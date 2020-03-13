Дежурит скорая и пожарные: в Екатеринбурге ожидают экстренную посадку самолета из Санкт-Петербурга
Речь идет о рейсе «Уральских авиалиний»
Речь идет о самолете «Уральских авиалиний»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ожидают экстренную посадку самолета из Санкт-Петербурга. Как рассказал «КП» источник в экстренных службах, сейчас к Кольцово стягивают усиленные наряды пожарных. Также на месте уже дежурит скорая.
По предварительным данным, причиной экстренной посадки самолета стало сообщение о минировании. Связаться с официальным представителем пока не удалось.
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Согласно данным с сайта flightradars24.ru, сейчас самолет находится в районе Ревды. Фото: скриншот с сайта flightradars24.ru
ИСТОЧНИК KP.RU