«Нам не нужен такой жесткий контроль»: пятничное общение Евгения Куйвашева с уральцами

Приближаются майские праздники, и тут многих уральцев удержать дома никакими мерами не получится: люди рванут на дачу в любую погоду. Слишком долго дома сидят, да и посадить про запас картошку – тема актуальная в период пандемии и падения рубля.

Видимо, в том числе, и по этим причинам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев все-таки решил отказаться от введения системы электронных пропусков. По его словам, нужно соблюдать разумные ограничения, защищаясь от коронавируса. Поэтому на майские праздники достаточно будет оформления пропусков от работодателей от сотрудников, которым нужно работать. На дачи ездить также не запрещается, но не толпой и без всяких шашлыков. Пока не время.

Как рынок труда в Свердловской области переживает пандемию коронавируса 00:00 00:00

В качестве примера Евгений Куйвашев привел Чехию, где жители соблюдали меры предосторожности и теперь там постепенно снимают все ограничения. Но, стоит отметить, что и ситуация в Чехии кардинально отличается от нашей.

Нет, не в плане короновируса, тут все равно перед этой напастью. Просто в Праге, как и других городах, жителям раздавали от 500 до 5000 евро в качестве компенсации при зарплате в 1500 евро. Также из бюджета оплачивали 80% зарплат сотрудникам частных компаний. Нам до этого очень далеко. Поэтому и возмущается народ.

А вот какие вопросы задавали губернатору Евгению Куйвашеву в пятницу, 24 апреля.

БЛОКИ НА ДОРОГАХ

Местные жители информируют, что дорогу в Дегтярске на Полевской и Ревду закрыли бетонными блоками. Законно ли это?

В ответ губернатор Свердловской области поручил разобраться в ситуации региональному Минтрансу. После проверки оказалось, что теперь там никаких препятствий нет.

Если же речь идет о реконструкции улиц Стахановцев, Калинина и Клубная в Дегтярске, то там есть альтернативные пути объезда и подъезда к частым домам.

Свердловская область устала от режима самоизооляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

КИТАЙСКИЕ ЛИНИИ

Когда начнет работу завод по производству медицинских масок, который должен был приехать из Китая? Масок и респираторов по-прежнему мало в аптеках.

По словам Евгения Куйвашева, линии уже пришли по железной дороге из Владивостока. Всего – две линии, одну оставят в Свердловской области, другую – отправят к нашим соседям в Челябинскую область.

Мощность оборудования – 5 миллионов масок в месяц. Сейчас будут оборудовать производство. Всего в Свердловской области сегодня на производство средств защиты от коронавируса переоборудовано 158 предприятий. Масками в первую очередь снабжают медиков, полицейских, волонтеров.

ПУТЬ К РАБОТЕ

Человек работает, на работу его возят родители. Их не оштрафуют?

Передвижение на машине на работу и обратно – не запрещено. Можно ездить в автомобиле вместе с близкими родственниками. Цели штрафовать всех подряд у нас нет.

Можно начать работать частным детским центрам, работа которых схожа с деятельностью детских садов?

Сегодня кроме дежурных групп в детских садах в нескольких населенных пунктах Свердловской области работают частные дошкольные организации, у которых есть лицензия.

Снять запрет на работу детских центров, которые присматривают и ухаживают за детьми, а также с центров развития, пока нельзя.

Врачам добавили выплаты, а сотрудникам санавиации нет. Но они тоже контактируют с зараженными уральцами.

На работников санавиации эти меры также распространяются. Однако в марте вертолетами людей с подозрением на коронавирус не эвакуировали. По итогам апреля – деньги выплатят.

Строгих ограничений вводить на Урале не будутФото: Алексей БУЛАТОВ

ЖИЛЬЕ МОЕ

Людей должны были переселить из ветхого жилья, но из-за коронавируса сказали, что это произойдет много позже.

По словам Евгения Куйвашева с расселением в регионе не затягивают, укладываясь в сроки. В программе по переселению участвуют 57 населенных пунктов Среднего Урала. К 2024 году в новые дома заедут почти 20 тысяч жителей Свердловской области.