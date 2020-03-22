«Могла залететь от отчима»: на Урале 16-летнюю школьницу обвиняют в убийстве новорожденного

В социальных сетях в паблике "Плохие новости" появилась информация о том, что в Ивделе произошло ЧП. 16-летняя школьница выбросила из окна на втором этаже новорожденного ребенка. Причем ребенок этот, по предварительной информации, был ее собственным. Якобы она скрывала от родных беременность, а когда пришла пора в тайне ото всех родила в ванной.

- Она много уроков пропускала, - рассказывает знакомая школьницы. - И да, беременности заметно не было. Она всегда ходила в мешковатых кофтах, по типу худди. Ну, как мне известно, она в ту ночь пила, много пила, родителей дома не было и она одна родила в ванной. Сейчас она в больнице. У нее началось осложнение после родов.

Кроме того, знакомые школьницы рассказали, что трагедия произошла еще 19 марта.

- Сейчас идет расследование. Подозревают, что она могла залететь от отчима, - добавила собеседница "КП".

В Следственном комитете России по Свердловской области отказались комментировать данное происшествие, так как речь идет о несовершеннолетнем ребенке.