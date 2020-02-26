Наказание за спасение утопающих

В Екатеринбурге состоялись ежегодные «Ковалевские чтения». В этом году особое внимание получила проблема «примирения в праве». В ходе форума прошла пресс-конференция, посвященная антикризисному управлению в России. Обсуждались случаи, когда представители региональной власти, собственники и руководители предприятий, пытаясь решить проблемы предприятия, находящегося в кризисе, сами оказывались вне закона. Причем именно потому, что действия, которые необходимо предпринять в таких случаях, законом просто не регулируются. Юристы-практики проиллюстрировали коллизию на примере конкретных дел.

НАЙТИ УПРАВЛЕНЦА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ДОЛЖНИКА

- Что делать губернатору, когда на его территории бастуют работники градообразующего предприятия, которые месяцами не получают зарплату, а собственник либо не умеет управлять им, либо его вообще невозможно найти? - ставит вопрос Елена Юлова, председатель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры». - Представители государства вмешиваются в ситуацию при отсутствии нужных норм в законе, а потом садятся на скамью подсудимых.

Самый яркий пример подобного – история угольного предприятия «Разрез «Инской» в Кемеровской области. В 2016 году оно прогремело на всю страну, когда главу местного Управления Следственного комитета России, двух заместителей губернатора, нескольких высокопоставленных чиновников и силовиков, а также бизнесмена Александра Щукина обвинили в том, что они вымогали у адвоката Антона Цыганкова 51% акций АО «Разрез «Инской». Сторона защиты настаивает на том, что на самом деле это была попытка передать бедствующее предприятие в руки более компетентного управленца. Разбирательство по делу продолжается до сих пор.

- Все началось с того, что на угольном предприятии «Разрез «Инской» произошли задержки с выплатой зарплаты, - объясняет адвокат, представляющий интересы Александра Данильченко, работавшего заместителем по промышленности губернатора Кемеровской области. - Только за первую половину 2016 года в администрацию региона поступило порядка 18 обращений. Люди просили вмешаться именно представителей администрации Кемеровской области, так как переговоры директора шахты и трудового коллектива ни к чему не привели.

Сейчас один из обвиняемых, бизнесмен Александр Щукин, находится под домашним арестом. На Кузбассе он известен, как специалист по добыче угля, который прошел путь от рядового шахтера до одного из богатейших людей России. Как отмечает сторона защиты, именно с его помощью представители региональных властей хотели поправить дела на «Разрезе «Инском».

- Ранее Щукин неоднократно привлекался администрацией Кемеровской области к решению социально-значимых вопросов в регионе, - говорит Михаил Пендюрин, адвокат, представляющий интересы бизнесмена. - Изначально губернатор предложил Щукину взять в управление предприятие «Разрез «Инской», а впоследствии стать и собственником его акций. Но, по сути, это подразумевало переход к Щукину и обязательств по выплате задолженности предприятия в 11 миллиардов, включая выплаты зарплат, налогов, долгов перед кредиторами. В итоге Щукин отказался от перехода к нему данных акций. Но сейчас мы имеем ситуацию, при которой Щукина, а также сотрудников администрации Кемеровской области судят за вымогательство, и им грозит срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге состоялись ежегодные «Ковалевские чтения»Фото: Александр ИСАКОВ

ЗАПРЕТ НА ВЫПЛАТУ ДОЛГОВ

Коллизии в законе иногда приводят к парадоксальным ситуациям, когда добросовестное руководство, пытаясь погасить задолженность предприятия, уже подпавшего под процедуру банкротства, обвиняется в ее невыплате. Елена Юлова приводит ситуацию, сложившуюся на одном из предприятий, где экс-руководитель старался обезопасить производственные мощности от побочного эффекта «буквы закона»:

- Крупное производственное предприятие, которое являлось флагманом для одной из областей нашей страны. Происходит авария, у предприятия не хватает оборотных средств, и оно катится к банкротству. Государство не оказывает помощь и поддержку предприятию, от работы на котором зависят 3000 человек в регионе. Банк не выдает кредит, потому что требуется поручительство правительства области, которое предприятие не получает.

Из-за этого, отмечает Елена Юлова, начинается банкротство, которое оборачивается чередой неудачных конкурсных управляющих. Они не проводят соответствующие процедуры, позволяющие после реализации имущества рассчитаться по долгам предприятия, в том числе по заработной плате и налогам. Директор осужден по ст. 145.1 УК РФ за невыплату зарплаты, в отсутствие корыстного мотива или иной личной заинтересованности. То есть, директор признан виновным в намеренной невыплате зарплаты в размере более 45 миллионов рублей. И это несмотря на то, что он не выводил средства и активы, не проводил каких-либо выплат «на сторону», а оплачивал коммунальные платежи в сумме около полутора миллионов рублей, чтобы отопить помещения, где находятся работники, чтобы сохранить дорогостоящее оборудование.

- Директор из средств своей семьи погасил частично задолженность по заработной плате в сумме порядка 7 миллионов рублей, не являясь при этом фактически должником, поддерживая работников, охраняющих и сохраняющих дорогостоящее оборудование, - говорит Елена Юлова. - Тем не менее он привлечен к уголовной ответственности за невыплату зарплаты. В производстве Следственного комитета также находится еще два уголовных дела, в рамках которых проводятся допросы генерального директора с предложениями, не дожидаясь реализации имущества предприятия-должника, погасить долги по зарплате, с намеками на его возможный арест. На протяжении уже 1,5 лет у него отсутствуют личные денежные средства, отсутствуют права и обязанности по реализации имущества в погашении долгов предприятия по зарплате. Ему предприятие также задолжало значительную сумму. На него оказывается давление в поисках бенефициара предприятия, который ему не известен (произошла его смена в «офшорах»). Возможно, расчёт идет на то, что, а вдруг за директором скрываются платежеспособные акционеры, как в деле по разрезу «Инскому», которые, наконец-то, выплатят заработную плату, не дожидаясь результатов конкурсных процедур по реализации имущества предприятия.

БАНКРОТСТВО – НЕ ПАНАЦЕЯ

Как отмечают специалисты, проблема кроется в том, что в стране до сих пор не выработан механизм, который позволил бы региональным властям решать проблемы крупных частных предприятий, чтобы при этом они оставались «на плаву». По закону, после накопления критического объема задолженностей предприятие ждет процедура банкротства, которая зачастую означает уничтожение производства, а значит ухудшение социально-экономической обстановки в регионе, появление сотен или тысяч безработных почти в один момент.

- Почему государство порой действует так жестко? Потому что есть масса историй, когда собственники сознательно доводят предприятие до банкротства, выводя капиталы и активы чтобы очиститься от долгов перед бюджетом, - отмечает Елена Юлова. - Поэтому в регулирующих нормах надо предусматривать помощь при добросовестности поведения собственников - всегда можно установить «добросовестное» здесь банкротство или преднамеренное.

О проблеме соотнесения преступления и наказания в экономической сфере говорят и в федеральных органах власти, и в кругах правоведов. Так, на базе Московского отделения Ассоциации юристов России разрабатываются предложения по регулированию госучастия в антикризисных мероприятиях на промышленных предприятиях, в результате которых и бизнес сможет не опасаться несправедливого преследования, и интересы сотрудников, и интересы региона будут защищены.

А недавно о подобной теме заговорили и в Госсовете – предложено изменить подход к экономическим преступлениям. В частности, декриминализировать невыплату зарплаты и рассматривать в качестве наказания штрафы, а не лишение свободы. При этом предлагается параллельно усиливать контроль за самими следственными органами, пресекая возбуждение дел и аресты предпринимателей без доказанных оснований.