Могу себе позволить: кто и на какие цели оформляет сегодня потребительские кредиты

Потребительский кредит выдается физическим лицам на приобретение товаров и услуг для личного пользования, чаще всего их берут на крупные покупки, ремонт или отдых. Оформить кредит сейчас несложно, можно заполнить заявку онлайн и, после получения предварительного одобрения банка, прийти в отделение для подписания бумаг.

Одно из важных условий, на которое стоит обратить внимание при оформлении кредита – это процентная ставка. Чем ставка ниже, тем предложение выгоднее.

В начале 2020 года российские банки продолжили снижать ставки по потребительским кредитам. В Уральском ГУ Банка России объяснили, что смягчение денежно-кредитных условий – это результат принятых Банком России решений по снижению ключевой ставки, которая с июня прошлого года последовательно опускалась с 7,75% до 6,00%. Банки не могут задирать собственную ставку намного выше ключевой, потому что тогда их предложения на рынке окажутся невыгодными, и вслед за главным банком страны они смягчают условия.

Потребительский кредит выдается физическим лицам на приобретение товаров и услуг для личного пользованияФото: Михаил ФРОЛОВ

– Есть потенциал и для дальнейшего снижения процентных ставок под влиянием последних принятых решений по ключевой ставке, – комментирует ситуацию Сергей Иванов, Руководитель направления Отдела экономического анализа и регионального развития Уральского ГУ Банка России. – Здесь, однако, следует отметить, что неценовые условия, например для потребительского кредитования, ужесточаются, что связано с эффектом принятых Банком России мер по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования в целях сохранения финансовой стабильности.

Более лояльные условия действительно не гарантируют положительного решения банка о выдаче займа. За последнее время выросла закредитованность населения, люди не справляются с финансовой нагрузкой. И чтобы снизить риски, банки формируют определенный «портрет заемщика», у которого выше шанс получить кредит.

Олег Попков, директор дивизиона «Екатеринбург» Уральского банка реконструкции и развития, рассказал, кого кредитует банк и у каких категорий выше шансы получить заем:

– Среднестатистический заемщик УБРиР – это семейный человек в возрасте 30-40 лет, имеющий постоянную работу с трудовым стажем более трех лет. Однако мы готовы кредитовать все возрастные сегменты от 19 до 75 лет. Главное для нас – это кредитоспособность клиентов: наличие постоянной работы и хорошая кредитная история. Самые дисциплинированные и надежные клиенты могут рассчитывать на низкую ставку, которую мы сейчас предлагает – это 7,9% годовых.

Сейчас средняя ставка по потребительским кредитам держится на отметке 9,90% годовых, причем это касается как крупных федеральных банков, так и региональных.

Инфографика: Ксения Кривощекова

Процентные ставки по потребительским кредитам на февраль 2020 года:

Сбербанк – от 11,9%

СКБ Банк – от 10,9%

ВТБ – от 9,9%

Промсвязьбанк – от 9,9%

Банк Уралсиб – от 9,9%

Райффайзен Банк – от 8,99%

Альфа Банк – от 8,8%

Банк «Открытие» – от 8,5%

УБРиР – от 7,9%

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В каких случаях потребительский кредит оказывается выгоднее покупки в рассрочку:

– Рассрочка распространяется не на все категории товаров. Например, вы не сможете оплатить частями вашу поездку за границу.

– Авансовый платеж при рассрочке, как правило, вносится из личных средств. А если вы хотите совершить дорогостоящую покупку, то на первоначальный взнос может просто не хватить денег.

– Рассрочка, как правило, оформляется на период в 1-2 года, и размер ежемесячных платежей может ударить по семейному бюджету. Кредит можно оформить на срок до 10 лет, что позволяет значительно снизить ежемесячный платеж.