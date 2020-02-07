«Муж взял мою фамилию»: знаменитая уральская пышка Маруся Маковка отпраздновала свадьбу 02.02.2020

ЛЕБЕДИНАЯ ДАТА

Желающих пожениться в красивую дату как всегда хоть отбавляй. В этом году такая выпала на второе февраля, лебединое число - 02.02.2020. Вот и известная екатеринбургская шоу-вумен Мария Благодатная решила проверить магию чисел и отпраздновала замужество.

В Екатеринбурге Марию знают как Марусю Маковку. Она создатель и артистка шоу-толстушек «Баба Ягодка». Чтобы пожениться второго февраля, молодоженам пришлось подавать заявление в ЗАГС за полгода.

- Эту дату называют еще «врата судьбы», такой больше не будет. В этот день нужно обязательно оказаться на празднике и тогда поправишь финансовое положение всего своего рода. Я верю в магию чисел, мне хотелось всем своим близким тоже подарить такую возможность, - объясняет Маруся.

Мария известная на Урале шоу-вумен. Фото: предоставлено Марией Благодатной

Устроить праздник и подарить незабываемые впечатления гостям свадьбы у Маруси получилось на сто процентов. Торжеством свердловчанка довольна, ведь праздник она готовила сама без помощи организаторов.

НЕ РОМАНТИЧНАЯ ИСТОРИЯ С РОМАНТИЧНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

С будущим мужем Никитой Мария познакомилась семь лет назад. Тогда уже известная уральская тусовщица встретила суженого на одной из вечеринок. Но по словам шоу-вумен, страсти между ними не возникло. Сама Маруся Маковка называет их историю любви совсем не романтичной.

- Сначала мы встречались в общих компаниях, потом уже стали вдвоем видеться, понравились друг другу. Хотя конфетно-букетного периода не было, - кратко описывает встречу с мужем «пышка».

Пара познакомилась семь лет назад. Фото: предоставлено Марией Благодатной

Мария и Никита стали встречаться, но вместе не жили. А потом родился Мираслав, тот и объединил пару. Появилась любовь и уважение. Маковка вспоминает, как будущий муж ухаживал за ней, когда та была на больничном.

- Год назад я сломала ногу, несколько недель пришлось сидеть дома. Никита от меня не отходил, - с нежностью вспоминает наша героиня.

Тогда же влюбленные решили пожениться. Никита сделал предложение прямо у ЗАГСа. Правда, обошлось без вставания на колена, было скромно, но душевно. Расписались они 10 октября без шумихи и лишних глаз, а в февраля уже закатили настоящий пир.

СВАДЬБА В СТИЛЕ ХОХЛОМА

Мария девушка шоу-бизнеса. Как с размахом отметить свадьбу знает, так как сама побывала на десятках таких торжеств. Приятными хлопотами занималась сама, без организаторов. Покупка платя и костюма, выбор декора, поиск декора – справилась за месяц.

Свадьбу Благодатные сыграли в русско-народном стиле. Фото: предоставлено Марией Благодатной

Пышка говорит, что на свадьбу они потратили не больше двухсот тысяч рублей. Поздравлять молодоженов собрались 70 человек: родители, родственники, друзья и коллеги. Сама свадьба прошла в стиле хохломы: известной росписью были украшены столы, фотозоны, а артисты выступали в русско-народных костюмах.

- Муж взял мою фамилию. Я сама несколько лет назад поменяла ее на Благодатную. То есть «благо» «даю», - объясняет женщина. – Я верю, что фамилия отражает внутренний мир. А я люблю дарить людям праздник.

Блогодатные уверены, что свадьба 02.02.2020 принесет им удачу. Молодожены уже планируют открыть в этом году свадебный бизнес.