Американский журналист о России: врагов здесь нет!

Джастин Лиффландер 32 года прожил в России, а после рассказал о любви к «ершу», общих привычках и любви на ядерном объекте. Недавно гость из США выпустил книгу о жизни в чужой стране «Как не стать шпионом».

Своими воспоминаниями Джастин поделился с ведущими радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» Андреем Белоусовым и Анастасией Грушецкой.

ПОМОГ ГОРБАЧЕВ

- Вы ведь даже диджеем на радио работали?

- Да, все верно. Увидел вашу частоту и вспомнил свою молодость, это был самый популярный рок-канал в Нью-Йорке.

- Как так получилось, что вы с радио ушли в волонтеры?

- Мир делится на три типа людей. Есть те, которые никому никогда не помогают, другие помогают, но только своим, их большинство, а есть те, кто помогает чужим. Я стараюсь быть в третьей группе, призываю всех поступить также. Это приносит огромное удовольствие.

- Вы 32 года назад вдруг поехали в Россию. Как так получилось? Ведь тогда была Холодная война.

- Я получил диплом советолога, у меня была мечта стать дипломатом. Тогда был последний спор между президентом США Рональдом Рейганом и генсеком СССР Михаилом Горбачевым, когда Рейган выгонял 70 советских дипломатов из консульства в Нью-Йорке. Горбачев сделал очень умный ответный удар, он никого не выгонял, он просто забрал 200 своих сотрудников из посольства США в Москве и Питере. В результате посольство прекратило функционировать. Потому что наши прекрасные дипломаты тогда не знали, как ремонтировать машины, покупать билеты, найти еду и так далее.

Рейган вынужден был незамедлительно отреагировать: он забрал 90 своих дипломатов из СССР, и отправил сюда 90 контрактников, которые обслуживали посольство. Это была в основном молодежь. Для тех, кто только что получил дипломы, это была прекрасная возможность посмотреть на «империю зла».

Гость из США полюбил пельмени и водкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ну, и как вас встретила «злая империя»?

- Очень сложно было найти здесь зло, даже тогда. Было много недопонимания, но чуть позже Рейган и Горбачев нашли общий язык, и подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Тогда я ездил в город Воткинск, чтобы сидеть у ворот ракетного завода, и следить, чтобы они не скрыли маленькие запрещенные ракеты внутри больших, которые были еще разрешены.

- Первые впечатления от страны?

- Скучно в России не бывает. Иногда даже хочется «поскучать», но не получается. Страна развивается. Фантастически развиваются культура, общество. Когда я путешествовал по российским провинциальным городам в 1990-е годы, видел, в каком печальном состоянии они находятся. Развал, стагнация. Интересно, конечно, но никакого просвета не было. Сейчас везде, куда я езжу, видны изменения. Недавно я был в Кемерово, сидел в пятизвездочной гостинице, обслуживание и уровень проживания ничем не отличается от других стран. Понимаю, что в каждом городе есть свои проблемы, но положительные изменения есть везде.

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КЛОУН-ВОЛОНТЕР

- Меня больше другое интересует. Как вы пришли к тому, чтобы работать клоуном?

- Очень просто. Когда я был успешным продавцом, познакомился с одной организацией, которую создала вдова основателя «Яндекса» Мария Елисеева. Она посвятила свою жизнь сиротам. Организация развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской области. Ее лучший друг, чудесный чувак, который уверен, что лечить нужно улыбкой, позитивными эмоциями. Он бывает в России не реже, чем раз в год. Мы с ним в костюмах клоунов ходим по детским больницам, детским домам, на улицах.

В начале 2000-х годов я был на благотворительном аукционе, и вот там подошел к микрофону молодой человек с ДЦП. Он сказал, что написал несколько картин, которые будут хорошо продаваться. А деньги пойдут на инвалидную коляску его знакомому. Вот этот человек: он еле ходит, но хочет помочь другому человеку. После этого я присоединился к ним, к этой организации и начал заниматься волонтерской работой. Это очень помогает саморазвитию. Нас не очень много, но мы работаем только с правильными людьми.

- А чем правильный клоун отличается от неправильного?

- Есть два типа клоунов: те, которые занимаются развлечением, а есть те, кто может войти в контакт с человеком. У нас главное – войти в контакт. Показать человеку, что он не один. Тут развлечение полностью вторично. Мы не профессионалы. Между профессиональными и непрофессиональными клоунами есть конфликт. Они друг друга считают неправильными.

Джастин полюбил Россию и стал волонтеромФото: Павел Кислицын

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ СТАЛ ПРИВЫЧКОЙ

- Русский юмор вам как-то знаком? Понятен?

- У меня обычно по выражению лица видно, когда мне все понятно, а когда что-то не понятно. Сначала я не мог долго врубиться в анекдоты про чукчей, а теперь они мне кажутся смешными.

- Вы написали книгу о своей жизни в России…

- У меня есть журнал воспоминаний с самыми яркими моментами. Вначале я работал водителем в посольстве. И тогда я записал: советские люди тоже мигают фарами, когда впереди стоит гаишник. Мы в этом одинаковые.

- А что было тяжелее в России из ваших воспоминаний?

- Привыкнуть к идее, что хороший друг важнее, чем хороший юрист. Привыкнуть к тому, что все здесь базируется на человеческих отношениях, а не только на законодательстве. Это наша реальность.

- Ваша книга называется «Как не стать шпионом». Почему такое название?

- Это о процессе, когда ты приближаешься к своему врагу и понимаешь, что он не враг. Это то, что у меня получилось. Приехал я в Воткинск и думал: вот, сейчас я буду трогать ядерные ракеты. В результате я влюбился в женщину, с которой я работал на этом заводе. И понял: врагов здесь нет.

В Москве во время работы в посольстве был строгий режим по поводу общения с советскими гражданами. Это было время, когда сотрудники КГБ свободно ходили по посольству. А в Воткинске мы каждый день работали, проверяли, но врагов не нашли.

- Что из еды вам понравилось больше всего, что вы стали готовить на родине и угощать своих американских друзей?

- Про пельмени это само собой. Иногда могу выпить водки 50 граммов, потом что-нибудь солененькое. Был печальный опыт, когда я скомбинировал водку и пиво. Было очень плохо, А сейчас я не представляю, как без этого. Пошли изменения на биологическом уровне.