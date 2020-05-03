2020-05-03T17:00:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда заработают плановые приемы и фитнес-клубы: отвечает губернатор Свердловской области

Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом
Юлия СТАЛИНА
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В Свердловской области действует режим самоизоляции.В Свердловской области действует режим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число зараженных коронавирусом в Свердловской области перевалило за тысячу, к 3 мая подтверждённых диагнозов – 1091. Только сегодня добавилось 75 человек с положительным тестом. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции, пока его продлили до 11 мая. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев каждый день отвечает на вопросы о пандемии. Публикуем его ответы:

Когда в Екатеринбурге откроют хоть один амбулаторный центр КТ для людей с подозрением на COVID-19? Это уже сделано в Москве, в Санкт-Петербурге и в некоторых других городах. КТ дает самую точную своевременную раннюю диагностику в отличие от тестов.

- Диагностика является одним из ключевых наших инструментов в борьбе с распространением инфекции. На практике видим, что обеспечение широкого охвата жителей тестированием дает результат - выявляется значительная доля бессимптомных больных. Сейчас все лаборатории в регионе ежедневно делают уже по 4 тысячи исследований. Мы работу по расширению лабораторных мощностей не останавливаем. Санитарные врачи говорят о том, что выход на 6 тысяч тестов в сутки позволит нам видеть самую адекватную картину. Вопрос открытия амбулаторных центров компьютерной томографии, которая, как Вы справедливо отмечаете, дает высокий по достоверности результат, в настоящее время также прорабатывается специалистами областного Минздрава. Такие центры обычно создаются на базе поликлиник, где есть аппараты КТ. И предполагают закрытие поликлиники для всех иных пациентов – чтобы обеспечить эпидбезопасность. Поэтому эта тема требует тщательной проработки. Широкое применение тест-систем было первым этапом, но с амбулаторными центрами КТ, безусловно, тоже вопрос решим.

- Хочу задать вопрос про обслуживающий персонал в больницах, где лечат заражённых коронавирусом. Имею в виду лифтеров, охрану, и другой персонал, не относящийся к медикам. Они контактируют с больными (допустим, лифтеры будут их перевозить) и должны выполнять указания эпидемиолога (например, работа по 6 часов подряд в защитном костюме без возможности принятия пищи и воды). Руководство на вопросы про повышение оплаты труда отвечают, что обслуживающий персонал, кроме медиков, не имеет права на надбавки за опасность и риск. Получается, рабочие должны рисковать своим здоровьем и жизнью, но не имеют прав на доплаты?

- Очевидно, что круг людей, которые находятся в группе риска из-за ситуации с коронавирусом, не ограничивается медицинскими работниками. Если исходить из данных санитарных врачей о том, что около половины больных переносят вирус без симптомов, то сегодня риск заразиться уже, к сожалению, есть везде. Но я, безусловно, не буду спорить с тем, что в медучреждении, где есть больные СОМ-19, опасность выше. Поэтому я особое внимание Минздрава на каждом заседании оперативного штаба обращаю на обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты. Очень внимательно следят за ситуацией в наших клиниках сегодня и сотрудники Роспотребнадзора. Никто не заинтересован в том, чтобы люди болели. При этом на данном этапе мы предусмотрели дополнительную поддержку для тех, кто особенно рискует - это наши врачи, медицинский персонал, некоторые другие категории сотрудников, которые непосредственно работают с больными или пациентами с подозрением на вирус. Будем обращать внимание руководителей медицинских учреждений на необходимость расширения списка работников, которые также могут входить в группы риска, он ведь для каждой больницы достаточно индивидуален.

В регионе болеют коронавирусом больше тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе болеют коронавирусом больше тысячи человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы написали, что из обсерватора в Курганово отпустили туристов. А когда в Екатеринбург прилетят новые рейсы? За границей остается еще много уральцев!

— Я, как и Вы, хотел бы, чтобы все наши люди за рубежом, которые оказались заложниками ситуации, поскорее вернулись домой. Работа по возвращению соотечественников ведется в постоянном режиме. При федеральном оперштабе действует специальная рабочая группа, которая занимается координацией вывоза россиян на родину. И мы исходим из предварительных графиков рейсов, которые должны доставить свердловчан в Екатеринбург. Сегодня, например, мы приняли борт из Таиланда. Предварительный график составлен до 5 мая, и пока больше рейсов в Кольцово в нем нет. Но эти планы могут меняться. Окончательное решение принимается оперативным штабом Правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

- Введите, пожалуйста, мораторий на платежи по кредитам, хотя бы на месяц! Люди не работают, банкиры давят требованиями и угрозами. Как можно в этом случае расслабиться и спокойно сидеть дома? Требуют невозможные справки и легко находят причины отказа. Не хотят по хорошему - блокируйте принудительно!

- Добрый день. Понимаю, что кредитные обязательства в условиях ограничений по коронавирусу для многих людей стали серьезной проблемой. Это всем сегодня ясно. И на федеральном уровне были приняты решения, призванные помочь клиентам банков и микрофинансовых организаций. В частности, россияне, потерявшие из-за ситуации с СОVID-19 больше трети доходов, могут рассчитывать на отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов в течение полугода. Это касается, если не ошибаюсь, в частности потребкредитов до 250 тысяч рублей, ипотеки в сумме до 2 миллионов рублей и ряда других займов. Центральный банк рекомендовал бюро кредитных историй временно не учитывать реструктуризацию долга заемщиками, чтобы не портить людям кредитную историю.

- Нерабочие дни продлены до 11 мая. Касается ли это поликлиник? Необходима магнитотерапия по адресу город Екатеринбург, улица Саперов, 3, кабинет физиотерапии. Намерены с мужем прийти сами и подключать датчики, если правительству все равно на людей и не допускают к работе специалистов. Существуют другие болезни помимо коронавируса!

- Здравствуйте! Прежде всего, правительству не все равно. и продление особого режима до конца майских праздников продиктовано именно заботой о здоровье людей. Конечно, люди, к сожалению, имеют и другие недуги, и мы именно поэтому, в частности, серьезно изменили маршрутизацию пациентов с подозрением и подтверждённым коронавирусом, чтобы они не пересекались с другими больными. Но эпидемиологическаяобстановка не позволяет нам пока вернуть плановые приемы, поймите меня, пожалуйста, правильно. Это делается, повторюсь, в интересах пациентов. Физиопроцедуры требуют продолжительного пребывания вполиклинике, а это также повышает вашу уязвимость к инфекции. Самолечением же я бы вас просил не заниматься. Любая процедура требует контроля со стороны медицинских работников. Пожалуйста, наберитесь терпения и будьте здоровы!

- Почему в магазинах, торгующих алкоголем, можно собираться толпами, а фитнес-центры до сих пор закрыты?

- Толпами собираться нельзя нигде. Требование о социальном дистанцировании касается абсолютно всех организаций и предприятий. И если оно не выполняется, руководители по закону несут серьезную ответственность, а объект может быть закрыт Роспотребнадзором. И такие случаи у нас уже есть. Поэтому если Вы видите нарушения, которые допускаются в конкретном магазине, сообщайте об этом - меры будут приняты, не сомневайтесь.

Сравнивать же магазины с фитнес-центрами не совсем корректно. Все-таки магазин люди покидают сразу, как приобретут товар. А посещение фитнес-центров изначально предполагает достаточно длительное пребывание. Кроме того, в магазине вероятность заражения можно снизить, соблюдая все санитарные нормы и правила. В спортзалах же и фитнес-центрах практически невозможно избежать непосредственного контакта или совместного использования одних и тех же предметов и тренажеров, что существенно повышает риски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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