«Это грех»: уральские верующие – о священнике, назвавшем гражданских жен «бесплатными проститутками»

Волна критики обрушилась на протоиерея РПЦ Димитрия Смирнова, который накануне произнес гневную речь о женщинах, состоящий в гражданском браке». Высказываясь о семейных ценностях, священник назвал женщин, которые живут с мужчинами без венчания и штампа в паспорте – бесплатными проститутками.

Такие слова были восприняты общественностью в штыки. «КП-Екатеринбург» поговорил с представителем духовенства и православной активисткой, чтобы разобраться, как же все-таки следует понимать провокационные слова Смирнова.

- Для начала, нужно определиться с терминологией. Есть люди, которые считают «гражданским браком» просто сожительство. Но надо понимать, что гражданский брак - это когда люди все-таки расписались и теперь живут вместе, - рассказал владыка Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский. – А то, о чем говорит отец Димитрий, это сожительство. В этой ситуации женщина не защищена ничем.

Протоиерей Смирнов назвал гражданских жен "бесплатными проститутками"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Батюшка отмечает, что ребенок, который рождается в результате таких отношений, может остаться без отца – мужчина не несет серьезной ответственности и оставляет сожительницу вместе с малышом «саму решать свои проблемы».

- Отец Димитрий в этом отношении выступил в защиту именно таких женщин, чтобы было меньше матерей-одиночек. А о том, что он называл их «проститутками»… Ну, разные люди по-разному высказываются, - добавил владыка Евгений. – Но я думаю то, что этот спич породил такие бурные обсуждения – это положительный результат.

Своими мыслями по этой теме поделилась с «Комсомолкой» и православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова. Она отметила, что не следует «христианские нормы» переносить на людей, которые не веруют.

- Основной талант отца Димитрия в том, что обычные вещи ему удается донести в провокационной манере. Вообще, есть заповедь: «Не прелюбодействуй». С точки зрения церковного человека и христианина, плод прелюбодеяния – это грех, - рассказала Иванова. – С другой стороны, можно ли эти нормы распространять на людей, которые не являются членами церкви и вообще не верят? Собственно говоря, я не прочитала, в каком контексте и кому отец Дмитрий сказал эти слова. Если в проповеди в церкви, чтобы проиллюстрировать свою мысль, то ничего нового и необычного нет. И это нормально.

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