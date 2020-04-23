«Вчера варил кофе на вынос, а завтра будешь строить дороги»: экономист о том, как выжить в кризис

Весной 2020 года жизнь в России, да и во всем мире, изменилась. В первой декаде карта грянул нефтяной кризис, и сразу следом пандемия коронавируса с пресловутой самоизоляцией. Все это постепенно тащит отечественную экономику вниз.

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал о том, что случилось, и что нужно делать простому обывателю в резко изменившихся условиях.

«ВЫТАЩИЛИ НЕФТЯНУЮ ИГЛУ ИЗ ВЕНЫ И НАЧАЛАСЬ ЛОМКА»

- Виталий, что все-таки произошло с баррелем?

- С ним ничего не произошло. Произошло со срочным контрактом на него, который закончился 21 апреля. Этот контракт исполняется поставкой: кто его купил – обязан принять нефть, которую сегодня хранить негде. Соответственно, от этого контракта избавлялись по любым ценам.

- Чем нефтяной кризис аукнется для России?

- Наша страна продает нефть, это основная статья нашего экспорта. Более того, нефть – это основа нашей финансовой системы. Нефть Urals, которой мы торгуем, сегодня стоит дешево. Выводы очевидны.

- Многие решили этим летом уехать на дачу и полностью засадить огород.

- Если вы посчитаете затраты на поездки в огород, и траты на него, то увидите, что картошка в магазине стоит все равно дешевле.

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- Что делать в этой ситуации простому человеку?

- Срочно искать любую работу, подработку. Потому что скоро на трудовом рынке в России появятся миллионы соискателей, которые будут конкурировать. Сфера обслуживания вылетела, таксисты вылетели, рестораторы тоже. У нас в бизнесе трудится 15,5 миллионов человек из 77 миллионов трудоспособных граждан.

Нефть подешевела до 0, но богатые беднее не становятсяФото: Сергей БЕЛОЗЕРОВ

«ВЧЕРА ВАРИЛ КОФЕ – ЗАВТРА СТРОИШЬ ДОРОГИ»

- Почему все так быстро схлопнулось?

- Совсем не быстро. К этому давно все шло. Мы годами все больше подсаживались на нефтяную иглу. Сейчас ее вытащили из вены, началась ломка. Постепенно мы начнем кушать по труду. Посмотрите, производительность труда последние 8-10 лет у нас росла намного медленнее, чем доходы. Сейчас все возвращается на круги своя.

- Будем избавляться от сверхпотребления?

- Да, именно так. Несколько лет чашечка кофе за 200 рублей никого не смущала, как и стрижка бороды за 2000 рублей. Теперь это все быстренько схлопнется.

- Куда государству нужно перенаправить трудовые ресурсы?

- Американский президент Рузвельт давно показал прекрасный пример: грянул кризис – стройте дороги. Это действительно хороший пример для нас, потому что с дорогами не все в порядке, это очевидно. Это спровоцирует рост производства асфальта, щебенки, заработают строительные компании, которые все это производят.

У дорог есть мультипликатор: если вы покупаете яхту, то никому ничего не перепадает, а если строитель дорогу или дом, то зарабатывают бетонщики, арматурщики, крановщики.

Но есть один момент: у нас сейчас без работы в стране остались миллионы мигрантов, которые за копейки согласны строить эти дороги. На что-то хорошее в этой ситуации надеяться уже поздно, потому что у 42% населения запасов еды и денег – до конца месяца.

- Смотрите, в Японии, Германии, Италии, других странах власть раздает деньги, а у нас нет. Почему?

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- Раздать деньги – это самый очевидный выход из ситуации. Не знаю, почему у нас этого не делают. Потому что, когда людей принудительно рассаживают по домам, то это нужно компенсировать. Человек не по своей прихоти не ходит на работу.

Вчера угощал дорогим кофе - завтра будешь строить дорогиФото: Михаил ФРОЛОВ

- А ведь народ очень скоро из интернета может выйти на улицы…

- Если самоизоляцию продлят до конца мая, то очень может быть. Народ просит простую вещь: если я не могу работать, то заплатите мне за это. Это логично. Во всем мире людям за это платят.

- Еще люди просят временно не выставлять счета за услуги ЖКХ…

- Экономика, как домино. Если не заплатите за тепло, значит завтра сотрудники ГРЭС не получат зарплату. Не получат ее и поставщики угля и газа. Конечному потребителю просто нужно дать деньги на оплату коммуналки.

- А если бросить силы в восстановление сельского хозяйства?

- Боюсь, что это бесполезно. Сельское хозяйство занимает в нашем ВВП порядка 3,5%. И оно кругом дотационное. Продукты питания в современном мире – одна из самых дешевых вещей. В капиталистических странах траты на них составляют всего 10-12% от расходов человека.

СПАСИБО ГЛОБАЛЬНОМУ ДОЛЛАРУ

- Доллар ослабнет?

- Сырьевой рынок сегодня номинируется в долларах: нефть, цветные металлы, газ и так далее. Чаще всего это все продается в долларах. Больше половины всех сделок в мире совершаются в долларах.

Соответственно, то, чем пользуется большинство, имеет смысл использовать тоже, потому что, если покупатель решит использовать шведскую крону, то придется платить банкам обменные комиссии.

Эпоха сверхпотребления подошла к концуФото: Алексей БУЛАТОВ

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Мы должны сказать американцам спасибо за то, что выпуск денег для всего мира. Потому что эмитирование мировой валюты – это огромная нагрузка на финансовую систему страны. Вот китайцы не хотят делать юань мировой валютой.

- Почему?

- Китаю нужен слабый юань, чтобы экономика страны росла. Слабая валюта мировой не станет. Когда валюта становится мировой, она автоматически дорожает. И тогда государство, которое ее выпускает, сталкивается с удорожанием собственных товаров. Поэтому у американцев – дефицит торгового баланса: все валюты дешевы по отношению к доллару.

- В 2008 году случился кризис ипотечных неплатежей в США, докатился он и до нас. И, казалось бы, американская экономика несет большие убытки, доллар должен дешеветь. А он не дешевеет…

- Кризис начался в юго-восточной Азии, полетели их валюты, а вслед за ними упали развивающиеся рынки, потом уже зацепило американцев. США тогда накачали в экономику денег и за два года выплыли.

- Говорят про обвал экономики в США на 6%, у нас на 5%. Но доллар опять не дешевеет…

- Как работает эта механика: ставка по доллару низкая, поэтому люди там кредитуются, чтобы покупать активы во всем остальном мире – в Азии, в Китае, где-то еще. А потом начинается кризис, активы продаются, деньги нужно возвращать в долларах. Это называется валютофондирование.

НАС ЗАГНАЛИ В «ЦИФРОВЫЕ ЛАГЕРЯ»

- Почему, когда скачет доллар, реагирует цена на наше молоко?

- Потому что растет стоимость кормовых добавок и на так называемый семенной материал. Мы растим своих животных из стада, которое покупаем в других странах. Это же касается и кормовых добавок.

- Нас ждет война Китая и США?

- Военные действия в современном мире начинать смысла нет. Потому что все военные действия развиваются в финансах и экономике. Да, я считаю, что американцы при помощи Британии и частично Европы сейчас собираются Китай пинать ногами, чтобы остановить его бешеный рост. Китай сейчас заявляется на серьезные технологические преимущества, которые явно опережают американцев.

- Есть ощущение, что кто-то всю эту ситуацию с кризисом в экономике и коронавирусом срежиссировал. Но как это возможно в масштабах всего мира?

- Вирус возник сам по себе. Но его могли раскрутить. Со стороны видно, что политическим элитам всего мира это на руку. Люди сидят и боятся, демонстрируют повышенные рейтинги для своих правительств.

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А те, в свою очередь, строят «цифровые лагеря», разве что браслеты на ногу не надевают. Все это смахивает на конспирологию, но медийно такой кризис организовать вполне возможно. Юваль Ной Харрари во второй книге предупредил об угрозе детеизма, когда человеческие массы и их психологические реакции будут просчитываться с помощью компьютеров. Возможно, это первый заход на это поле.

СОМЕ BACK IN 2004

- На что сегодня тратить деньги, чтобы не прогореть?

- Сначала стоит подумать, где их взять, потому что в 2019 году 92% всех депозитов принадлежали 3% населения. Если есть деньги, то нужно понемногу покупать доллары. Последние 7 лет реальные доходы населения падают. Просто сегодня нас прижало чуть сильнее.

По уровню доходов мы отскочили к 2004 году. Нужно наблюдать за такими показателями, как ВВП на душу населения. Как только он будет подходить к отметке в 6 тысяч долларов в год, тогда начнется серьезный кризис. Сейчас у нас около 10 тысяч долларов. Это очень много.

- Как будет развиваться ситуация дальше?

- Думаю, что в мае в нищих регионах возможны волнения. В остальных – люди разъедутся по дачам, попытаются вырастить картошку, свеклу и морковь сами. И будут выживать за счет взаимопомощи, занимать деньги у родных и знакомых. Выживем.

- Есть ли какие-то плюсы в этой ситуации?

- Этим летом в стране будет развиваться внутренний туризм, потому что больше отдыхать негде. Ну и бензин может незначительно подешеветь.