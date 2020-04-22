«Это была шутка, которая вышла из-под контроля»: музыканты из Екатеринбурга отыграют онлайн-концерт в Minecraft

Музыканты из Екатеринбурга построили в компьютерной игре Minecraft новую концертную площадку «Телеклуб», чтобы уже в выходные отыграть на ней онлайн-концерт. Такая необычная идея пришла ребятам из группы SARA – из-за того, что все массовые мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса, музыканты перестали выступать вживую.

- Хотелось придумать что-то в онлайне, но не просто онлайн-концерт. Еще до первой недели общероссийских «выходных» проскочила мысль построить какую-нибудь сцену в этой компьютерной игре и дать концерт. Но это все было на уровне шутки скорее, так как были сложные технические вопросы по исполнению всего этого, - рассказал «Комсомолке» гитарист группы Константин Каргин. – Когда эта самая «выходная» неделя началась, то я впервые за последние шесть лет установил на комп Minecraft, а потом втянул почти всех участников группы.

Для этого музыканты построили внутри игры свой "Телеклуб". Фото: Группа SARA

А после этого выяснилось, что большинство поклонников группы SARA – тоже большие фанаты игры. Поэтому сначала музыканты «встречались» с ними прямо внутри виртуального мира, общались. И вот, в процессе такого общения один из поклонников начал строить «Телеклуб», и идея-шутка начала приобретать реальные очертания и, кажется, вышла из-под контроля.

Как рассказал Константин, одна из проблем такого онлайн-концерта – отсутствие звука в самой игре. Поэтому поклонникам придется параллельно с игрой открывать прямую трансляцию в их группе во «ВКонтакте». Музыка будет идти оттуда, а двигающаяся картинка – из игры.

Внутри концертная площадка выглядит очень впечатляюще. Фото: Группа SARA

- Мы играем и транслируем через Интернет звук нашему другу, который в роли наблюдателя будет перемещаться по залу и транслировать происходящее в нашу группу во «ВКонтакте». – Поэтому тем, кто захочет зайти на сервер с построенным «Телеклубом», нужно будет включить эту трансляцию, чтобы слышать, что происходит в клубе. Так люди будут ощущать некоторую задержку звука относительно того, что они будут видеть от лица игрока, но в самой трансляции все должно совпадать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774702" frameborder="0"></iframe> Музыканты из Екатеринбурга сыграют в виртуальном "Телеклубе".Видео: Группа SARA

Музыканты даже создали самих себя в кубической форме, «одевшись» в концертную форму, в которой выступают на сцене в реальной жизни. Выглядит это, конечно, очень необычно. Кстати, об идее узнали и в настоящем, реальном «Телеклубе» - музыкантов похвалили и даже предложили помощь в оформлении виртуального концертного клуба.

Группа SARA с начала 2018 года играет в стиле «рок/романтик-рок/синт-рок». Музыканты успели выступить на нескольких крупных фестивалях, таких как «Нашествие», «Улетай», «Старый Новый рок» и Ural Music Night. Виртуальный концерт пройдет 25 апреля в 20:00 по местному времени.