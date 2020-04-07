2020-04-07T17:32:47+03:00
Общество

«Мне семь тонн гречки!»: молодой режиссер из Екатеринбурга снял LEGO мультик про коронавирус

Александр Вахранев решил показать, что не стоит поддаваться панике. Главное – чаще мыть руки и избегать мест большого скопления людей
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: скриншот мультфильмаФото: скриншот мультфильма
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Пока мы с замиранием сердца ждем новых сводок от Роспортребнадзора по коронавирусу, молодой талант из Екатеринбурга создал простой и понятный мультфильм об инфекции. Александру Вахраневу 18 лет, студент-первокурсник СпбГУП из Екатеринбурга решил оживить героев из набора конструктора LEGO, чтобы напомнить важные вещи.

По сюжету короткометражки жители города бегут от горожанина, который чихнул на остановке и его сразу же забирает скорая. Другой паникер прибегает в магазин и кричит:

- Мне гречки и туалетной бумаги…пять тонн! Нет, лучше семь тонн!

Параллельно с этим нам рассказывают о том, как коронавирусная инфекция попадает в организм, и как можно этого избежать. Сам режиссер признается, что снял мультик в два раза быстрее обычного.

Мультфильм Александра Вахранева "Коронавирус".

- Как правило, я снимаю около недели. А тут управился со съемками и монтажом за три дня, - делится режиссер Вахранев. - Видимо, вдохновение так сыграло. Конструктора ушло не очень много, по крайней мере у меня есть и другие проекты, и там места на столе не хватает из-за большого количества декораций из LEGO. С «коронавирусом» было проще.

Юный студент почти всегда самостоятельно озвучивает мультики и лишь изредка обращается за помощью к товарищам по режиссерскому цеху. Александр занимается видеосъемкой с шести лет и не намерен бросать любимое занятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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