В Коммунарке умер физик-ядерщик из Екатеринбурга, у которого обнаружили коронавирус

В столичной больнице в Коммунарке в возрасте 39 лет умер выходец из Екатернибурге, физик-ядерщик Данила Тлисов, который работал в Институте ядерных исследований.

В 2000 году молодой екатеринбуржец окончил СУНЦ УрГУ, где принимал участие в турнире юных физиков. Позже перспективный выпускник переехал в Москву, где работал по профессии. Он периодически трудился на Большом Андронном коллайдере.

21 марта Данила Тлисов вернулся из Франции, а в начале апреля почувствовал недомогание, после чего был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У него взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. Вскоре состояние ученого ухудшилось из-за пневмонии.

Фото: личная страница Данилы Тлисова

- Я знал Данилу очень близко, но очень давно, две с половиной жизни назад. Мы просидели за одной партой почти все три чудесные годы в СУНЦе. Мы продирались плечом к плечу через бесконечные коллоквиумы, экзамены, олимпиады. Мы проводили бесконечные часы в лабе, в поездах, когда Санкт-Петербурге был еще прямо как Ultima Thule, гогоча с преподавателями, вися на поручнях 14-го автобуса, - написал на своей странице давний друг Далины Тлисова, сотрудник компании Microsoft Дэн Расковалов.