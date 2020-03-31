Точность до сотой доли миллиметра: в «Профессорской Плюс» оперируют пациентов, которым отказали в других клиниках

В клинике «Профессорская Плюс» есть три фундаментальных признака качественных медицинский услуг: индивидуальный подход, квалифицированные специалисты и уникальное высокоточное оборудование. Главными медицинскими консультантами клиники являются: главный офтальмолог УрФО, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Коротких Сергей Александрович, и главный детский офтальмолог УрФО, кандидат медицинских наук врач Степанова Елена Анатольевна.

Врачи клиники проводят хирургическое лечение катаракты различного уровня сложности, глаукомы, сложных заболеваний сетчатки, коррекцию зрения при близорукости и астигматизме. Лазерная коррекция проводится по уникальной технологии при отклонениях зрения до 20 диоптрий и даже на тонких роговицах от 410 микрон и с возможностью докоррекции.

Кроме того, клиника принимает самых маленьких пациентов от 0 лет. Центр детской офтальмологии на ул. Московская проводит диагностику детских глазных заболеваний, лечение близорукости, дальнозоркости, астигматизма и косоглазия у детей.

Уникальные пациенты

За два года до обращения в «Профессорскую Плюс» фитнес-тренер Олеся Белоусова проходила обследование зрения в одной из клиник Екатеринбурга. У нее оказалось врожденное заболевание хрусталика, для лечения которого не оказалось нужных специалистов и оборудования. Врачи говорили, что могут помочь только заменой самого хрусталика, но этот вариант девушку не устроил. Олеся смирилась и собралась просто поддерживать зрение, но в 2017 году она стала участницей конкурса «Миссис Екатеринбург» и познакомилась там со специалистами «Профессорской плюс».

Сейчас Олеся не носит очки, а ее зрение восстановлено на 80-90%. Фото: Олеся Белоусова

- У меня были варианты ехать лечиться в Москву либо вообще заграницу, говорили, что у нас такие операции не делают. А потом оказалось, что «Профессорской» есть нужные специалисты, – поделилась пациентка.

Операция прошла успешно, и замена хрусталиков не потребовалась, так как удалось восстановить «родные». После был курс восстановления и реабилитации, также под наблюдением врачей. Сейчас Олеся не носит очки, а ее зрение восстановлено на 80-90%. В клинике ее случай считают одним из уникальных.

- Пациентка имела врожденное нарушение рефракции-гиперметропию (дальнозоркость), причём степень самая сложная – высокая, – прокомментировал случай Заведующий отделением эксимерлазерной коррекции зрения Алексей Сергеевич Шамкин. – До некоторого времени лазерные операции при дальнозоркости третьей степени вообще не делались, или делались, но с низкой эффективностью, поэтому пациентам в клиниках предлагали операцию по замене хрусталика, а это уже более высокий риск осложнений и ограничений в работе. Наша технология позволяет оперировать не только пациентов с 1 и 2 степенью гиперметропии, но и с третьей, что и было предложено. Мы получили планируемые параметры и удовлетворенность пациента. Реабилитация действительно требуется после такого заболевания, так как оно все же врождённое, и необходимо время для перестройки организма.

Оборудование мирового класса

Возможность проведения операций в определенных случаях зависит от точности оборудования, какими бы профессионалами ни были хирурги. В офтальмологии решающими являются тысячные доли миллиметра, важно ясное и четкое изображение, передача цвета и качество освещения. Такое оборудование стоит дорого, но оно значительно расширяет спектр возможностей для хирургов и позволяет принимать и оперировать тех пациентов, которым отказали в других клиниках.

Лазерными установками MEL 90 Carl Zeiss оборудованы единицы отечественных клиник. Фото: Официальный сайт клиники «Профессорская Плюс»

Лазерная установка MEL 90 Carl Zeiss – большая редкость в Российской медицине, по всей стране ими оборудованы единицы клиник. Это первый аппарат на Урале, остальные находятся в Москве и Владивостоке. Использование MEL 90 Carl Zeiss позволяет оперировать пациентов со сложными диагнозами и проводить операции даже на тонких роговицах глаза.

Сarl Zeiss IOL Master 500 производит замеры бесконтактным методом за несколько минут. Фото: Официальный сайт клиники «Профессорская Плюс»

Точность расчёта искусственного хрусталика в клинике «Профессорская Плюс» обеспечивает уникальный для Уральского региона биометр Сarl Zeiss IOL Master 500. Проведение диагностики на этом оборудовании позволяет проводить операции с использованием искусственных хрусталиков премиум-сегмента и избавлять пациентов от катаракты.

Замеры параметров глаза с помощью биометра Сarl Zeiss IOL Master 500 – это признанный стандарт в офтальмологии. С его помощью хирурги во всем мире провели более 100 миллионов имплантаций искусственных хрусталиков.

А Операционный микроскоп Leica M844 F40 имеет точность манипуляций до 0, 005 мм. Когда речь идет о точности проведения операции на глазах, даже тысячные доли миллиметра имеют значение.

Для работы с высокоточным оборудованием специалисты клиники прошли специальное обучение. Фото: Официальный сайт клиники «Профессорская Плюс»

Качественная диагностика – один из важнейших этапов лечения. В «Профессорской Плюс» для обследования используют ангиограф RTVue XR Avanti, произведенный в США. Ангиография глаза позволяет подробную изучить функционирование сосудистой системы и зрительного нерва. Это помогает выявлять опасные заболевания глаз и наблюдать наиболее сложные случаи. Ангиографы такого класса есть всего в нескольких клиниках страны.

«Профессорская Плюс» работает для своих пациентов уже 14 лет и помог вернуть зрение более 150 000 людей, которые живут не только в Екатеринбурге и области. Качество оказания офтальмологической помощи постоянно совершенствуется а коллектив профессионалов клиники использует свои знания и опыт для того, чтобы пациенты видели мир четким и ярким.

Контакты:

г. Екатеринбург ул. Вайнера 15, ул. Московская 56/2

Тел.: (343) 30-46-246

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