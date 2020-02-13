Дети собрали 180 тысяч, чтобы купить танк и отдали свою школу под госпиталь: как Свердловск помогал фронту

Осенью 1941 и зимой 1942 года в Свердловск с фронта было доставлено около 50 тысяч раненых солдат. Их привозили по железной дороге после чего распределяли по госпиталям, эвакуированным с западных территорий страны. Многие госпитали размещались в зданиях действующих школ. Накануне 75-й годовщины Победы администрация Екатеринбурга устроила пресс-тур по некоторым из них.

ШКОЛУ ГОТОВИЛИ К ФИНСКОЙ ВОЙНЕ

Первая школа Свердловска, которой суждено было стать первым эвакуационным госпиталем, сейчас работает под номером 37 на улице Первомайской. Она была построена в 1936 году. В ту пору страна уже готовилась к грядущей большой войне, поэтому все новые учебные заведения строились с расчетом, что однажды в них будут лечиться солдаты, раненные в боях. 37-я школа изначально возводилась с прицелом на Финскую войну, но в итоге первыми ее пациентами стали люди пострадавшие в Великой Отечественной.

В 37-й школе Екатеринбурга в 1941 году был развернут первый эвакогоспиталь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Она очень быстро строилась – в феврале заложили, а в сентябре в ней уже учились дети, - рассказывает Светлана Трухина директор гимназии №37. – 22 июня 1941 года началась война, а 23 числа на месте школы уже был развернут эвакогоспиталь.

Детей временно перевели в школу №38, здания которой сейчас уже нет. В стенах же самой 37-й госпиталь работал больше двух лет. Первое время в него привозили санитарок с фронта, пострадавших в боях. Потом стали привозить и раненных солдат. В школе было хирургическое отделение на 400 коек. Врачами в основном работали женщины.

- В 37-й школе госпиталь в Свердловске развернули первым потому, что она находится рядом с железной дорогой. Раненых доставляли в город на поездах, - объясняет Светлана Трухина. – По воспоминаниям наших выпускников, в то время в городе толком не было транспорта. Поэтому раненых горожане буквально на руках переносили с поезда в госпиталь.

Вокруг эвакогоспиталя были устроены огороды, на которых местные жители выращивали картошку – с питанием в Свердловске, как и во многих других городах страны в годы войны было туго. В 1943 году медики освободили школьные классы и отправились на фронт.

Такими инструментами работали медики эвакогоспиталя, размещенного в годы войны в 37-й школе Екатеринбурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По воспоминаниям наших выпускников, когда они снова переезжали обратно в 37-ю школу, то первым делом расчищали двор школы от остатков госпиталя – гипса, шприцев, инструментов, бинтов и окровавленных тряпок, - рассказывает директор школы. - И еще долгое время в классах пахло дезинфекционными средствами, которыми пользовались врачи.

Кстати, школа №37 известна также и тем, что именно в ней учился знаменитый советский актер Александр Демьяненко. Тот самый, который сыграл студента Шурика в «Кавказской пленнице». В характеристике из школы, которую Демьяненко взял для поступления в вуз в 1954 году, классная руководительница писала о будущем артисте:

«С первого класса всегда был дисциплинированный и систематически работал над собой до десятого класса. Учился только на четыре и пять. В десятом же классе мало работал над собой, были пропуски уроков, поэтому отметки по всем предметам понизились. Хороший товарищ. Пользуется уважением и любовью со стороны одноклассников. Принимал активное участие в жизни школы. Был членом учкома. Общественные поручения выполняет добросовестно. Очень хорошо декламирует поэзию. С успехом участвовал в художественной самодеятельности»

СТОРОЖ СДАЛ ДЛЯ РАНЕНЫХ 52 ЛИТРА СВОЕЙ КРОВИ

В годы войны свой эвакогоспиталь работал и в здании НПО Автоматики, что на Мамина-Сибиряка. Его разместили на седьмом этаже. Раненых поднимали на него на лифте. Медиками работали сотрудники одного из госпиталей, эвакуированных из Луганской области. Это, кстати, был самый большой госпиталь в городе, так как за раз он мог принять до 1600 пациентов. Хирурги вынимали из бойцов осколки и пули, а затем ставили их на ноги и даже помогали получить новую специальность, чтобы они могли работать после восстановления.

Многим бойцам, эвакуированным с фронта, требовалась во время операций кровь для переливания. Свердловчане тогда выстраивались в очереди, чтобы сдать ее. На этом поприще были свои герои. Например, сторож народного суда по фамилии Иванов сдал 52 литра своей крови. Всего таких как он в Свердловске было 105 человек. После Победы их наградили знаками «Почетный донор СССР».

В здании НПО Автоматики госпиталь располагался на седьмом этаже. Эвакуированных бойцов в него доставляли на лифте.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕТИ СОБРАЛИ 180 ТЫСЯЧ НА ТАНК

Еще один эвакуированный госпиталь разместился в здании 67-й школы на Эльмаше. Детям срочно пришлось освободить помещения. Парты, стулья, шкафы и доски они вручную переносили в здание 77-й школы на Кузнецова, где им теперь приходилось учиться.

- А там кроме нашей школы еще три уже учились, - рассказывает Ольга Черкасская, руководитель музея школы №67. - В классах по 50 детей. Усадить всех невозможно. Тогда школу переместили на улицу Краснофлотцев. И опять без транспорта переезжали – все на себе учителя и ученики несли.

В самой же 67-й школе госпиталь открылся 1 октября 1941 года. В нем работали четыре хирургических отделения на 350 коек. Возглавляла госпиталь женщина, ранее работавшая детским врачом на Уралмаше. Он принимал раненых до 1942 года. За это время через него прошли 2000 пациентов.

Осколки и пули, которые медики госпиталя в здании НПО Автоматики доставали из ран солдат.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Бойцов лечили и возвращали в действующую армию, - добавляет Ольга Черкасская. - Сюда также привозили страдающих от дистрофии ленинградцев – пять тысяч человек. Чуть позже из Средней Азии стали привозить людей из трудовой армии. Одна медсестра вспоминала: привезли двух мальчиков. У них ноги были обморожены. Их ампутировали. Один понял, что жить так невозможно и просто лежал и скончался. А другой понял, что жить надо все равно. И он выжил. Встал на ноги. Поступил в ремесленное училище.

История 67-й школы примечательна еще и тем, что ее дети сами купили… танк. Случилось это, когда в Свердловске начали формировать Уральский добровольческий танковый корпус. Рабочие заводов работали сверх плана, чтобы выпустить побольше бронетехники, из которой он был бы сформирован. А рабочие предприятий скидывались, кто чем мог, чтобы оплатить эти работы.

- Был 1943 год, одной из учениц нашей школы была Мара Колева. Когда ее дядю убили, мать Мары чуть не сошла с ума, - говорит Ольга Черкасская. - Она просилась на фронт, чтобы отомстить за него. Военком ее переубедил: «Одумайся, у тебя шестилетний ребенок и престарелая мать. Кому они будут нужны?». И женщина осталась. Ее послали работать грузчиком на хлебо-макаронный комбинат.

Танк «Школьник Свердловска», на который дети собрали деньги, воевал на Украине. Снимок из фондов музея школы №67.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако от желания отомстить мать Мары не отказалась. Она убедила своих коллег по комбинату скинуться и оплатить покупку целого танка. Когда сама Мара узнала об этом, она спросила, а могут ли и сами школьники сделать то же самое? Вопрос этот Мара потом переадресовала директору школы, тот поинтересовался у директора завода Уралмаш. И когда они получили утвердительный ответ, начался сбор средств.

- В течение трех дней 180 тысяч рублей собирали школьники и учителя деньгами, облигациями, ювелирными украшениями, - добавляет Ольга Черкасская. - Через несколько дней во двор школы въезжает танк. На нем написано «Школьник Свердловска». Состоялся митинг. Танк торжественно отправили на станцию Свердловск-Сортировочная, откуда он ушел на фронт. Танк воевал на Украине и там он был подбит. Когда в школу пришло сообщение, что экипаж погиб, был проведен траурный митинг. Многие дети плакали.