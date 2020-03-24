Пять фактов о снесенной телебашне в Екатеринбурге: читаем и смотрим видео

Ровно два года назад в Екатеринбурге произошло интересное событие, которое привлекло внимание почти всех горожан – в уральской столице снесли знаменитую недостроенную телебашню. На ее месте сейчас возводят большую Ледовую арену. Давайте вместе посмотрим видео сноса телебашни 24 марта 2018 года в Екатеринбурге, а также вспомним интересные факты об этом уникальном объекте.

После сноса часть башни несколько недель красовалась на прежнем местеФото: Алексей БУЛАТОВ

1. Изначально башню хотели построить на Московской горке неподалеку от Ивановского кладбища. Другой вариант был – возвести ее на метеогорке между улицами Декабристов и Народной воли. Место там высокое, подходящее, как раз, чтобы сигналом с башни был покрыт весь регион. Но в итоге ее решили возвести на участке земли рядом с цирком. В пользу этого решения был тот факт, что под ним находится базальтовая скала. Фундамент идеально подходил не только для телевизионной башни, но и для целого небоскреба.

Снос телебашни в Екатеринбурге 24 марта 2018 года: прямая трансляция.Следите за сносом телебашни в Екатеринбурге. Видео: Андрей Горбунов

2. В высоту башня должна была достигать 361 метра. Через нее хотели передавать четыре телеканала. Башня стала бы своеобразным культурным центром города: архитекторы предусмотрели место для смотровой площадки, бара и ресторана с панорамным видом. К тому же на вершине башни разместилась бы информационная бегущая строка с объявлениями о погоде и новостями. Над внешним видом башни работали московские архитекторы. Они хотели придать ей уральский колорит. В законченном виде она напоминала бы каменный цветок из сказов Бажова. На высоте в 187 метров расположилась бы смотровая площадка и кафе. Причем пол в кафе должен был вращаться со скоростью один оборот в час.

Снос телебашни в Екатеринбурге.#телебашня #Екатеринбург #падение

3. Чтобы построить в центре Свердловска монолитную трубу, строители сделали специальную форму в виде большого «колокола». В нее заливали бетон. Бетон этот потом застывал, после чего форму поднимали выше и снова заливали бетон. Со стороны это выглядело, как если бы огромный серый гриб на ножке вытягивался вверх. Ствол хотели закончить к 1987 году, но из-за проблем с поставками стройматериалов дело застопорилось. А к концу десятилетия работы и вовсе прекратились, государству стало не до больших строек.

Снос телебашни Екатеринбург. 24 марта 2018 года.

4. На фундамент башни пришлось израсходовать 4,5 тысячи кубометров высококачественного бетона, который обычно использовался при строительстве бункеров.

Теперь телебашня - часть истории городаФото: Алексей БУЛАТОВ

5. Если вы скучаете по нашей телебашне, то можете поехать в Баку, Вильнюс или Таллинн и посмотреть, какой она могла бы стать, если бы ее все-таки достроили. Ведь наша телебашня, которую возводили в Свердловске в 80-х, строилась по аналогичному проекту. В том же Таллинне, например, башня и выглядит один в один, как наша, и используется до сих пор. Ее высота 314 метров и она считается самым высоким сооружением Эстонии. Через нее вещают радиостанции и телеканалы. На ней есть смотровая площадка для туристов. С нее официально прыгают бейсджамперы. Внутри есть и ресторан, и детский центр.