Дежурит скорая и пожарные: в Екатеринбурге ожидают экстренную посадку самолета из Санкт-Петербурга

В Екатеринбурге ожидают экстренную посадку самолета из Санкт-Петербурга. Как рассказал «КП» источник в экстренных службах, сейчас к Кольцово стягивают усиленные наряды пожарных. Также на месте уже дежурит скорая.

По предварительным данным, причиной экстренной посадки самолета стало сообщение о минировании. Связаться с официальным представителем пока не удалось.

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