«На свадьбе был только кот в бабочке»: на Урале молодая пара поженилась в разгар эпидемии коронавируса

Нынешняя свадебная мода никогда так не отличалась от привычных стандартов как сейчас. Пышные белые платья и смокинги больше не тренд, а вот защитные одноразовые костюмы, медицинские маски и перчатки – вот что теперь надевают на свадьбу молодожёны, которые женятся в апреле 2020 года. Выглядит крипово, зато оригинально.

Главным гостем стал кот. Ему даже бабочку надели. Фото: предоставлено Валерией Малыгиной.

На Урале молодая пара решила не откладывать свадьбу из-за коронавируса и режима самоизоляции, а сыграть ее на тех условиях, которые предлагает современный мир. Алексей и Валерия Белоносовы из города Каменска-Уральского поженились 4 апреля. Так ребята решили доказать, что унывать не нужно даже не простое для всех время.

- Людям и так тяжело, почему бы нам не добавить хоть чуть-чуть позитива. Мы планировали пышную свадьбу, был забронирован ресторан, выбраны костюмы, приглашены гости. Но после указа президента, пришлось все отменить. Но саму регистрацию мы не стали отменять, - рассказывает Валерия.

exclusive_mt Молодожены из Каменск-Уральского поженились в разгар эпидемии коронавируса

Традиционной фразы «Можете поцеловать невесту», молодожены, конечно, не услышали. Нельзя. Ведь в ЗАГСе сейчас можно присутствовать только в маске. Алексей и Валерия новыми правилами не пренебрегают. На регистрацию пришли в защитных голубых костюмах, а кольца надевали прямо на резиновые перчатки. Единственным гостем торжества был кот. Ему даже бабочку надели, чтобы выглядеть по-праздничному.

- Наша свадьбы должна была пройти в стиле бохо. Там для фотосессии нужен или козел или собака. А у нас кот. Ему даже костюм купили: шляпу и бабочку. Не пропадать же добру, - шутит невеста.

После росписи в ЗАГСе молодые отправились на фотосессию. Только вдвоем, без фотографа. С собой взяли штатив для телефона и уехали в поле. Снимки получились атмосферные.

Пара познакомилась три года назад в соцсетях. Алексей написал Валерии и потом завязалось общение. С тех пор ребята и вместе. А в Новый год молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

На фотосессию пара отправилась вдвоем. Фото: предоставлено Валерией Белоносовой.

Теперь молодая семья ждет, когда закончится карантин. Ведь Белоносовы не отказываются от торжества и хотят сыграть свадьбу как положено. Если все удачно сложится, Алексей и Валерия еще раз поженятся в конце апреля.

Кстати, накануне в Екатеринбурге сыграли первую онлайн-свадьбу. Молодожены вышли на связь с гостями через видео-конференцию. Организаторы необычной свадьбы остались довольны торжеством и теперь планируют внедрять такой формат на рынок праздничных услуг.