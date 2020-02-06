«Положила ребенка мне на стол: «Заберите, он все равно умрет»: экс-губернатор Эдуард Россель о голоде 90-х

Сегодня, 6 февраля, в Екатеринбурге молодым ученым в торжественной обстановке вручили премии губернатора Свердловской области. Церемония проходила в здании Уральского федерального университета на улице Тургенева в рамках Демидовских чтений. Одним из выступающих был первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он рассказал студентам о своей молодости и о том, с какими трудностями регион столкнулся после распада СССР. Ниже мы публикуем избранные цитаты из его выступления.

О ПОПЫТКЕ СТАТЬ ЛЕТЧИКОМ-ИСПЫТАТЕЛЕМ

- В этом здании я впервые в 1962 году побывал, когда закончил Горный институт. Здесь был Совнархоз и они набирали кадры в заграничную командировку. Я пришел в департамент, который занимался подборкой кадров и предложил свои услуги. Меня вызвали, сказали: «Мы вас не можем принять, потому что вы по национальности немец». Это серьезная и страшная история. Другой случай. Я хотел быть летчиком-испытателем, закончил когда школу. Я прошел испытания. Из 260 кандидатов в космонавты и летчики-испытатели тогда отобрали всего 16 человек. И я попал в эти 16. Но меня снова не пустили из-за национальности.

На лекции присутствовали молодые ученые и студенты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О РАССЕКРЕЧИВАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Когда 2 апреля 1990 года я возглавил Свердловский облисполком, мне выпал самый тяжелый период реформирования экономики – переход государства на рыночную экономику. А выглядело это так: нашу область бросили полностью на выживание. Я получал ночью в два часа телеграмму о том, что мы откреплены от обеспечения продуктами питания полностью. Все полки в магазинах пустые. Министерство обороны отказалось от своего военного заказа, а на наших промышленных предприятиях работало 800 тысяч человек. И в 1993 году у нас было 1,5 миллиона безработных. Сегодня только 30 тысяч безработных. Плюс, мы засекреченная область. К нам никто не может приехать вообще. Как можно вести деятельность в рыночной экономике, когда к нам никто приехать не может? И к нам, если иностранцы приезжали, они ходили только по маршруту, утвержденному комитетом госбезопасности. И все! Моя задача была – открыть область для мира. Я просил Совет министров принять решение открыть Свердловскую область, дать нам право внешней торговли и установить, что 0,2% от ВВП мы могли распоряжаться сами для приобретения продуктов питания. За спиной у меня было 5 миллионов человек голодных.

ОБ ОТКРЫТИИ ГЕНКОНСУЛЬСТВА США В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- Евгений Примаков (министр иностранных дел с 1996 по 1998 год, - Ред.) мне сказал: «Добейся открытия консульства США. За ними к вам пойдут все». Я приехал в США, выступал в зале, где было 600 человек, презентовал Свердловскую область. После этого подходили, спрашивали, как найти Свердловскую область. Они искали ее на карте в районе Африки. И когда я показал где, они мне не верили: «Там скалы, тайга!». И когда сюда приехал госсекретарь США Джеймс Бейкер, чтобы открыть консульство в Новосибирске, мне поручили его проводить в Озерск посмотреть, как выращивают искусственные алмазы. Я сел с ним в машину и за час я его убедил открыть консульство в Свердловской области. И когда он приехал назад, то при мне соединился с аппаратом своим, и уже через три дня решение было принято. Теперь уральцам не надо ездить никуда, чтобы получать визу.

Тема выступления Эдуарда Росселя называлась «Экономическая политика Российской Федерации».Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ГОЛОД 90-х

- С продуктами питания было страшно. Ко мне женщина пришла однажды с котомкой. А в ней ребенок новорожденный. Положила его мне на стол, говорит: «Заберите, он все равно умрет. Нечего есть». Я взял машину и поехал к ней домой. И действительно все пусто. Сколько было с собой денег, я все отдал. Селяне не могли налоги платить. Я подписал, чтобы они могли платить натурой – молоком, мясом, овощами. Государство тогда бросило все области России без продуктов питания. Но нам было тяжелее, потому что мы не продовольственный регион. Нам поставляли зерно из Канады, мясо из Бразилии. Таким образом, мы создали продовольственный фонд, и наши селяне обеспечивали нас продуктами. Я выступал по телевидению, обращался к жителям: «Берите землю и выращивайте все, что растет на Урале». Они меня послушали. Изначально было 140 тысяч садов. Через три месяца уже 750 тысяч садов. У нас военный округ уральский остался без питания. Мы выделили им поля. Они себе запасали продукты на весь год.

О ПОМОЩИ ФЛОТУ

- Флот северный погибал. Последние подводные лодки разрезали. И ко мне командующий приехал: «Если не поможешь, у нас север остается беззащитным. Может заходить любая американская лодка и делать с нами все что хочет». Мы тогда взяли шефство над одной атомной подводной лодкой. Назвали ее Верхотурье. Что такое атомная подводная лодка? 16 ракет. Каждая ракета – 10 целей. 160 целей это одна лодка. Так государства не будет после этого. Вот что такое атомная подводная лодка.

Сейчас Эдуард Россель является членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБ ЭКОНОМИКЕ В «ДЕВЯНОСТЫЕ»

- Все наши будущие олигархи взяли кредиты и скупили у голодных людей все ваучеры. И народ остался без собственности. Появились олигархи. Всех олигархов я встроил в систему. Создал фонд губернаторских программ, и все они в общей сложности перечисляли каждый год 50 миллионов долларов. Мы первые в России остановили падение. 1998 год мы сработали по нолям. Нам потребовалось семь лет на приведение в порядок нашей экономики. И с 1998 года мы начали расти по 10-12%.

О ЗАРУБЕЖНОМ ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

- Очень серьезный вопрос – детское питание. Мы сделали детское питание от 6 месяцев и до 3 лет. Но мы не сделали питание с 0 до 6 месяцев. И сейчас мы готовим проект такого детского питания. Стоит он 17 миллиардов рублей. Мы здесь все проработали. Это страшная вещь, потому что наука уже пришла к такому «достижению», что через детское молоко, регулируя гены можно сделать так, что будут рождаться только девочки. Мальчиков не будет вообще, и не надо воевать с нами. Вот я смотрю, десять детишек рождаются. Два парня, остальные девочки. Я думаю, неужели нас достали уже? Это ведь государственная безопасность! Через детей можно государство ликвидировать.