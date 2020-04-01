В работе 140 локомотивов и 151 вагон: «Уральские локомотивы» о загрузке предприятия

В этом году исполняется ровно десять лет, как в Свердловской области начало работать одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения - «Уральские локомотивы». К своему юбилею оно подходит с полноценным рекордом - в начале года его сотрудники передали РЖД тысячный электровоз серии 2ЭС6 «Синара». Такие локомотивы возят по российским дорогам грузовые составы. Другой рекорд к юбилею компании - за 2019 год предприятие выпустило 155 электровозов серии «Синара».

- В короткие сроки специалисты завода разработали бустерную секцию для этого локомотива, которая уже поступила в производство, и в дальнейшем позволит на 25% увеличить грузоподъемность электровоза 2ЭС6 для вождения составов до 12.5 тысяч тонн, - рассказывают на предприятии.

КОНСТРУКТОРЫ РАЗРАБАТЫВАЮТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ПОЕЗД

Если говорить про пассажирские поезда, то особую гордость «Уральские локомотивы» испытывают за скоростную «Ласточку», которая возит людей уже в 20 регионах России. На одном лишь Московском центральном кольце, она успела перевезти порядка 440 миллионов пассажиров.

- Именно на этом электропоезде специалисты РЖД совместно с сотрудниками завода и ведомственных институтов установили систему машинного зрения, позволяющую распознавать препятствия на пути следования состава, - объясняют в компании «Уральские локомотивы». - Это ознаменовало собой начало перехода к беспилотному железнодорожному движению.

Сейчас конструкторы компании, кстати, разрабатывают новую двухэтажную версию «Ласточки». Трудятся над проектом даже из дома, несмотря на режим самоизоляции. Новая «Ласточка» будет более экономически выгодным вариантом для территорий с большим пассажиропотоком.

- В прошлом году РЖД и Группа Синара организовали «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта», в который также вошли специалисты завода, - рассказывают на предприятии. - Деятельность нового центра направлена на консолидацию имеющихся и приобретение новых компетенций в области проектирования и производство железнодорожного подвижного состава. Первым проектом станет создание в России высокоскоростных поездов.

СОЗДАНИЕ ОДНОГО ВАГОНА ДАЕТ РАБОТУ 70 ЛЮДЯМ

Несмотря на ситуацию в мире и стране, «Уральские локомотивы» продолжают работать и развиваться. На прошлой неделе, например, состоялся научно-технический совет, участие в котором приняли руководители Центра по перспективным разработкам СТМ (холдинг «Синара – Транспортные Машины», - Ред.) и Центра инновационного развития СТМ и конструкторской службы завода. Встреча проходила в формате видеосвязи и была посвящена вопросам применения новых технологий при создании современного подвижного состава.

- Руководство «Уральских локомотивов» уверено, что несмотря на непростое время сейчас совместными усилиями с РЖД мы сможем продолжить обеспечивать полноценные грузовые и пассажирские перевозки, - объясняют на предприятии.

Сейчас перед коллективом предприятия стоит задача - выпустить до конца года 120 локомотивов «Синара», 10 локомотивов серии 2ЭС10 «Гранит» и 10 локомотивов 2ЭС7, а также 151 вагон для электропоездов «Ласточка». Комплектующие для поездов на «Уральские локомотивы» поставляют более 160 отечественных предприятий.

- Каждый дополнительно заказанный РЖД вагон электропоезда «Ласточка» – это создание 10 новых рабочих мест на заводе «Уральские локомотивы» и еще 50-60 рабочих мест на предприятиях-поставщиках, - объясняют сотрудники «Уральских локомотивов». - Мы намерены продолжать активно развиваться в области проектирования новых электровозов и электропоездов, и, как только ситуация стабилизируется, предпринять все усилия для восстановления ритма работы и наращивания производственных мощностей с привлечением на завод дополнительных специалистов.