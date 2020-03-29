2020-03-29T23:58:20+03:00
Происшествия

Неудачно покурил: в Екатеринбурга утечка газа в многоэтажке привела к хлопку и эвакуации 55 человек

На улицу поздно вечером вывели 20 детей
Лев ИСТОМИН
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На место ЧП выезжали 7 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской областиНа место ЧП выезжали 7 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Неспокойным выдался воскресный вечер 29 марта для жителей 12-этажного дома по адресу Начдива Онуфриева. 38а в юго-западном микрорайоне. Именно отсюда на пульт дежурного в 23:16 по местному времени поступил тревожный сигнал о сильном хлопке.

На место ЧП оперативно выехали семь единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. Как выяснилось на месте, инцидент с хлопком бытового газа произошел на 6 этаже многоэтажки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Из дома эвакуировали 55 человек, включая 20 детей. Одного жителя пришлось в буквальном смысле спускать на землю звеном газодымозащитной службы в спасательной маске дыхательного аппарата. Пострадавших в ходе ЧП нет, с огнем спасатели боролись 26 минут.

Как выяснилось, пожар приключился на балконе, где из пятилитрового баллона из-за неплотно закрытого вентиля произошла утечка газа. Хозяин квартиры вышел покурить на лоджию, после чего произошел хлопок и пожар. Оказалась повреждена оконная рама.

Хозяин квартиры был осмотрен медиками, от госпитализации мужчина отказался.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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