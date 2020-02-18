Мост на развязке у «Калины» расширят двумя дополнительными полосами

Во втором полугодии в Екатеринбурге должна стартовать стройка, которой ждут, как второй ветки метро. Речь идет о реконструкции развязки у концерна «Калины», которая каждый день страдает от километровых пробок. Так, на днях в мэрии города подписали постановление, утвердившее проект планировки и межевания территории под реконструкцию развязки на пересечении Базового переулка с Сибирским трактом и улицей Комсомольской.

Проект реконструкции развязки у Калины .Видео пресс-службы администрации Екатеринбурга

- Реконструкция включена в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания столицы Урала, - рассказывают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Обновленная транзитная зона обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода благодаря двум дополнительным полосам в каждом направлении. Его длина предположительно составит 331 метр, а ширина - 16 метров. Проектировщики предусмотрели установку шумозащитных экранов вдоль проезжей части.

Главное отличие в том, что при движении со стороны переулка Базового можно будет либо сразу заехать на путепровод, либо после маневра на развязке. Подъезд к нему со стороны Базового переулка будет трехполосным в каждую сторону.

- Проработаны варианты выпуска автомобильного трафика на дублер Сибирского тракта напрямую, без использования дорожной петли, - объясняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Концепция предусматривает реконструкцию существующего моста через железнодорожную линию Шарташ - Егоршино.

Длина путепровода составит 331 метр.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В мэрии уверяют, что такое масштабное строительство не нанесет вреда экологии окружающих районов. Также авторы проекта предлагают расширить тротуары на развязке до трех метров и свести к минимуму переход проезжей части местными жителями.

- Для пешеходов предусмотрено строительство надземных и подземных переходов, лестничных сходов, лифтов и пандусов, - добавляют в мэрии. - По просьбам местных жителей в целях исключения трафика грузовых фур в районе Синих Камней было принято решение установить запрещающие знаки в будущем.