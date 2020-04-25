«Я с ним и не ссорился»: Вадим Самойлов готов помириться с братом после судебных разбирательств

В мужчине, что зашел к нам в студию радио «КП-Екатеринбург» (92,3FM), не так то просто узнать легенду отечественной рок-сцены. Вместо кожаных брюк - темный спортивный костюм, а длинные волосы, какие бывают у рокеров, заменяет аккуратная стрижка. Зато в руках его повседневный инструмент - гитара. Таким, к нам в гости пришел основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. Пришел не просто так, а чтобы дать концерт в студии «КП»-Екатеринбург, а заодно поговорить о нелегкой ситуации для музыкантов во время пандемии коронавируса и о примирении с братом Глебом Самойловым.

«МЫ ЖИВЕМ ЗА СЧЕТ КОНЦЕРТОВ»

- Похоже, в Екатеринбурге вам не удается сидеть на самоизоляции?

- Я стараюсь придерживаться гигиенических норм с одной стороны, с другой - здесь помогаю маме. Ей точно нельзя выходить на улицу. Это я могу быстро сбегать в магазин, а у нее так не получится. А так, гитара у меня есть, есть возможность посидеть и подумать над песнями. Есть возможность даже онлайн-концерт сделать. Один на один побыть с собой тоже полезно.

- Значит в Екатеринбург вы приехали как только начался карантин?

- Нет, когда начался карантин я уже был в Екатеринбурге. Приехал сюда по своим делам и навестить маму в конце марта. Но тогда я уже видел, что ситуация нагнетается. В итоге принял решение остаться тут.

Артист приехал в Екатеринбург еще месяц назад, чтобы помогать своей маме. Фото: предоставлено Вадимом Самойловым.

- Из-за коронавируса у вас, как и у многих артистов, изменился привычный образ жизни. Расскажите, что поменялось?

- Планы не просто поменялись, а решительно поменялись. Никто толком не понимает, что будет происходить в этом отношении. Концерты и мероприятия, когда люди собираются в одном зале, далеко отложены. Как музыкантам нужно будет выживать, это большой вопрос. Те же трансляции, которые устраивают музыканты, собирают не так много людей. Народ не привык за это платить. Мы можем бесплатно это делать до поры до времени, но вскоре придется придумать какой-то механизм с билетами. Захотят ли зрители их покупать, непонятно. Музыканты обычные люди, за исключением таких звезд как Филипп Киркоров. Мы живем за счет концертов.

- А как же концерты? Большие финансовые потери понесли?

- У моей группы есть отмененные концерты, но не много. Мы не планировали много выступлений, потому что занимались новой музыкой, записью альбома. В этом отношении наш коллектив пострадал меньше всех, больших финансовых потерь, как у других, не было.

- В нынешней ситуации звезды вынужденно уходят в интернет. Как вы думаете, после отмены карантина не получится так, что все там и останутся в этом интернете. Или наоборот, побегут в клубы, бары, на концерты, потому что уже надоело сидеть дома.

- В интернете никто не зарабатывает. Конечно, если карантин продлят, мы останемся только в там, потому что не сможем собираться. Но живые концерты возродятся как только самоизоляцию отменят. Сидение у монитора никогда не заменит живой концерт и общение.

Вадим Самойлов (слева) с братом Глебом Самойловым на премии МУЗ-ТВ в 2006 году. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

- Вы сами готовы постоянно выступать на интернет-площадках? Это проще или тяжелее обычного концерта?

- Я не думаю, что режим самоизоляции и карантин надолго растянутся. Ведь люди не могут так долго сидеть дома. И точно уж не рассматриваю вариант, что нам музыкантам предстоит выступать только в онлайне.

- Недавно вы давали онлайн-концерт. Трудно было выступать перед пустым залом? И насколько сложно организовать такой формат?

- По технике это не намного сложнее, чем обычный концерт, но есть своя специфика. Зато не нужно продавать билеты и арендовать большие площадки. Выступать перед пустым залом для меня не сложно. Я музыкант, который уже давно на сцене, я умею соединяться со своим зрителем, где бы он не находился. Я их всех чувствую и для них пою.

«ГЛЕБА Я ОТБИВАЛ ОТ ХУЛИГАНОВ»

- Извините за вопрос. Не так давно в интервью выговорили, что до сих пор не помирились с братом. А попытки наладить отношения у вас были? Или по вашему мнению, вы уже никогда не найдете точек соприкосновения.

- Лично я с ним не ссорился. Это проблема Глеба Самойлова и ему придется поменять ко мне отношения. Я старший брат, я открыт к нему. В эти глупости я не играю. Я его водил за ручку в детский садик и отбивал от хулиганов. У меня нет на него напрягов. Все суды, которые он на меня подавал, он проиграл.

- Говорят, рок музыка умерла. Вы сами так считаете?

- Нет это не так. Рок музыка переросла из авангардного искусства в академическое. Но она существует и никуда от нас не ушла. Мы живем в эпоху коммерческих средств массовых информации, сейчас больше развлекательного контента, в том числе легкой музыки. Разве в современном рэпе много толкового? Сладкие мордочки, ужимки и фейковые эмоции. Настоящий рэп тоже уже умер, осталось три с половиной исполнителя. Я к тому, что сейчас такая видимость, будто бы все настоящее исчезло. Но это не так. Ситуация с коронавирусом вернет нас к поиску чего-то настоящего. Люди не захотят отдаваться тупой веселухи. Я наблюдал это много раз. Когда первый раз упал рубль, у публики появился интерес к рок-музыке. Мы были первой волной, потом возникла Земфира и Сплин, во вторую волну появились Ночные Снайперы и 7Б. Все возвращается. Интерес к рок музыке, как к искусству, которое поднимает настоящие вопросы и транслирует переживания, всегда будет.

Для Вадима Самойлова не составляет труда выступать даже перед пустым залом. Фото: группа Вадима Самойлова в соцсети "ВКонтакте"

- На своих концертах вы почти не общаетесь с публикой. Можете перекинуться парой фраз и все. Почему?

- Потому что я музыкант. Есть звезды, которые выходят на сцену и делятся с публикой своим душевными переживаниями, это не про меня. Я люблю играть музыку, как симфонические музыканты, которые на сцене только играют. Я могу поддержать народ, что-нибудь гаркнуть в микрофон. Но именно делать какие-то долгие паузы, рассказывая о своих впечатлениях, это не по мне.

- У вас есть коллекция Топ-5 фильмов, которые вы бы порекомендовали посмотреть на самоизоляции?

- Я не особый потребитель кино и художественной литературу. Я бы посоветовал не чужие фильмы смотреть, а каждому остаться наедине с собой. Обязательно подумайте, чего вы хотите, для чего живете. Помолитесь или помедитируйте. Когда мы слишком много смотрим того, что нам показывают, забываем о своем внутреннем мире. А он гораздо интереснее.