2020-03-22T14:11:50+03:00
Происшествия

«Могла залететь от отчима»: на Урале 16-летнюю школьницу обвиняют в убийстве новорожденного

Трагедия произошла в самом северном городе Свердловской области Ивделе
Илья МОХОВ
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По данным знакомых девушки, сейчас она находится в больнице. Фото: предоставлено источником "КП".По данным знакомых девушки, сейчас она находится в больнице. Фото: предоставлено источником "КП".
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В социальных сетях в паблике "Плохие новости" появилась информация о том, что в Ивделе произошло ЧП. 16-летняя школьница выбросила из окна на втором этаже новорожденного ребенка. Причем ребенок этот, по предварительной информации, был ее собственным. Якобы она скрывала от родных беременность, а когда пришла пора в тайне ото всех родила в ванной.

- Она много уроков пропускала, - рассказывает знакомая школьницы. - И да, беременности заметно не было. Она всегда ходила в мешковатых кофтах, по типу худди. Ну, как мне известно, она в ту ночь пила, много пила, родителей дома не было и она одна родила в ванной. Сейчас она в больнице. У нее началось осложнение после родов.

Кроме того, знакомые школьницы рассказали, что трагедия произошла еще 19 марта.

- Сейчас идет расследование. Подозревают, что она могла залететь от отчима, - добавила собеседница "КП".

В Следственном комитете России по Свердловской области отказались комментировать данное происшествие, так как речь идет о несовершеннолетнем ребенке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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