«Мне семь тонн гречки!»: молодой режиссер из Екатеринбурга снял LEGO мультик про коронавирус

Пока мы с замиранием сердца ждем новых сводок от Роспортребнадзора по коронавирусу, молодой талант из Екатеринбурга создал простой и понятный мультфильм об инфекции. Александру Вахраневу 18 лет, студент-первокурсник СпбГУП из Екатеринбурга решил оживить героев из набора конструктора LEGO, чтобы напомнить важные вещи.

По сюжету короткометражки жители города бегут от горожанина, который чихнул на остановке и его сразу же забирает скорая. Другой паникер прибегает в магазин и кричит:

- Мне гречки и туалетной бумаги…пять тонн! Нет, лучше семь тонн!

Параллельно с этим нам рассказывают о том, как коронавирусная инфекция попадает в организм, и как можно этого избежать. Сам режиссер признается, что снял мультик в два раза быстрее обычного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771561" frameborder="0"></iframe> Мультфильм Александра Вахранева "Коронавирус".

- Как правило, я снимаю около недели. А тут управился со съемками и монтажом за три дня, - делится режиссер Вахранев. - Видимо, вдохновение так сыграло. Конструктора ушло не очень много, по крайней мере у меня есть и другие проекты, и там места на столе не хватает из-за большого количества декораций из LEGO. С «коронавирусом» было проще.

Юный студент почти всегда самостоятельно озвучивает мультики и лишь изредка обращается за помощью к товарищам по режиссерскому цеху. Александр занимается видеосъемкой с шести лет и не намерен бросать любимое занятие.