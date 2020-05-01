«Вылетел на перехват Пауэрса и был атакован своими»: 60 лет назад в небе над Свердловском был сбит самолет-разведчик

1960 год. Небольшой уральский город Дегтярск празднует Первомайскую демонстрацию. По улицам шумно идут колонны рабочих и школьников. Вдруг в небе раздается жуткий гул. А следом, разрезая облака, появляется истребитель МиГ-19, охваченный пламенем.

- Мне тогда было всего 10 лет, но я помню, как все смотрели вверх, - вспоминает Татьяна Свистова, участница той демонстрации. - Самолет пролетел над нами буквально на высоте пятиэтажного дома. Видно было хорошо днище самолета, а от хвоста шел дым. Все так быстро произошло, мы даже испугаться не успели. Он запросто мог упасть на город, но спасибо тому человеку, который был за штурвалом, самолет пролетел дальше и рухнул уже за городом.

За штурвалом советского реактивного истребителя в тот момент сидел летчик Сергей Сафронов. А падение его самолета было следствием охоты за американским летчиком-шпионом Фрэнсисом Пауэрсом, пролетавшим тогда над Свердловской областью.

Фрэнсис Пауэрс - рядом со своей экпипировкой, в которой он летел над Советским Союзом на высоте 20 километров. Фото: Universal Images Group via Getty Images

ПРИКАЗ: БРАТЬ НА ТАРАН

Самолет-разведчик U-2, которым управлял Пауэрс вторгся на территорию Советского Союза в 5 часов 30 минут по московскому времени юго-восточнее Таджикской ССР. По заданию, он должен был пролететь через Аральское море, Свердловск, Киров и Мурманск до базы Буде в Норвегии, фотографируя с высоты в 20 тысяч метров советскую инфраструктуру. Многие советские самолеты в то время еще не могли подняться на такую высоту. И американцы этим пользовались.

Тем не менее незваного гостя засекли сразу, как только он пересек границу, но остановить его не получалось до самого Свердловска. Здесь навстречу шпиону отправили два истребителя МиГ-19. Ведущим в паре был капитан Борис Айвазян. Ведомым - летчик Сергей Сафронов.

- В то время МиГ-19 был современным истребителем, но он не мог подняться на высоту в 20 километров, чтобы перехватить самолет, - объясняет Николай Тимофеев, командующий 4-й отдельной армии противовоздушной обороны (1990-1995 годы). - Решение поднять из дежурного звена в Перми два истребителя было принято на тот случай, если U-2 сманеврирует по высоте или опустится.

Истребители вылетели из Перми с аэродрома Большое Савино и добрались до Екатеринбурга еще до того, как Пауэрс прилетел на Урал. При этом в «Кольцово» уже стояли на дозаправке два еще более современных истребителя Су-9, которые как раз таки могли подняться на одну высоту с американским U-2. Их перегоняли с завода в Новосибирске в Белоруссию, но из-за непогоды и майских праздников они задержались на Урале.

- Оценив обстановку, командующий истребительной авиацией ПВО страны решил таранить самолет-разведчик U-2 истребителями Су-9 (На этих истребителях в тот момент не было никакого вооружения, - Ред.). Командующий понимал, что летчик, который таранит самолет-разведчик, погибнет, - говорит Николай Тимофеев.

Первый Су-9 поднялся на высоту в 10 тысяч метров, но обнаружить американский самолет не смог и приземлился на аэродром в Троицке. Второй же поднялся выше - на 20 тысяч метров, но и он не увидел противника и вернулся в «Кольцово».

- Штурманы были не готовы к наведению скоростных истребителей Су-9, которых в уральской армии тогда еще не было, - объясняет Николай Тимфеев.

К этому моменту Пауэрс уже вошел в зону поражения 2-го зенитного ракетного дивизиона на Урале. Первая же ракета попала в цель, однако понять это военные смогли лишь через 28 минут, когда увидели спускающегося на парашюте американца. А до той поры они продолжали атаковать. К несчастью в это же время в воздухе находились и два МиГ-19 - Айвазяна и Сафронова. Их подняли на перехват неприятеля.

- Они зашли в зону поражения зенитно-ракетных войск, - говорит Николай Тимофеев. - Сначала была команда увести и посадить их в Перми, а потом - развернуть и посадить в «Кольцово». Айвазян успел спуститься, а Сафронов нет. Ракетный дивизион открыл по нему огонь по ошибке.

Подбитую машину понесло на Дегтярск...

Место падения истребителя, который был ошибочно принят за самолет шпиона. Фото: Дегтярский историко-производственный музей

ОТКАЗЫВАЛСЯ КАТАПУЛЬТИРОВАТЬСЯ

- Моя школа тогда по оценкам на первое место вышла, поэтому наша колонна на первомайской демонстрации шла впереди, - вспоминает Зайтуна Матазова, жительница Дегтярска. - И вдруг все задрали головы, остановились и стали смотреть. В небе летели два самолета, казалось, между ними идет перестрелка. Потом рядом с одним из самолетов что-то вспыхнуло и он начал резко падать.

Когда МиГ-19 Сергея Сафронова пролетел над городом и разбился неподалеку от Дегтярска, все колонны первомайской демонстрации рассыпались. И взрослые, и дети побежали к месту крушения.

- Я по дороге домой за мамой забежала, - говорит Зайтуна Матазова. - Смотрю, а она забралась на печь и лежит, спряталась - пока мы бежали, почти сразу столько вертолетов налетело, да так низко они кружили, что мама испугалась сильно. Когда мы с нею дошли до места падения, военные уже все оцепили и никого не подпускали, собирали остатки самолета.

Сам пилот Сергей Сафронов погиб. Его нашли на одном из соседних деревьев - стропы парашюта зацепились за ветки.

- Сергей Сафронов управлял самолетом до последнего, - рассказывает Елена Борисова, руководитель поискового отряда «Рокада» в Дегтярске, разбиравшегося в обстоятельствах катастрофы. - Катапульта сработала автоматически, когда самолет ударился о землю. Его товарищ, Николай Горлов приезжал за его телом и рассказывал, что он был, «как кукла», позвоночник просто рассыпался.

О том, что упавший под Дегтярском самолет преследовал шпиона Пауэрса тогда знали все жители Дегтярска. После поимки американского летчика рядом со Свердловском разразился настоящий международный скандал, о котором советские газеты говорили без умолку. Однако о том, что самолет Сафронова по ошибке был сбит своими же, в газетах тогда не освещалось. Его посмертно наградили орденом Красного Знамени, но в Указе не уточнялась причина гибели пилота. До «перестройки» о том, что случилось на самом деле знали только его сослуживцы и жена.

Сергей Сафронов. Фото: Музей дивизиона ПВО

СКАЗАЛ: БУДЕТ ТРИ СЫНА

Подвиг Сергея Сафронова помнят. После того, как в 90-е выяснилось, что он фактически ценой своей жизни спас город от катастрофы, благодарные жители Дегтярска поставили ему памятник.

Из-за того, что обстоятельства гибели скрывались, долгое время о Сафронове было мало что известно. К счастью, спустя годы молчания о нем рассказала его супруга Анна. Сейчас ее уже нет в живых, но в Дегтярском историко-производственном музее сохранилось письмо от нее о том, как они жили до 1 мая 1960 года. Так, Сергей Сафронов родился в городе Гусь-Хрустальный. После восьмого класса он перешел в школу рабочей молодежи и стал трудиться электриком на фабрике. В вечерней школе он познакомился со своей будущей женой Анной, а после 10 класса поступил в летное училище Борисоглебска.

«После окончания училища он приехал лейтенантом в отпуск, - писала Анна Сафронова. - Просил моей руки и сердца, но я отказала, ссылаясь на то, что он был 3 года курсантом-солдатом, не почувствовал себя офицером и хочет обзавестись семьей. Это серьезно. Потом все решится. Но по возвращении в часть их молодых лейтенантов отправили в Туркмению в г. Кизил-Арват для переучивания на более скоростные самолеты. После годового обучения он приехал в отпуск, сказал, что будет служить в г. Перми... В этот раз мы уехали вместе... Через два года после женитьбы у нас родился сын. Он сказал: будет 3 сына. В гарнизоне жизнь шла, нам молодым, казалось, хорошо, но мы женщины и не догадывались и много не знали, что летчики гибнут при выполнении служебных обязанностей. Родители Сережи умерли давно, но после его гибели болезни совсем их скрутили».

Сергея Сафронова похоронили в Перми. Его товарищ Борис Айвазян после того, что случилось не захотел продолжать службу в армии, уволился и переехал жить в Москву. Спустя 8 лет после трагедии в столице он встретился с вдовой своего погибшего товарища. Анна приехала туда, чтобы выучиться на дефектолога-логопеда.

- Они встретились, и через какое-то время поженились и у них появились дети, - рассказывает Елена Борисова.

Что же до Фрэнсиса Пауэрса, то за шпионаж его приговорили к десяти годам лишения свободы. Но спустя полтора года он вернулся домой - СССР обменяли летчика U-2 на легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля.

КСТАТИ

На что был способен самолет шпиона Пауэрса «Локхид U-2»

Самолет, на котором Фрэнсис Гэри Пауэрс прилетел к нам шпионить, был оснащен сверхчувствительным оборудованием для съемки. С высоты в 10 тысяч метров его фотоаппарат мог сфотографировать шляпку гвоздя. На снимке, сделанном с высоты в 15 тысяч метров, можно было различить название газеты, которую читал советский гражданин, сидя в парке на скамейке. А с высоты в 20 тысяч метров можно было с легкостью разглядеть человеческие следы на снегу. Кроме того, благодаря инфракрасному излучению шпионить Пауэрс мог и ночью.

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