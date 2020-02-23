2020-02-23T10:49:07+03:00
Общество

«Мы до сих пор барахтаемся в наследии СССР»: Леонид Парфенов о переименовании улиц в честь Сталина

Знаменитый журналист показал в Екатеринбурге свой новый фильм "Русские грузины" и порассуждал на тему, когда восстановят авиасообщение с Грузией
Данил СВЕЧКОВ
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Леонид Парфенов показал в Екатеринбурге свой новый документальный фильм.Леонид Парфенов показал в Екатеринбурге свой новый документальный фильм.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Екатеринбургском Ельцин Центре знаменитый телеведущий Леонид Парфенов, автор программы «Намедни», показал свой новый документальный фильм «‎Русские грузины». В нем он рассказал о выдающихся людях в истории России, которые имели грузинское происхождение. Среди его героев есть, например, генерал Петр Багратион, чья армия успешно отражала атаки Наполеона в Бородинском сражении. Немало в фильме рассказывается и об Иосифе Сталине.

За день Леонид Парфенов провел две встречи со зрителями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За день Леонид Парфенов провел две встречи со зрителями.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это рассказ о России, об аспектах русской цивилизации, - сказал Леонид Парфенов. - Наследие этих людей в значительной степени влияет на нашу жизнь. Так что это еще и попытка нас, последнего советского поколения зафиксировать - так это было и так больше не будет.

После показа Леонид Парфенов ответил на вопросы своих екатеринбургских зрителей. Ниже публикуем избранные моменты из беседы.

ВДОХНОВЛЯЛО ГРУЗИНСКОЕ ВИНО

- Как по-вашему, когда восстановится авиасообщение с Грузией (8 июля в России был введен временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией)?

- Не знаю. Должно скоро. Мы страна небогатая и в этом смысле Грузия была доступным многим маршрутом. Ведь и туда, и обратно ездили русские, а не грузины. Если бы рейс Новосибирск - Батуми был, то не аджарцы ездили бы в Сибирь. Думаю, что и в этом году может восстановиться. Но у меня нет никаких сведений об этом.

Встреча проходила в Ельцин Центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встреча проходила в Ельцин Центре.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Повлияло ли это на съемки фильма «‎Русские грузины»?

- Они подорожали. Молодых ребят, актеров, приходилось везти из Грузии и платить за два билета в один конец.

- Грузинское вино вас вдохновляло?

- Ну конечно!

«МЫ ДО СИХ ПОР БАРАХТАЕМСЯ В НАСЛЕДИИ СССР»

- Как вы считаете, какую роль сыграла национальность на политике Сталина?

- Трудно сказать. Происхождение не сильно играло. Но в воспоминаниях Черчилля есть эпизод, как они ели сациви (блюдо грузинской кухни, - Ред.).

- Что вас больше всего удивило во время съемок?

- Ослика для съемок надо было. В Грузии не понимали, что значит взять в аренду. В конце концов мы его купили, а потом подарили назад.

Леонид Парфенов знаменит, как автор программы «Намедни». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Леонид Парфенов знаменит, как автор программы «Намедни».Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кто из грузин самый большой след в российской истории оставил, если не считать Сталина?

- Сталина невозможно не считать. Мы до сих пор барахтаемся в наследии Советского Союза, который им был сотворен. Есть сталинские фильмы, песни, архитектура, праздники…. Это было натурально большое правление, как викторианская эпоха.

- А как вы относитесь к переименованию улиц в честь Сталина? В Екатеринбурге тоже такие инициативы озвучивались.

- Не знаю. Но как это?.. Могу ответить случаем из практики. У меня был такой «учитель» - советский политический обозреватель Александр Евгеньевич Бовин. Я нескольким его примерам разговора с экрана научился. Я совсем пацаном был, но он ко мне хорошо относился. И когда я выяснил, что он не был в Вологодской области (Леонид Парфенов родился в городе Череповец, Вологодской области, - Ред.), я его позвал. Это вообще выглядело сногсшибательно. Он был большим «вельможей». Его должен был бы принимать первый секретарь обкома партии, а он к какому-то редактору молодежных программ областного телевидения в гости приехал. И договорились, что он выступит на пленуме. И тоже его спросили «Как вы относитесь к тому, чтобы Волгоград переименовать назад в Сталинград?». Он через паузу говорит «Хорошо отношусь». Я хватаюсь за голову: «Боже, что он несет? Для чего?». Я же знаю его убеждения. Он продолжает: «Хорошо отношусь. Пусть переименовывают. Пусть. Чтобы уж никто не забыл по чьей вине немцы дошли до самой Волги».

После фильма Парфенов отвечал на вопросы из зала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После фильма Парфенов отвечал на вопросы из зала.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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