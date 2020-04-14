2020-04-14T13:18:46+03:00
Общество

В Коммунарке умер физик-ядерщик из Екатеринбурга, у которого обнаружили коронавирус

Данила Тлисов скончался в возрасте 39 лет
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Ученые не раз работал в Большом андронном коллайдере. Фото: личная страница Данилы Тлисова в FacebookУченые не раз работал в Большом андронном коллайдере. Фото: личная страница Данилы Тлисова в Facebook
Изменить размер текста:

В столичной больнице в Коммунарке в возрасте 39 лет умер выходец из Екатернибурге, физик-ядерщик Данила Тлисов, который работал в Институте ядерных исследований.

В 2000 году молодой екатеринбуржец окончил СУНЦ УрГУ, где принимал участие в турнире юных физиков. Позже перспективный выпускник переехал в Москву, где работал по профессии. Он периодически трудился на Большом Андронном коллайдере.

21 марта Данила Тлисов вернулся из Франции, а в начале апреля почувствовал недомогание, после чего был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У него взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. Вскоре состояние ученого ухудшилось из-за пневмонии.

Фото: личная страница Данилы Тлисова

Фото: личная страница Данилы Тлисова

- Я знал Данилу очень близко, но очень давно, две с половиной жизни назад. Мы просидели за одной партой почти все три чудесные годы в СУНЦе. Мы продирались плечом к плечу через бесконечные коллоквиумы, экзамены, олимпиады. Мы проводили бесконечные часы в лабе, в поездах, когда Санкт-Петербурге был еще прямо как Ultima Thule, гогоча с преподавателями, вися на поручнях 14-го автобуса, - написал на своей странице давний друг Далины Тлисова, сотрудник компании Microsoft Дэн Расковалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают месячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
Везли на трех грузовиках: уральские таможенники перехватили 11 тысяч антисептиков и перчаток, которые пытались отправить в Казахстан
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В Екатеринбурге перенесли «Майскую прогулку» на осень из-за коронавируса
Предложил опыт Тюмени: уральский депутат раскритиковал систему обработки подъездов от коронавируса
Свердловские сыщики завели дело по статье «Убийство» после пропажи юной тагильчанки
«Предупредил врача, что уехал на дачу, по СМС»: уральца, вернувшегося из командировки в Казахстан, оштрафовали за нарушение карантина
WhatsApp, Viber, почта: МегаФон открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Куда пойти работать во время пандемии коронавируса и самоизоляции: опыт Екатеринбурга
«Уральские авиалинии» переоборудуют самолеты под грузовые, чтобы доставить в Екатеринбург средства защиты для медиков
УБРиР поможет бизнесу
Челябинский завод подарил свердловской больнице 20 тысяч масок
В Екатеринбурге ко Дню Победы отреставрируют памятник воинам-визовцам
96% сотрудников Tele2 по России работают на удаленке
Уральские медики получили первую часть масок и костюмов, которую передали бизнесмены
Сам сдался в руки полиции: пьяный уралец на своем дне рождении убил товарища деревянным стулом
Нельзя использовать открытый огонь: в шести свердловских районах объявили противопожарный режим
Медики рассказали о состоянии свердловчан, у которых нашли коронавирус
На Урале грабитель проник в квартиру к пенсионерке и вынес оттуда газовую плиту и кухню
Уральского бизнесмена, торговавшего нелегальными шубами, поймали на передаче взятки полицейскому
На Урале племянник обезвредил дядю-убийцу
Уральские католики и евреи впервые отметили Пасху без прихожан из-за коронавируса
Больше 10 тысяч пожилых свердловчан, сидящих на самоизоляции, позвонили на «горячие линии»
Счетная палата вернула в бюджет Екатеринбурга больше восьми миллионов
«Здорова, как космонавт»: волонтеры из Екатеринбурга ищут добрые руки щенку, у которого отказали задние лапки
Полиция Екатеринбурга разыскивает очевидцев пожаров на Уктусе