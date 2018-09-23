2020-04-23T11:02:54+03:00
Экономика

К поддержке уральских врачей подключился банковский сектор: банк «Уралсиб» оказывает адресную помощь больницам

В программу «Помоги врачам» включены учреждения, принимающие больных с коронавирусом
Алина Закусина
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На Урале все силы брошены на помощь медикам. Фото: пресс-служба «Уралсиб»На Урале все силы брошены на помощь медикам. Фото: пресс-служба «Уралсиб»
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По официальной статистике, Свердловская область не входит даже в первые 30 регионов по количеству зараженных, и это во многом заслуга наших врачей. Сейчас они являются самой незащищенной группой, потому что ежедневно контактируют с потенциальными зараженными, а также с пациентами с подтвержденным диагнозом.

На Урале все силы брошены на помощь медикам: в аэрпорту «Кольцово» разгружают самолеты с гуманитарной помощью из Китая, консульство Узбекистана кормит врачей пловом, и, конечно же, банковский сектор тоже не остался в стороне.

Банк «Уралсиб» запустил программу «Помоги врачам» для оказания адресной помощи медицинским организациям. В программу включены учреждения, принимающие больных с коронавирусом, областные инфекционные больницы. В Екатеринбурге в эту программу попал Госпиталь для ветеранов войн, деньги в Фонд содействия развитию Госпиталя* на закупку средств защиты от коронавируса перечислил банк «Уралсиб».

Сейчас в госпитале не выявлено случаев заражения, но он участвует в программе подготовки коечного фонда на случай обострения эпидемиологической ситуации. Плановая госпитализация пациентов продолжается, и в основном, в Госпиталь ветеранов войн поступают пожилые люди, которые находятся в группе риска.

В Екатеринбурге в программу «Помоги врачам» попал Госпиталь для ветеранов войн. Фото: пресс-служба «Уралсиб»

В Екатеринбурге в программу «Помоги врачам» попал Госпиталь для ветеранов войн. Фото: пресс-служба «Уралсиб»

— Госпиталь для ветеранов войн из года в год преследует самую важную цель — помощь людям, стремится улучшать качество жизни наших пациентов. В данное время очень важно всем сплотиться и стать частью одного процесса, ведь только вместе мы можем остановить развитие коронавируса и помочь заболевшим справиться с постигшим их недугом, —прокомменитровал Олег Забродин, начальник госпиталя.

При этом банк помогает не только своим клиентам: в программу «Помоги врачам» вошли Александровская больница в Санкт-Петербурге, республиканская больница Уфы, которые не имеют зарплатных проектов в «Уралсибе». В этих больницах несколько тысяч человек попали под карантин после обнаружения COVID-19 у пациентов и врачей, которые не могут покинуть медицинское учреждение. Данным медучреждениям также будет оказана адресная помощь. В социальных сетях благодарность «Уралсибу» уже выразил коллектив Инфекционной больницы Краснодара:

- Помощь коммерческих и общественных организаций в такой период очень важна и своевременна. Адресная помощь организациям – хороший пример такой поддержки и настоящего партнерского взаимодействия в непростых для всех условиях противостояния распространению COVID-19.

Больницы благодарят за оказанную помощь с социальных сетях. Фото: официальный профиль Инфекционной больницы Краснодара в Instagram

Больницы благодарят за оказанную помощь с социальных сетях. Фото: официальный профиль Инфекционной больницы Краснодара в Instagram

А мы хотим напомнить, что помочь врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас может каждый житель области. Просто избегайте активных социальных контактов и мест массового скопления людей, оставайтесь дома. Сейчас это самый надежный способ остановить инфекцию.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 выдана 10.09.2015 г.

*Фонд содействия развитию ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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