«Как ему не стыдно?»: Юрий Шатунов о скандале с Андреем Разиным, который поет под его фонограмму

По не нему сходили с ума миллионы девушек в СССР. Аудиокасеты группы «Ласковый май» были в каждом доме, а их «Белые розы» и «Седая ночь» звучат на дискотеках до сих пор. Из простого мальчика, выросшего в Детском доме Юрий Шатунов, стал секс-символом эпохи. Сейчас певец живет с семьей в Германии и гастролирует по России с новыми и уже известными хитами. Накануне он приехал в Екатеринбург из Челябинска, где также давал концерт. За 20 минут до концерта 47-летний певец встретился с «Комсомолкой» и рассказал о скандалах с Андреем Разиным, создателем студии «Ласковый май», тайном бизнесе и детях.

«ОТ РАЗИНА Я ТОЛЬКО ЗАЩИЩАЮСЬ»

- Про вас сейчас нечасто слышно, вы достаточно редко даете интервью и участвуете в ток-шоу. Чем сегодня занимается Юрий Шатунов, помимо того, что выступает?

- Я воспитываю детей, пишу новые песни. Моя жизнь бьет ключом, и я не остановился где-то там в прошлом. Я иду вперед, учусь жить, учусь работать. Также я знакомлюсь с новыми авторами, композиторами, аранжировщиками и делаю с ними какие-то современные проекты. У меня постоянно идет процесс и даже на гастролях. У нас есть новые наработки, новые песни.

yuriy_shatunov Сейчас Юрий вместе с семьей живет в Германии

- Многие известные люди сейчас идут в бизнес: открывают кафе, магазины. У вас есть какое-то свое дело?

- Нельзя сидеть на двух стульях. Если бы я занимался бизнесом, меня бы не было в музыке. Если ты хочешь проявить себя хорошо в чем-нибудь – это должно быть делом всей твоей жизни. Поэтому кроме музыки у меня нет никакого бизнеса. И слава Богу. Потому что я нашел себя и развиваюсь.

- 2 марта у вас вышла песня «Спасибо тебе». Это совместная работа с Сергеем Кузнецовым (автор хита Седая Ночь и Белые розы – прим.ред.). Расскажите, как получилось, что вы вновь начали сотрудничать?

- Премьера прошла очень удачно. За первые сутки перевалило за сотню тысяч просмотров в YouTube. Думаю, людям понравилась песня. С Сергеем Кузнецовым я никогда не расставался. Мы сотрудничали все эти годы и оба искали нечто магическое. Чтобы это было и современное, и олдскульное, и актуальное. То, что мы сейчас сделали, это не последняя наша песня. И поверьте, у меня будет, чем порадовать поклонников в ближайшее время. Это будут совместные треки. Неважно, кто что написал: я текст, а Кузя музыку, или наоборот. Не имеет значение, главное результат.

- Зато этого нельзя сказать об Андрее Разине. В соцсетях выложили видео, как на концерте в Томске он в очередной раз поет под вашу фонограмму. Какие чувства вы испытываете, когда натыкаетесь на подобные видео?

- У меня один вопрос, «как не стыдно»? Это равносильно, если бы я взял понравившуюся мне песню любого исполнителя, а лучше исполнительницы (смеется), потому что голос у меня высокий, и спокойно с чужой песней ездил по стране, исполняя ее. Я считаю, это полный абсурд. Если ты поешь чужую песню, то сделай свою аранжировку, пой сам. Зачем ты используешь то, что тебе не принадлежит. Это мой голос, моя музыкальная фонограмма. С его стороны это выглядит полным безобразием.

Фанаты задарили Юрия Шатунова цветами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Планируете как-то с этим бороться, и на каком этапе разрешение конфликта на сегодняшний день?

- Я уже с этим борюсь. Я везде официально заявил об этом, мол, этот господин, или поющий администратор, исполняет песни с моим вокалом и музыкальным сопровождением. Рано или поздно это все разрешится не в лучшую для него сторону. Сейчас мы судимся. Причем получилось так, что это он на меня подал в суд в Сочи, в Москве. Я по сути сейчас только защищаюсь.

«САМОЗВАНЦЫ ПИШУТ В СОЦСЕТЯХ ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ЖЕНЫ»

- В ваших соцсетях так мало личных фотографий. Почему?

- Во-первых, ради безопасности детей и семьи. А потом мы с женой приняли решение, пока нашим детям не исполниться 18 лет, мы не будем выкладывать семейные фотографии в общий доступ. Есть недоброжелательные люди, которые могут использовать снимки против нас. И уже есть такие случаи. Например, берут фотографии моей жены и позиционируют себя в соцсетях как будто это она. Они пишут свои посты, которые не соответствуют действительности, а поклонники это читают и верят. Возможно, под самозванцами сидит какой-нибудь мужик. Но все это попадает в прессу. Поэтому я не хочу, чтобы мои дети были в интернете. В 18 лет они сами решат, когда им заводить друзей и кем быть в интернете.

- Вашему сыну 13 лет, а дочери 6. Они знают, что в России их папа супер-звезда 90х. Вы им рассказываете о тех годах? И если да, то что?

- С детьми я на эту тему не говорил, но они знают мою профессию - папа музыкант и певец. Они прекрасно знают, что моя работа связана с разъездами и гастролями. Они с пониманием относятся, правда, часто говорят, что очень скучают по мне.

- Ваши дети слушают песни «Ласкового мая» или сольные? Как реагируют? А то сейчас совершенно другие вкусы у молодежи.

- Сам никогда не замечал, чтобы они слушали мои треки. У них сейчас своих дел по горло. Школа, например, и слушать мои песни времени нет. Возможно, это связано с тем, что дома папа не является звездой. Дома папа - это папа. Конечно же, они заходят в студию, слышат, как я пишу одну песню, другую. Иногда даже комментируют, но большого интереса не проявляют.

Юрий Шатунов - Детский дом/концерт 1993.Официальная страница Юрия Шатунова в Youtube

«ПРОШЛЫМ НЕ ЖИВУ»

- Сейчас модно вспоминать 90-е. Вы сами часто вспоминаете те времена? От каких моментов накрывает ностальгия, а от каких бросает в дрожь?

- Я не живу прошлым и не хочу вспоминать о том, что было. В этом нет никакого смысла. Те времена не вернуть, нам ничего не поменять. Надо смотреть вперед, а не назад.

- В 2013 году вы сняли клип за миллион евро. Почему такие большие траты и окупился ли клип?

- Как правило, музыкальное видео никогда не окупается. Это своего рода рекламный ролик. Что касается трат – это была помощь людей со стороны. Появились спонсоры, которые приняли участие в процессе создания клипа. За что им огромное спасибо.

- На своих концертах в зале вы всегда отвечаете на вопросы публики. Был вопрос, который вас особенно зацепил и запомнился?

- В каждом городе есть свой менталитет, своя манера написания записок. Бывают такие неожиданные послания, на которые сложно что-нибудь ответить серьезное. Потому записка сама подразумевает шутку или розыгрыш. Прикольно, когда меня куда-нибудь приглашают: и в баню, и в ресторан, и в салон ногти сделать. В каком то городе взрослая женщина написала в письме, что не верит в мой настоящий возраст ( Юрию 47 лет – прим.ред.).

- Впереди 8 марта. Давайте поздравим женщин страны через «Комсомолку».

- Я хочу поздравить всех женщин нашей страны и не только нашей, с праздником 8 Марта. Хочу пожелать вам всем здоровья, крепкой семьи, быть красивыми, быть желанными ну и всего самого наилучшего.