2020-05-05T10:53:15+03:00
Общество

В небе над Екатеринбургом прошла тренировка парада авиации, посвященного 75-й годовщине Великой Победы

Истребители, вертолеты и самолеты пролетели над мегаполисом и Верхней Пышмой со скоростью 200-350 км/ч
Екатерина САЛТЫКОВАОлег ГАЛИМОВ
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Корреспонденты «КП» не упустили возможность совершить полет на легковом транспортном самолете АН-26Корреспонденты «КП» не упустили возможность совершить полет на легковом транспортном самолете АН-26Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утро вторника ознаменовалось в Екатеринбурге шумом истребителей, боевых вертолетов и транспортных самолетов, которые молниеносно пронеслись в небе над мегаполисом. Так летчики Центрального военного округа провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации, посвященного 75-й годовщине Великой Победы.

Летчики выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, полет в составе звеньев на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летчики выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, полет в составе звеньев на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 метровФото: Алексей БУЛАТОВ

Два десятка летательных аппаратов вылетели в 10:30 и завершили полет около полудня. В репетиции принимали участие высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, а также самолёты Л-410, Ан-26 и Ан-12.

Экипажи различных типов воздушных судов отрабатывали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролета над городом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экипажи различных типов воздушных судов отрабатывали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролета над городомФото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый экипаж проверял готовность машины на протяжении полутора часов. В итоге каждый получил наивысшую оценку по итогам репетиции. Генеральный прогон назначен на 7 мая в 11:00.

В этом году в демонстрационном пролете авиации впервые приняли участие истребители-бомбардировщики Су-34 челябинского авиаполка и экипажи ударных вертолетов Ми-24 уральской бригады армейской авиации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в демонстрационном пролете авиации впервые приняли участие истребители-бомбардировщики Су-34 челябинского авиаполка и экипажи ударных вертолетов Ми-24 уральской бригады армейской авиацииФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня мы выполнили полет над Екатеринбургом и Верхней Пышмой в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, - рассказал заместитель командира полка полетной подготовки подполковник Александр Васильчук. – От нашего полка принимали участие три самолета: Л-410, Ан-26, Ан-12. Проходили мы на высотах 300-400 метров на скоростях 300-350 км/ч. Построение выполнили на «отлично». Хочется посвятить этот полет всем нашим ветеранам, всем работникам тыла, всем кто пережил ту страшную войну. Тренировки сейчас проводим часто, порядка 3-4 раз в неделю. В условиях пандемии, когда гражданская авиация не летает, это стало возможно.

Генеральная репетиция демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге состоится 7 мая в 11:00 над площадью 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная репетиция демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге состоится 7 мая в 11:00 над площадью 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Парад авиации над площадью 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парад авиации над площадью 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее экипажи авиационного объединения ЦВО отрабатывали слаженность в составе звеньев на аэродромах базирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее экипажи авиационного объединения ЦВО отрабатывали слаженность в составе звеньев на аэродромах базирования.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тренировка парада авиации в Екатеринбурге.Екатерина САЛТЫКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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