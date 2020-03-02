2020-03-02T15:06:59+03:00
Происшествия

«Висит прямо над дорогой»: в Екатеринбурге стрела строительного крана упала на провода, троллейбусы в обе стороны встали

На месте работают ремонтная бригада, ГИБДД и спасатели
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге, на улице Белинского, напротив дома №188, строительный кран упал на провода – у него сломалась стрела. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

- Висит прямо над дорогой, по пути стрела оборвала провода. Все троллейбусы встали, - рассказывает екатеринбуржец Дмитрий.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В диспетчерской ТТУ «КП-Екатеринбург» информацию подтвердили и отметили, что троллейбусы действительно временно «застопорились», причем, в обе стороны. Сейчас на месте ведутся работы по подъему стрелы и восстановлению проводов. О том, когда общественный транспорт снова начнет работу, неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение на участке.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, на месте действительно работают спасатели – туда уже приехали спецслужбы. В пресс-службе МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что пострадавших и раненных, к счастью, не было.

- Действительно, временно приостановлено движение троллейбусов и транспорта. На месте работает экипаж ГИБДД, а от нас там одно пожарно-спасательное подразделение, никаких аварийно-спасательный работ на месте происшествия не требуется, - отметили там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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