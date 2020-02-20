«Обратиться за помощью может каждый»: разбираемся, насколько доступно и оправдано банкротство физических лиц

В 2019 году Свердловская область вошла в ТОП-5 рейтинга Национального бюро кредитных историй по количеству выданных кредитов. Закредитованность населения в нашем регионе составляет примерно 60%, при этом среднестатистический житель области отдает в банки до 59% годового дохода. С такой долговой нагрузкой сложно справляться, это подтверждает статистика Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Задолженность по кредитам за прошедший год составила примерно 100 млрд рублей, всего в области приставы насчитали более 300 тысяч должников.

За последнее время в средствах массовой информации появилось множество объявлений: «Спишем ваши долги по кредитам. Быстро. Недорого. Законно». Юридические организации предлагают населению провести процедуру банкротства и начать снова жить полноценно. «Комсомольская правда» решила разобраться, как работает эта схема, кому она подходит и действительно ли это быстро, недорого и законно. Экспертом в этом вопросе выступил Дмитрий Потапов, генеральный директор 1-й федеральной сети по банкротству и помощи должникам по кредитам «ОК Банкрот».

Дмитрий Потапов, генеральный директор 1-й федеральной сети по банкротству и помощи должникам по кредитам «ОК Банкрот»

Федеральный закон ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

По статистике компании «ОК Банкрот», за 2019 год в Арбитражном суде Свердловской области было рассмотрено примерно 5,5 тысяч дел о банкротстве физических лиц, в 2020 году прогнозируется около 10 тысяч дел. Все дела рассматриваются на основании Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Он содержит 233 статьи, в которых описаны порядок и тонкости процедуры, в том числе:

- требования к должнику для признания его банкротом;

- список необходимых документов для подачи заявления в Арбитражный суд;

- процедура реструктуризации долгов;

- процедура реализации имущества;

- последствия признания должника банкротом.

Процедура признания человека банкротом требует большого количества времени и эмоциональных ресурсов, и большинство должников не может представлять свои интересы в суде из-за элементарного незнания законов. Многие просто стараются избегать диалога с кредиторами и властью.

- К сожалению, уровень юридической и финансовой грамотности населения очень низкий, отсюда и возникает большинство проблем, - комментирует ситуацию директор «ОК Банкрот». - Люди не знают своих прав, пытаются скрываться от кредитных организаций, меняют номера и адрес проживания. В таких случаях кредитные организации обычно выходят на работодателя должника: звонят на рабочие телефоны, иногда ставят номера организации на автодозвон, парализуя работу офиса, а также присылают исполнительные листы на вычет долга из заработной платы. Это приводит к тому, что рано или поздно человека попросят с рабочего места и станет только хуже.

По Федеральному закону №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом может как сам гражданин, так и его представитель. Именно поэтому стали востребованы грамотные юристы, которые представляют интересы граждан в суде и помогают ликвидировать долг.

Ежедневно в Арбитражном суде Свердловской области проходят слушания по десяткам дел о банкротстве физических лицФото: Алексей БУЛАТОВ

Юридическая помощь

Обратиться за помощью может человек с любым уровнем дохода и социальным статусом. Как рассказал нам Дмитрий, среди клиентов «ОК Банкрот» есть и предприниматели среднего возраста, и молодые семьи, и пенсионеры. Банкротство – это не «привилегия только для богатых», а право каждого гражданина. Перед обращением в Арбитражный суд добросовестные компании проводят предварительную работу с клиентом. Существуют определенные требования к заявителю, которые также прописаны в законе.

- У заявителя накопилось более 10% задолженности от общей суммы более, чем за месяц.

- Общая сумма долга должна превышать стоимость его имущества.

Также специалисты помогают рассчитать, насколько выгодно клиенту проводить процедуру. Бывали случаи, когда клиенты просили списать долг, сумма которого почти не превышала издержки на саму процедуру. По сути, юрист доказывает в суде неплатежеспособность гражданина, которая в конечном итоге и является основанием для официального признания банкротства и списания долга.

- Когда должник приходит к нам со своей проблемой, в первую очередь юристы собирают необходимый пакет документов и предварительно решают, получится ли в его случае провести процедуру банкротства. При положительном решении, мы приглашаем клиента в офис, подписываем договор и начинаем готовить заявление о признании должника банкротом, - объясняет Дмитрий Потапов. По его словам, в «ОК Банкрот» за 4 года судебной практики не было случаев, когда суд отказывал клиенту в банкротстве или не списывал долг.

После признания клиента банкротом его задолженности списываются, а кредиторы более не имеют права предъявлять к нему финансовые претензии по этим задолженностям. Человек возвращается к привычной жизни, с него снимаются ограничения, наложенные до процедуры. На первый взгляд, для заемщика все складывается отлично, но есть ряд нюансов, которые вызывают у клиентов сомнения.

Наличие задолженности является причиной отказа в выпуске заграницу, а признание гражданина банкротом снимает это ограничениеФото: Олег ЗОЛОТО

Страхи должников

Реструктуризация долгов и выставление имущества на торги – это неотъемлемая часть процедуры банкротства. Сумма, вырученная от имущества, распределяется между кредиторами, и это основной страх всех потенциальных банкротов. Очевидно, что в первую очередь люди боятся остаться без жилья.

В 446 статье Гражданско-процессуального кодекса прописано имущество, которое не может быть продано и в любом случае останется у должника:

- единственное жилье и земельный участок, на котором оно находится, при условии, что жилье не находится в ипотеке;

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, одежда, обувь и другие вещи индивидуального пользования;

- имущество, необходимое для работы.

Кроме того, такие очевидные вещи, как продукты питания, деньги не менее прожиточного минимума, транспорт для должников с инвалидностью не могут быть изъяты ни при каких условиях.

Сам статус банкрота пугает должников не меньше. В непроверенных источниках публикуется разная информация, которая выставляет признание несостоятельности, как несмываемое клеймо. На деле ограничения для банкротов сводятся к тому, что:

- в течение 5 лет необходимо будет указывать в банковских анкетах статус «банкрот»;

- в течение 3 лет бывший должник не сможет занимать руководящую должность и открывать ИП;

- повторно провести процедуру банкротства так же получится только через 5 лет.

И, конечно же, при обращении за помощью люди боятся нарваться на мошенников. Дмитрий Потапов не отрицает – мошенники есть везде, и в их сфере деятельности тоже. Поэтому рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе юридической фирмы:

- В первую очередь нужно обращать внимание на опыт работы и юридическую практику фирмы. Это не дает стопроцентных гарантий, но и вероятность того, что фирма без клиентов, открывшаяся три месяца назад, окажется мошеннической, крайне велика. К тому же, о любой организации сейчас можно найти отзывы в интернете. Мы постоянно проверяем обратную связь от своих клиентов, и за 4 года негатива не было – все благодарны.

Еще один нюанс, который явно указывает на недобросовестную фирму – непрозрачные условия оплаты. Организация, которая предлагает оформить абонентскую плату, не заинтересована в скорейшем решении проблем клиента. Да, по началу условия кажутся заманчивыми, потому что ежемесячный платеж небольшой, но когда процедура банкротства затягивается на несколько лет, это выливается в большую статью расходов.

Цена вопроса

Стоимость оформления банкротства, с учетом оплаты услуг юриста, госпошлин и прочих судебных расходов, в среднем составляет от 90 до 150 тысяч рублей. Если учитывать минимальную сумму долга в 500 тысяч, то сделка выходит довольно выгодной, а у клиентов «ОК Банкрот» средняя сумма долга составляет 1,2 млн рублей.

- Сумма и условия оплаты оговаривается заранее, клиенту предоставляется рассрочка на период проведения процедуры, - объясняет Дмитрий. - Получается, что для клиентов это намного легче финансово, и эти расходы действительно себя оправдывают. Многие обращаются к нам с благодарностью, говорят, что мы буквально вытащили их из кредитного ада.

Старший юрист компании Игорь Лысенко также отметил, что после прохождения процедуры банкротства многие клиенты в ближайшее время летят отдыхать. Это стремление понятно, потому что людям хочется выдохнуть и наконец осознать, что они начинают жить заново и совсем иначе.