин Центр.

Во сколько: 14:00 - 17:30 для детей, 17:00 - 23:30 для взрослых.

Цена вопроса: бесплатно

Ссылка: yeltsin.ru

Советское убранство до сих пор вызывает интерес и ностальгиюФото: Алексей БУЛАТОВ

«ОНИ ВОЕВАЛИ ЗА МИР»

В екатеринбургском Театре юного зрителя поддержали тему юбилея Великой Победы. Театр организовал выставку графических работ на основе цитат из известных литературных произведений, посвященных подвигу подвига людей, переживших Великую Отечественную войну. Работы можно увидеть на сайте театра тюз.екатеринбург.рф.

В «Ночь музеев» для посетителей организуют онлайн-концерт, где споют самые известные военные песни.

Где: Екатеринбургский театр юного зрителя.

Во сколько: 19:00 - 02:00.

Цена вопроса: бесплатно

Ссылка: тюз.екатеринбург.рф, YouTube, ВКонтакте, Фейсбук

Вместе с артистами ТЮЗа исполним военные песниФото: Алексей БУЛАТОВ

РАЗРЕШЕННЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

В «Ночь музеев» режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области еще не закончится, поэтому мы можем только мечтать о прогулках. Но посетить любимые места или даже новые места мы все-таки можем. Музей истории Екатеринбурга приглашает на авторские экскурсии по достопримечательностям уральской столицы.

В программе: интерактивная экскурсия по усадьбам, в которых жили градоначальники, возглавлявшие Екатеринбург в ХIХ веке. Сегодня эти объекты культурного наследия требуют сохранения и наполнения новой жизнью. Также «Рестораны советского Свердловска», знаете ли вы, где они находились? Планируется виртуальный-тур во Втузгородк.

Где: Музей истории Екатеринбурга.

Во сколько: 12:30 – 13:45.

Цена вопроса: бесплатно

Ссылка: YouTube