Президент «Урала» предложил доиграть Кубок России по футболу в следующем сезоне

Российский футбол замер в ожидании решения, которое определит судьбу чемпионата страны на этот и следующий сезон. Накануне руководители клубов главного первенства страны обсудили возможные пути решения с представителями РПЛ и РФС.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ – ДОИГРАТЬ СЕЗОН

Если Тинькофф РПЛ 2019/20 будет доиграна до конца, то по итогам футбольного года лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ.

Здесь стоит отметить, что по итогам 22 туров на последнем и предпоследнем месте расположились «Ахмат» и «Крылья Советов», а лидерами ФНЛ после 27 игр сезона стали волгоградский «Ротор» и «Химки». Но, как вы понимаете, все может поменяться и в той и другой лиге в случае полноценного завершения чемпионата.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: РПЛ ЗАВЕРШАЕТСЯ И РАСШИРЯЕТСЯ, А КУБОК - ОТМЕНЯЕТСЯ

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в регионах и столице пока оставляет желать лучшего. В случае, если доиграть сезон даже при пустых трибунах (такой вариант также отрабатывается в РФС) не будет представляться возможным, чемпионат 2019/20 будет признан завершенным. А места в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут распределены в соответствии с положением команд в турнирной таблице.

Клуб, занимающий шестое место (в таком случае это будет московское «Динамо»), автоматически «заберет» себе путевку в групповой этап второго по значимости турнира Старого Света, которая должна была достаться победителю Кубка России.

В полуфинал Кубка России в этом году вышли «Зенит», «Спартак» и «Химки». «Урал» же так и не сумел сыграть матч 1/4 с «Шинником»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого РПЛ на один сезон расширится до 18 команд, чемпионат пополнят лидеры ФНЛ, и по его итогам лига вернется к формату с 16 клубами. При этом новый розыгрыш Кубка не состоится из-за слишком плотного расписания.

Эти варианты находятся в разработке рабочей группы, окончательное решение будет принято исполкомом РФС.

ИНИЦИАТИВА «УРАЛА»

Да, казалось бы, при чем тут скромный клуб из Екатеринбурга, который ушел на вынужденный перерыв, расположившись на 11-ой строчке в таблице РПЛ. Дело в том, что для «шмелей» Кубок страны – главный шанс вновь выйти на международную арену.

За последние три года «Урал» дважды играл в финале турнира, но в обоих случаях сталкивался с превосходящим по силе «Локомотивом» и довольствовался лишь серебряными медалями. В этом году шанс попытать удачу выдался снова: в 1/16 был обыгран «Черноморец», а в 1/8 пришлось добывать «валидольную» победу по пенальти над «Арсеналом» из Тулы. В четвертьфинале екатеринбуржцам предстояло сыграть с «Шинником», но матч так и не состоялся из-за ужасного поля в Ярославле.

По итогам сезона 2015/2016 «Урал» занял 8 место, что стало наилучшим результатом за всю историю клубаФото: Алексей БУЛАТОВ

Как удалось выяснить «Комсомолке», президент «Урала» Григорий Иванов внес дополнительное предложение ко второму варианту, связанного с приостановкой этого розыгрыша РПЛ.

- Григорий Викторович выступил с инициативой доиграть нынешний розыгрыш Кубка России в следующем сезоне. Однако, даже в таком случае в сезоне 2021/22 шестое место в еврокубках достанется «Динамо», - пояснили в пресс-службе клуба.

Такая предприимчивость легко объяснима: если руководители РФС прислушаются к мнению Иванова, то «Урал» и в следующем сезоне уже будет на полпути к финалу. Правда и в таком случае никто не гарантирует его команде долгожданную победу, помимо «Шинника» и «Химок» в розыгрыше Кубка по-прежнему остается «Зенит» и «Спартак».

КСТАТИ

Если же «Уралу» все-таки удастся дойти до финала, то играть «шмели» будут при переполненных родных трибунах. Следующий финал Кубка России по футболу должен пройти на «Екатеринбург Арене».